Top 5 Últimas Noticias Julio 14 de 2020

Florida supera récord de casos diarios de coronavirus en Estados Unidos. Este domingo, el Estado registró 15,300 contagios y el récord lo tenía Nueva York con 12,274 el 4 de abril. El lunes se reportaron 12,624 casos. Aterrador. El gobernador Ron DeSantis se ha resistido a implementar un mandato de máscaras en todo el territorio, diciendo la semana pasada que el Estado se ha “estabilizado”. La crisis hospitalaria en condados como Miami-Dade es una realidad que no puede ignorarse y de no ser comprendida a fondo por mandatarios y la población convertirse en una tragedia de gran dimensión. Si la Florida fuera un país ya sería el cuarto en el mundo con más casos. Un dato alarmante suficiente para cuidarse y como mínimo usar mascarilla.

Los roces entre el presidente Donald Trump y el doctor Anthony Fauci no se detienen. A medida que aumentan los casos de coronavirus en Estados Unidos, la Casa Blanca critica las decisiones y recomendaciones dadas por el principal experto en enfermedades infecciosas del país. Hay rumores de una posible remoción de su labor en el peor momento de la crisis.

Decenas de millonarios de varios países, principalmente de EE UU, le solicitan al gobierno la subida de impuestos a los más ricos para contribuir a la recuperación económica ante el daño que ha causado la pandemia. Entre ellos se encuentra la heredera de The Walt Disney Company, Abigail Disney. Más detalles de la propuesta abajo.

Miles de jóvenes inmigrantes inscritos a universidades estadounidenses enfrentan la nueva orden del gobierno. Para evitar ser deportados, los estudiantes inscritos a universidades que dan sus clases en modalidad totalmente virtual, deberán salir del país. En qué terminará este angustiante éxodo?

Un estudio realizado en Filadelfia respalda otras investigaciones que indican que el virus afecta en mayor proporción a personas afroamericanas o latinas. Scott Hensley, virólogo de la Universidad de Pensilvania y autor del estudio, indicó que vigilar a las mujeres embarazadas podría ofrecer una visión menos sesgada de lo que sucede entre la población en general. Los resultados de las investigaciones son sorprendentes. Ver abajo.

1. Pese al récord de contagios de coronavirus y la falta de camas, las playas de Miami siguen llenas

Florida batió este domingo el récord de nuevos casos de COVID-19 al llegar a 15,300 confirmados en un solo dia. Según el recuento del Departamento de Salud estatal la cifra total se eleva a 269,811 contagios y 4,242 muertes por la enfermedad, 95 en las últimas 24 horas.

En el condado más poblado del estado, Miami-Dade, un 94,8 % de las ubicaciones para cuidados intensivos están ocupadas. Lo que indica que los hospitales del podrían quedarse sin camas y sin ventiladores para los pacientes más graves muy pronto.

A pesar de las preocupantes cifras, Disney World reabrió parcialmente el sábado dos de sus cuatro parques temáticos ubicados en Orlando y las playas del estado continúan llenas. Mientras tanto, los dueños de restaurantes y trabajadores del sector protestan contra las nuevas medidas que les prohíben atender a los clientes dentro de sus instalaciones. Ver Infobae.

2. La Casa Blanca va contra Fauci por no estar de acuerdo con Trump sobre el coronavirus

Un funcionario de la Casa Blanca le dijo a CNN este sábado que “varios funcionarios de la Casa Blanca están preocupados por la cantidad de veces que el Dr. Fauci se ha equivocado”. En un comunicado el funcionario enlista una serie de ejemplos.

Según el comunicado Fauci ha minimizando el virus desde el principio. “La gente no debería caminar con mascarillas”, habría dicho Fauci en marzo, entre otros comentarios. Fauci y Donald Trump nunca han tenido una buena comunicación ni han estado de acuerdo con sus recomendaciones para tratar la pandemia. Sin embargo, la tensión ha aumentado debido a las duras críticas que se han hecho públicas entre ellos.

La semana pasada, Trump criticó públicamente a Fauci diciendo en un programa de televisión: “El Dr. Fauci es un buen hombre, pero ha cometido muchos errores”. Mientras que Fauci respondió a la afirmación del presidente de que “el 99%” de los casos de coronavirus en Estados Unidos fueron “totalmente inofensivos”, sugiriendo que la interpretación de Trump es falsa. Más en CNN.

3. Crece la preocupación entre estudiantes internacionales en Miami ante la nueva orden de Trump

La semana pasada, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas anunció que los estudiantes internacionales debían abandonar el país si las universidades en las que estaban inscritos habían cambiado su modalidad a online.

El aviso ha desatado la preocupación de miles de estudiantes en el sur de Florida, donde en su mayoría latinos adelantan estudios universitarios en algunos de los centros más importantes como la Universidad de Miami (UM) o la Universidad Internacional de Florida (FIU).

Claudia Cañizares, abogada especializada en temas de inmigración, expresó que muchos de estos jóvenes ya tenían pagados los cursos y la estadía por adelantado, por lo que la medida les trae muchos problemas. “Esta semana también proclamaron que los estudiantes bajo F-1 y M-1 que estuvieran tomando clases online no podían entrar al país”, informó Cañizares. Ver La Opinión.

4. Millonarios de todo el mundo piden más impuestos a los más ricos para salir de la crisis

83 individuos autodenominados ‘Millonarios por la Humanidad’ instan a los Gobiernos mediante un comunicado a recaudar más fondos por medio de la subida de impuestos a los más ricos para ayudar a la recuperación económica.

“No, no somos los que cuidamos a los enfermos en las unidades de cuidados intensivos. No conducimos las ambulancias que los llevan a los hospitales. No llenamos los estantes de los supermercados ni somos los que reparten comida puerta a puerta. Pero tenemos dinero, y mucho”, inicia la carta publicada en el sitio web Millonarios por la Humanidad.

En su llamado, los firmantes piden que se aumenten los impuestos a los que más tienen, de forma “inmediata, sustancial y permanente”. Además, aseguran que el impacto económico de la pandemia durará décadas y llevará a 500 millones de personas a la pobreza.

“Cientos de millones de personas perderán sus empleos a medida que cierren las empresas, algunas de forma permanente. Ya hay casi mil millones de niños sin escolarizar, muchos de ellos sin acceso a los recursos que necesitan para continuar su aprendizaje. Y, por supuesto, la ausencia de camas de hospital, máscaras protectoras y ventiladores es un doloroso recordatorio diario de la inversión inadecuada realizada en los sistemas de salud pública en todo el mundo”, dicen. Ver El País.

5. Un estudio sobre coronavirus en mujeres embarazadas descubre sorprendentes diferencias raciales

Según un estudio con datos de casi 1300 mujeres entre abril y junio, se dio a conocer que es cinco veces más probable que las mujeres embarazadas negras, hispanas y latinas de Filadelfia hayan estado expuestas al coronavirus en comparación con las mujeres blancas en la misma condición.

Un 10% de las mujeres afroamericanas y latinas que participaron de un estudio estuvieron expuestas al virus, comparado con solo un 2% de las participantes blancas. Los hallazgos se basaron en pruebas de anticuerpos contra el coronavirus, que revelan la exposición que ha tenido una persona al virus, incluso de manera asintomática.

“Las disparidades raciales son sorprendentes y es importante ponerlas de manifiesto… Esto refuerza lo que ya hemos visto y da más certeza de que las diferencias raciales son reales”, dijo Whitney Robinson, epidemióloga social de la Universidad de Carolina del Norte. Más en Infobae.

