Cierran el aeropuerto de San Antonio por reporte de tiroteo: ¿Qué se sabe?

Informes no confirmados de un posible tirador activo en el aeropuerto de San Antonio, en Texas, llegaron a Twitter. Sin embargo, las autoridades dicen que no hay un tirador activo y que no existe una amenaza actual para el público. Pero sí hubo un tiroteo en el que estuvo involucrado un oficial. Como resultado, el aeropuerto fue bloqueado.

“Hay un tiroteo confirmado en el que está involucrado un oficial en 9800 Airport Blvd. No existe una amenaza activa para el público. Como medida de precaución, se ha cerrado el aeropuerto. No se reportan otras lesiones”, escribió el Departamento de Policía de San Antonio (SAPD, por sus siglas en inglés) en Twitter.

There is a confirmed officer-involved shooting at 9800 Airport Blvd. There is no active threat to the public. As a precaution, the Airport has been put on lock down. No other injuries are reported.

