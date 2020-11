Youtuber Erika “Bird” Martínez está en coma tras ser apuñalada por su cuñado

En un hecho que tiene conmocionados a los seguidores de la reconocida youtuber latina Erika Martínez, mejor conocida como “Bird”, la joven fue apuñalada en cinco ocasiones por su cuñado, luego de que se registrara un incidente de violencia doméstica intrafamiliar en California.

Tras el brutal ataque, la youtuber fue atendida por los servicios de emergencia de Santa Clarita Valley, según lo reveló KHTS.

Pero al llegar al hospital los doctores revelaron que las heridas de la joven fueron tan serias que la llevaron a un estado de coma, en el que todavía permanece desde entonces. Asimismo, reportaron que la mujer está tetrapléjica.

El ataque contra “Bird” se produjo el domingo, hacia la 1:40 a.m. y en la casa se hallaban además de la chica, su esposo Marioh y su cuñado Guadalupe Albarrán, de 27 años de edad.

“Durante la investigación, los oficiales descubrieron que el sospechoso apuñaló a la esposa de su hermano con un cuchillo de cocina en múltiples ocasiones en la parte superior del torso”, aseguró según el citado medio, Natalie Arraiga, vocera de la Policía. “Posteriormente, el sospechoso se acercó a su hermano y lo apuñaló con el mismo cuchillo de cocina varias veces en la parte superior del torso”.

La policía asimismo explicó que la joven y su agresor terminaron involucrados en un “altercado físico breve” en el que apareció un cuchillo, antes de que otro pariente los separara.

Albarrán fue privado de su libertad, bajo cargos de intento de asesinato, mientras que Erika Martínez fue llevada al hospital.

El periódico El Diario mencionó además que Albarrán había violado una orden de restricción, y dijo que al sujeto se le dio una fianza de $50,000 dólares.

Martínez es conocida en internet por sus videos de cocina “Cooking with Bird Martinez”, donde enseñaba muchos secretitos de cocina y trucos caseros.

El esposo de la joven colgó un conmovedor mensaje en su cuenta de Facebook, donde se declaró devastado con lo que le está sucediendo a su mujer.

“Estoy despierto, con mucho dolor tanto física como emocionalmente. Yo estoy tratando de verla hoy. Bird sigue intubada… Gracias a todos por sus pensamientos y oraciones. Los niños están bien”, mencionó. “Muchas gracias por las oraciones, los videos que están haciendo, compartiendo y publicando de mi esposa. Cuando mi esposa despierte y vea esto va a estar muy feliz de que ustedes la quieran y la mantengan fuerte. Por favor, sigan orando”.

Los mensajes de rechazo ante el ataque y las frases de aliento hacia Bird no se han hecho esperar.

