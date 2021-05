Nueva York vacunará a turistas contra el COVID-19: ¿Dónde se aplicarán las vacunas?

Nueva York vacunará gratis contra el coronavirus a turistas que visiten la ciudad. Así lo confirmó este jueves el alcalde Bill de Blasio, quien confirmó que su gobierno destinará 30 millones de dólares para comprar vacunas de una sola dosis de Johnson & Johnson que serán suministrada a visitantes en lugares turísticos por excelencia de la Gran Manzana.

Las vacunas serán aplicadas a turistas en puntos de atracción tales como Times Square, el puente de Brooklyn y Central Park.

“Es un mensaje positivo a los turistas: vengan aquí, es seguro, es un gran lugar para estar, los cuidaremos y nos aseguraremos de que se vacunan mientras están con nosotros. Esto puede comenzar tan pronto como sea aprobado y estamos listos para que sea este fin de semana”, dijo este jueves en conferencia de prensa el demócrata Bill de Blasio.

La preocupación de De Blasio por turismo lo lleva a tomar esta medida extrema. El Estado de Nueva York destinará 30 millones de dólares para ayudar a la ciudad insigne, en lo que se supone será la campaña turística más importante de la historia de la Metrópoli.

We’ll set up mobile vaccination sites at iconic #NYC spots to provide the Johnson & Johnson vaccine to anyone who needs it — and if the State gives us approval, we’ll include the tourists who are coming back in droves.

New York City is open for business, one shot at a time. pic.twitter.com/xOVWjz7Qq5

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) May 6, 2021