Aeropuerto de Miami ofrece vacunas contra el COVID-19: ¿Para quiénes?

Mientras el plan de vacunación contra el COVID-19 continúa a paso firme en todo Estados Unidos, el condado de Miami-Dade libera vacunas anti coronavirus para que el sector de la hospitalidad y el turismo del condado local puedan vacunarse en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA, por sus siglas en inglés).

Según informa el comunicado difundido por las autoridades del aeropuerto de Miami, las vacunas Pfizer/BioNTech ya se encuentran disponibles en la misma terminal para los empleados del aeropuerto, sus familiares y amigos, como así también para los viajeros que viven o trabajan en Florida.

Aquellos interesados en recibir la vacuna Pfizer/BioNTech contra el COVID-19 pueden hacerlo del 10 al 14 de mayo, del 1 al 4 de junio y desde el 7 de junio, de 8 a.m. a 5 p.m. -hora local en todos los casos.

Starting today, we’ll be offering on-site COVID-19 vaccinations to:

✅ Airport employees

✅ Employees' family & friends

✅ Travelers who live & work in Florida

Learn more 👉: https://t.co/TcNC0FnRHA

