Funerarios se tomaron selfies con cadáver de Maradona: Denuncian amenazas de muerte: [Video]

Indignación y repudio fue lo que generaron un par de fotografías que comenzaron a circular en redes sociales, en las que se apreciaba a tres empleados de la funeraria encargada de preparar los servicios fúnebres del fallecido Diego Armando Maradona en Buenos Aires, posando al lado del féretro abierto del futbolista, incluso en imágenes tipo “selfie”, con los pulgares levantados.

Las fotografías, que le dieron pronto la vuelta al mundo en internet, causaron mucho dolor y malestar entre familiares e hinchas del famoso ídolo, quien murió el miércoles pasado de un ataque cardiorespiratorio, tras semanas de haber sido sometido a una cirugía para removerle un coágulo de la cabeza.

Pronto la misma funeraria identificó a los irrespetuosos funerarios como Diego Molina, Claudio Fernández y su hijo Ismael, según lo reveló Mundo Deportivo.

Pero ha sido tal la conmoción que generó el atrevimiento de los empleados, que uno de ellos denunció que están recibiendo amenazas de muerte por parte de personas indignadas que les reprochan haberle faltado el respeto a Maradona en su lecho de muerte.

Despiden a empleados de funeraria por tomarse fotos con MaradonaGran indignación causaron las fotos filtradas del ataúd de Diego Maradona, las cuales fueron compartidas por un grupo de trabajadores de la funeraria a donde llevaron el cuerpo de el Pelusa. 2020-11-26T22:00:07Z

“Son amenazas, los que me conocen saben que soy de barrio, y a los que les molestó (lo que hizo) dicen que me van a matar, que me van a romper la camioneta, que saben quienes son mis hijos”, comentó Claudio Fernández, según Diario Deportivo, quien explicó su actuar.

“Estábamos acomodándolo y me dijeron: ‘mirá’, y mi hijo, como todo pibe, levantó el pulgar y sacaron la foto. Sé que mucha gente se ha ofendido, lo han tomado mal, sé que molestó. En ese momento estaba pensando, con los nervios de que quede bien Maradona”,agregó según el diario Clarín, donde el hombre manifestó que jamás quiso faltarle el respeto a nadie.

“Si vos ves la foto, justo levanté la cabeza porque me dijeron: ‘Flaco’. Fue algo instantáneo. Soy de las personas que no piensan en sacar fotos con féretros y fallecidos, por respeto. Jamás pensé que lo iban a subir o pasar a un grupo”, dijo. “Pido respeto y perdón a todos. Yo le hice servicio (fúnebre) al papá de Maradona y al cuñado”.

INDIGNACIÓN MUNDIAL Por Esta FOTO A MARADONA | FUNERAL DE UNA LEYENDA EL ULTIMO ADIOSINDIGNACIÓN MUNDIAL Por Esta FOTO A MARADONA | FUNERAL DE UNA LEYENDA EL ULTIMO ADIOS 1. Sigue la conmoción mundial por la muerte de Diego Armando Maradona, uno de los mejores jugadores de la historia, hoy 26 de noviembre es el funeral de esta leyenda del futbol, miles y miles de personas le están dando… 2020-11-26T17:29:07Z

Tras ocurrido el incidente, la funeraria Sepelios Pinier habló con el diario la Nación, y pidió disculpas y no solo repudió el accionar de los tres hombres, sino que aclaró que no son empleados fijos, sino que los habíán contratado para ayudar con el servicio fúnebre de Maradona.

“No eran empleados nuestros. Los contratamos para llevar los materiales para la capilla ardiente, como los pedestales y atriles”, dijo el vocero de la funeraria, asegurando que ese detalle arruinó la imagen de su negocio.

“El cuerpo lo preparamos entre tres de los cuatro hermanos que estamos en la empresa junto a mi papá. En ese interín que salimos de la sala velatoria para hablar con la policía para coordinar el traslado del cuerpo a Casa Rosada, fue donde estas personas se sacaron las fotos. Fueron dos minutos donde estuvieron solos. Ocurrió en la sala en la calle Tres Arroyos. Es el lugar a donde fuimos a vestir el cuerpo antes de llevarlo a Casa Rosada”.



¡Empleados se toman fotos con el cuerpo de Maradona en su féretro! | De Primera ManoFoto de cadáver de #Maradona provoca despido de empleados de funeraria. No te pierdas lo mejor del espectáculo de lunes a viernes De Primera Mano a las 3 p.m. con Gustavo Adolfo Infante, Mónica Noguera y Addis Tuñón por Imagen Televisión. Visita también nuestra página http://www.imagentv.com O en las redes De Primera Mano Facebook: http://bit.ly/FacebookDePrimeraMano… 2020-11-26T21:43:53Z

