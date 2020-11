Esposa de policía de Washington mató al oficial y luego se suicidó

Como Christina Lynn Francis fue identificada la mujer de Waldorf, Maryland, acusada de matar a tiros a su esposo, el detective de la policía de Washington D.C., Timothy Eugene Francis, poco después de compartir un video de su boda en Facebook. Luego se suicidó, dicen los oficiales del alguacil.

La policía asegura que se cree que se trata de un homicidio-suicidio. Las trágicas publicaciones finales, que también incluyeron una publicación sobre los hijos de la pareja, están plagadas de errores tipográficos. “Te amo y lo que tuvimos juntos”, escribió Christina Francis sobre el esposo, que las autoridades dicen que mataría después.

“Los detectives de la División de Investigaciones Criminales respondieron y recuperaron evidencia que indica que Christina Lynn Francis, de 41 años, le disparó a su esposo, Timothy Eugene Francis, de 50, y luego se disparó a ella misma. Cualquiera que tenga información debe comunicarse con el detective. Weaver al (301) 609-6571. La investigación está en curso”, escribió el Departamento del Sheriff del condado de Charles en un comunicado de prensa.

En marzo, Christina Francis dedicó una oda a Timothy en Facebook por su cumpleaños, escribiendo, “¡FELIZ CUMPLEAÑOS 50! 🎉 Sea 50 la edad en la que la vida realmente se vuelve buena. Nunca más viejo, solo mejor. Eres algo para muchos pero todo para mi… te amo…”.

Aquí puedes ver el video de la boda que publicó la mujer en su Facebook antes de cometer en crimen

El Departamento de Policía de DC escribió en Twitter: “MPD Det. Timothy Francis, fue trágicamente asesinado a tiros ayer en un homicidio doméstico. La sospechosa también fue encontrada muerta y @CCSOMD está investigando este caso actualmente. El detective Francis tenía 20 años de servicio. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia y seres queridos”.

Esto es lo que necesita saber:

La policía dice que encontraron a la pareja fallecida dentro de su casa

El 27 de noviembre a las 6 p.m., los oficiales respondieron a la cuadra 3300 de Marylea Court, en Waldorf por “el informe de dos personas encontradas fallecidas dentro de su casa”, escribió el Departamento del Sheriff del condado de Charles en un comunicado de prensa.

MPD Det. Timothy Francis, was tragically shot and killed in a domestic-related homicide yesterday. The suspect was also found deceased & @CCSOMD is currently investigating this case. Det. Francis had 20 years of service. Our thoughts and prayers go out to his family & loved ones. pic.twitter.com/7Mo1R47huU

— DC Police Department (@DCPoliceDept) November 28, 2020