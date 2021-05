EE.UU. protege a gays de la discriminación en atención médica: ¿Qué hará Biden?

La administración Biden revocará otra decisión tomada por el expresidente Donald Trump, ya que este lunes el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) de EE.UU. comunicó que las autoridades correspondientes trabajarán para proteger a los estadounidenses homosexuales y transgénero de la discriminación en el cuidado de la salud.

“La Corte Suprema ha dejado en claro que las personas tienen derecho a no ser discriminadas por motivos de sexo y a recibir un trato igualitario ante la ley, sin importar su identidad de género u orientación sexual. Es por eso que hoy el HHS anunció que actuará sobre los informes relacionados de discriminación “, dijo sobre esta medida Xavier Becerra, secretario del HHS, en un comunicado que consigna la CNN.

Asimismo, el departamento dijo que su Oficina de Derechos Civiles “interpretará y hará cumplir la Sección 1557 y las prohibiciones del Título IX sobre la discriminación basada en el sexo para incluir… discriminación por motivos de orientación sexual; y… discriminación por motivos de identidad de género “, citando una decisión de la Corte Suprema de junio de 2020 que encontró que la ley federal de derechos civiles prohíbe la discriminación contra trabajadores homosexuales, lesbianas y transgénero.

The move works to undo a controversial Trump-era decision to nix federal protections for members of the transgender community. https://t.co/dHoi2QPerV

Según informa la agencia Reuters, Becerra precisó que la acción restaura las protecciones bajo una disposición de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, también conocida como Obamacare, contra la discriminación sexual en la atención médica.

“Simplemente dice lo que todos deberían saber: no se debe discriminar a las personas”, dijo Becerra a la CNN. Y agregó: “Eso incluye a los que se basan en la orientación sexual o la identidad de género y, cuando se trata de atención médica, queremos asegurarnos de que ese sea el caso”.

Gender-based discrimination has no place in our country or our health care system, period. pic.twitter.com/XAP55UvNWp

Tras el anuncio de Xavier Becerra, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) aplaudió la medida de protección para gays y transgénero en el cuidado de la salud, ante la discriminación sexual.

Chase Strangio, subdirector de justicia transgénero del citado organismo, expresó que “nadie debe ser discriminado cuando busque servicios médicos por ser quien es”, según dice un comunicado consignado por la CNN.

Un tuit de la ACLU también celebra la disposición adoptada por la administración Biden:

Becerra, por su parte, también utilizo su cuenta de Twitter para comunicar la medida: “Todos deben recibir el mismo trato ante la ley, sin importar su identidad de género u orientación sexual. @HHSGov actuará sobre los informes de discriminación basada en el sexo para garantizar que todos, incluidas las personas #LGBTQ, tengan acceso a la atención médica, sin discriminación”.

Everyone should receive equal treatment under the law, no matter their gender identity or sexual orientation. @HHSGov will act on reports of sex-based discrimination to ensure that everyone — including #LGBTQ people — has access to health care, free from discrimination.

