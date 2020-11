Hallan muerta a mujer recién casada en Texas: ¿Qué pasó con Alexis Sharkey?

Alexis Sharkey fue la mujer de 26 años recién casada en Houston, Texas, que fue encontrada muerta después de desaparecer inicialmente sin dejar rastro. La víctima trabajaba como estilista de cabello y consultora de cuidado de la piel, y sus seres queridos lanzaron una búsqueda decidida para encontrarla.

La madre de Sharkey, Stacey Clark Robinault, acudió a las redes sociales y a las estaciones de televisión de Texas para compartir la noticia de la desaparición de su hija. El esposo de Sharkey, Tom Sharkey, compartió la publicación de Robinault en su propia página de Facebook.

La mamá de Sharkey confirmó la muerte de su hija en las redes sociales. La causa de la muerte aún no está clara. Su madre escribió que encontraron el cuerpo de Sharkey, pero no proporcionó detalles. Ella dijo que los corazones de la familia están rotos y calificó el hecho como una pérdida increíble. El hashtag #justiceforalexis fue utilizado por influencers y amigos.

La familia dijo a la televisión local que Alexis fue vista por última vez el viernes 27 de noviembre. Alexis también es conocida como “Lexis” o “Lex”. Conducía un Jeep Rubicon blanco.

La mamá de Sharkey escribió: “Estamos muy desesperados”

En una publicación emotiva el 28 de noviembre, Robinault dijo que su hija fue vista por última vez en Houston, Texas, donde vivía desde enero.

“Por favor compartan esta publicación!!! ¡¡Mi hija, Alexis Sharkey, ha desaparecido!!”, ella escribió.

“Nadie ha sabido de ella durante más de 24 horas y la policía está en ello. Ha vivido en Houston Texas desde enero y ahí fue donde fue vista por última vez. ¡Por favor ayúdenos a encontrarla y traerla a casa de manera segura! ¡¡¡Estamos tan desesperados !!! ¡¡Por favor comparte!!”.

Otras personas en su círculo también compartieron información. “Alexis Sharkey es una mujer de 26 años que vive en Houston, Texas. Pesa 120 libras y su familia tuvo noticias suyas por última vez el viernes 27 a las 6 pm. Alexis está casada, trabaja a tiempo completo vendiendo Monat, y aunque no la conozco personalmente, ¡varios de mis amigos la conocen muy bien!”, escribió una mujer en Facebook. “Me parece muy extraño que alguien que trabaja a tiempo completo en las redes sociales haga fantasmas de su plataforma, ¡especialmente en un fin de semana del Black Friday! ¡Compartan y comuníquense con las personas que se encuentran en su área para estar atentos! ¡¡¡Alguien como ella no se sale de la red!!! ¡¡¡Traigamos a esta dulce mujer a casa !!! 😭😭❤️”.

Monat es una empresa premium de cuidado del cabello y la piel.

Sharkey, quien era de Pensilvania, compartía opiniones políticas conservadoras en Facebook

En Facebook, Sharkey escribió que estudió educación en biología en la Universidad de Pittsburgh en Bradford.

La mujer compartió algunas opiniones políticas conservadoras en Facebook, donde publicó información que disminuyó la gravedad del COVID-19 e historias de noticias críticas sobre el presidente electo Joe Biden.

En una publicación sobre el aborto, reveló: “Yo era una niña que creció en un amoroso hogar cristiano, que tenía toda la familia y amigos cristianos. Realmente fui adoctrinada en eso”. También escribió: “Desplazarme por Facebook y ver todas estas publicaciones juzgando a las personas por abortos, me hace sentir enferma. Nunca he tenido uno y todavía me siento mal. Tanto juicio que no tienes idea de lo que está pasando nadie”.

En otra publicación, escribió: “Sé que los impuestos son necesarios, pero el impuesto sobre la renta es realmente un delito”.

El esposo de Sharkey notificó a su madre que Alexis había desaparecido. En una entrevista con ABC13, Robinault dijo que desaparecer no era algo propio que hiciera su hija.

Robinault habló por última vez con Sharkey justo antes de Acción de Gracias.

“[Acción de Gracias] fue un día ajetreado en su fin y en el nuestro, por lo que fue solo una de esas cosas pasajeras de ‘Te amo'”, dijo la madre, que es de Pensilvania, en diálogo con el canal de televisión. “Entonces el viernes… honestamente, el viernes se fue. [Fue un día ocupado. Nunca hablamos, y luego desapareció el viernes por la noche y no la he vuelto a ver ni a saber de ella desde entonces”.

Ella le dijo a ABC13 que el esposo de Sharkey la llamó el sábado 28 de noviembre para decirle que estaba desaparecida y que no había tenido noticias de ella desde ese viernes. Dijo que la familia estaba ahora en “modo de pánico total”.

Sharkey compartió fotos con su esposo, Tom Sharkey, en Facebook. Recientemente se disfrazaron de vikingos para Halloween. En Facebook, su esposo dice que es consultor en West Texas, una página de Facebook que describe su misión como “brindar información relevante para el oeste de Texas con respecto a viajes, cultura y vida”.

También escribió que “estudió en la School of Hard Knocks” y era de Fort Myers, Florida. Su página de Facebook está llena de imágenes de fisicoculturismo.

Días antes de la desaparición de su esposa, escribió: “¡Cuando una persona pierde todo, considera todo en su vida! ¡Y están en su propio fondo personal! ¡Es entonces cuando ves quiénes son realmente y eliges ser! ¡La vida golpea duro! GOLPEA MÁS DURO!!!”.

Según Click2Houston, Alexis estaba con amigos. “Su madre dijo que hubo una discusión y ella se fue y no tomó su auto”, informó la estación de televisión, pero no brindó detalles adicionales de esa discusión.



Luego, sus amigos presentaron un informe policial y su esposo fue notificado, agregó el canal.

