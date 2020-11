Madre tira a su bebé en casa de la novia de su ex: ¿Cómo está el niño?

Melissa Kelley, una mujer de Florida de 33 años, ha sido acusada de abandonar a su bebé enfermo con la familia de la nueva novia de su ex.

Los agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Volusia, dijeron que Kelley abandonó a su hijo de 3 meses en una casa en Sedgefield Avenue en Deltona, al norte de Orlando, y le dijo a la propietaria, una mujer identificada como Patricia Tillman, que no podía seguir cuidándolo, informó Fox 35.

El citado medio recibió el informe del incidente por parte de la oficina del alguacil.

“[Kelley] le aconsejó a [Tillman] que no se tocara, debido a que el bebé estaba infectado con sarna. [Kelley] luego huyó del área. [Tillman] informó al diputado Campbell que el bebé fue abandonado con un pañal sucio, media lata de fórmula en polvo para bebés, un biberón vacío y dos toallas de bebé sucias”, aseguró la policía.

Kelley ahora ha sido acusada de abandono ilegal de un niño y negligencia infantil, según los registros de reclusos de la Oficina del Sheriff del condado de Lake, donde fue reseñada por los cargos del condado de Volusia. Fue puesta en libertad bajo fianza de $2,000. Kelley no se ha declarado culpable en este momento.

Tillman llamó al 911 después de que Kelley dejó al bebé en su puerta y dijo que nunca había visto a Kelley antes.

El Daytona Beach News-Journal informó que Kelley tocó el timbre de la casa de Tillman varias veces a las 10:19 p.m. el domingo 15 de noviembre. Tillman abrió la puerta de la casa y Kelley puso al bebé en un asiento de seguridad a sus pies, diciéndole que no podía seguir cuidando al bebé.

Según Fox 35, Tillman le dijo al 911: “[Kelley] empujó al bebé por la puerta y se alejó. No sé su nombre. No tengo idea de quién es ella”. También le dijo al operador del 911 que Kelley dijo que la hija de Tillman estaba saliendo con el padre del bebé. “Y ella vino y dejó a su bebé”, le dijo Tillman al operador. “Le dije: ‘¿Me vas a dejar a tu bebé conmigo?’ Y ella dijo: ‘Sí’. Yo dije: ‘Entonces, ¿estás abandonando a tu bebé?’.

Las imágenes de seguridad de la casa de Deltona fueron compartidas por WESH, que muestran a Kelley dejando al bebé en la casa de Tillman.

Kelley había enviado mensajes anteriormente sobre lo angustiada que estaba después de su ruptura con el padre del bebé.

Los investigadores descubrieron que el bebé es hijo de Kelley y Clayton Zinck, de 28 años, que ahora está saliendo con la hija de Tillman. Los familiares dijeron a los investigadores que después de su ruptura con Zinck, Kelley les había enviado mensajes de texto que decían: “Por favor, no me hagan tirar a este bebé a la basura” y otros diciendo que se suicidaría usando drogas, escribió el News-Journal.

Tillman les dijo a los ayudantes del alguacil que trató de comunicarse con el novio de su hija después de que dejaron al bebé, pero no pudo hablar con él, informó el News-Journal. Según el informe policial citado por el medio, los padres de Zinck dijeron que no estaban dispuestos a ir a recoger al niño y que no querían despertar a su hijo dormido para informarle de la situación.

El Departamento de Niños y Familias tomó la custodia del bebé de 3 meses y lo llevó al hospital para recibir tratamiento por su infección de sarna, informó Fox 35. La sarna es una infección cutánea causada por pequeños ácaros.

