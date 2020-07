Cheques de estímulo COVID-19: Preocupación por pagos enviados como tarjeta EIP ¿Qué hacer si desechó la suya?

Millones de estadounidenses YA han recibido sus Pagos de Impacto Económico autorizados por la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus (Ley CARES).

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) continúa calculando y enviando automáticamente los pagos a la mayoría de las personas elegibles.

Algunos YA han recibido esos pagos en el correo, pero los han desechado sin darse cuenta. ¿Por qué sucede esta grave confusión y qué puede hacerse para remediarla?

Es importante tener presente que no todos los pagos están siendo enviados a manera de cheques. El mismo IRS especifica claramente que hay otra opción: “Los pagos de cheques enviados por correo PUEDEN enviarse como tarjetas de débito.

Si usted no ha recibido su pago debe verificar en la herramienta Get My Payment de qué manera lo recibirá.

Si la información dice que su Pago de Impacto Económico se emitirá a manera de cheque, en su lugar puede ser que obtenga una tarjeta de débito en un sobre marcado “Servicios para titulares de tarjetas de Money Network”. También dice que si pasa un periodo de tiempo y usted no ha activado la tarjeta EIP le llegará una carta de seguimiento, que muchos reciben cuando ya han destruído su tarjeta EIP considerándola correo “basura”.

Es tal la confusión y preocupación con el tema que repasaremos algunos puntos y soluciones a continuación.

Esto es lo que necesita saber:

¿Quiénes califican para recibir estas tarjetas EIP?

Para cumplir con las disposiciones gubernamentales de alivio económico por la pandemia las tarjetas débito de “Pago de Impacto Económico” están siendo enviadas a individuos elegibles de los que el IRS NO TIENE información bancaria disponible; y TAMBIÉN a los contribuyentes cuya presentación de impuestos fue procesada por el Centro de Servicio de IRS en Andover y Austin, en Texas.

Por eso REPETIMOS que si

NO ha recibido su pago y califica para uno, debe ANTETODO verificar en la herramienta Get My Payment de qué manera lo recibirá.

Ya se calcula que unos 4 millones de beneficiarios estarán recibiendo su EIP card según lo anunciado por el Departamento del Tesoro desde hace aproximadamente dos meses.

¿Por qué no están siendo activadas las EIP cards?

Como reporta el Diario La Prensa casi UN MILLÓN de tarjetas de débito prepagadas como cheque de estímulo – equivalente a un 27 % de las distribuidas- todavía NO han sido activadas, informó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Más de 44,000 beneficiarios han botado su tarjeta prepagada. Los problemas se inician desde el reconocimiento del sobre en el que llega esta tarjeta marcando “Money Network Cardholder Services”, hasta la imagen de la misma, pues parece una promoción y no un instrumento real de pago. Estos factores le han complicado los trámites a millones de beneficiarios.

En una carta enviada por la agencia – encargada del procesamiento y envío de estos pagos junto al Servicio de Rentas Internas (IRS)- al representante demócrata de Georgia, John Lewis, se indica que en total se han emitido 3.6 millones de “Pagos de Impacto Económico” en la forma de tarjeta de débito.

De esa cantidad, indica el reporte, 73% han sido activadas. Sin embargo, unos 44,000 recipientes habían pedido un reemplazo hasta la fecha del 17 de junio, lo que apunta a que esa cantidad corresponde a personas que tiraron accidentalmente la tarjeta a la basura.

Este problema lleva reportándose desde mediados de mayo.

Congresistas piden al IRS aclarar cuentas

Ha sido tan grande la confusión que la Alianza republicana-demócrata decidió pedirle información al IRS sobre cheques de estímulo en tarjeta de débito, por la falta de información sobre cómo usar la tarjeta y el alcance de la misma.

El representante republicano John Katko se unió al demócrata Anthony J. Brindisi, ambos de Nueva York, para pedirle cuentas al Servicio de Rentas Internas (IRS) sobre el accidentado proceso de envío del cheque de estímulo en forma de tarjeta de débito.

El Rome Sentinel reportó esta semana que ambos líderes se aliaron en un esfuerzo bipartidista para reclamarle al IRS que dé los pasos necesarios y aclare la confusión de los ciudadanos sobre esta forma de pago que miles han tirado a la basura pensando que era correo basura.

Brindisi y Katko además le pidieron al IRS que elimine los cargos adicionales que conlleva la tarjeta incluyendo el costo por reemplazo.

El emplazamiento de los congresistas va además en la línea de proveer guías de uso de dicho sistema en caso de que se quiera continuar utilizando como medio para distribuir los “Pagos de Impacto Económico” aprobados bajo el CARES Act.

“Para resolver estos problemas, nosotros respetuosamente le requerimos al IRS que explique la metodología detrás de la deteminación de cuáles individuos recibirán los Pagos de Impacto Económico en la forma de tarjeta de débito, en lugar de depósito directo o cheque en papel”, indican los legisladores en una carta.

“Si el IRS intenta distribuir los pagos que quedan mediante tarjeta de débito, le exhortamos a tomar los pasos para incrementar el conocimiento de este método de pago y emitir las guías a los contribuyentes sobre cómo verificar la legitimidad de las tarjetas de débito”, agregan.

¿De qué se trata el segundo aviso por correo?

La semana pasada varios residentes de Syracuse, en Nueva York, reportaron que recibieron una segunda carta del Gobierno federal que les informaba que recibirían su cheque de estímulo en la forma de tarjeta de débito, pero que les llegó tarde, unos 15 días después de haber recibido y destruido la tarjeta que desecharon pensando que era un fraude.

Brindisi le envío una carta al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y al comisionado del IRS, Charles Rettig, para que auditen el proceso de distribución de los pagos de estímulo, y en particular el problema con los envíos de dinero en forma de tarjeta de débito EIP.

“Yo he escuchado a innumerables constituyentes decir que recibieron las tarjetas de débito prepagadas y que les parece que fueron hechas en un departamento de fraude y no oficialmente por el Departamento del Tesoro”, dijo Brindisi, según citado por WKTV. “Con detalles como faltas de ortografía, nombres incorrectos, ausencia de una dirección del remitente no gubernamental, estos han dejado a las familias necesitadas pensando si estas tarjetas son otro emgaño más o se trata del alivio que desesperadamente necesitan. El Departamento del Tesoro y el IRS necesita llevar el proceso mejor y les exijo que arreglen esto”, puntualizó.

¿Qué puede hacer si desechó su tarjeta EIP en la basura?

Sin usted es uno de los que accidentalmente desechó su tarjeta EIP, podrá pedir una primera sustitución sin costo.

Recientemente, las autoridades dejaron sin efecto la imposición de un pago de $7.50 para ese primer pedido de sustitución de la tarjeta. MetaBank (banco emisor del pago) y el Tesoro acordaron remover la tarifa estándar de $7.50 por el primer reemplazo, en vista de las quejas de los beneficiarios.

A partir de allí sí se cobrarán cargos adicionales cada vez que bote o pierda la tarjeta. Si además desea que el reemplazo le llegue de inmediato puede pagar adicionalmente $17 dólares.

Esto es lo que recomienda hacer directamente la página de servicio al cliente de las tarjetas EIP: “Si extravió su Tarjeta de pago de impacto económico, puede bloquearla iniciando sesión en línea en EIPCard.com para evitar transacciones no autorizadas o retiros en cajeros automáticos mientras la encuentra”.

“Si su Tarjeta se pierde permanentemente, es importante que llame al Servicio al Cliente al 1.800.240.8100 (TTY: 1.800.241.9100) para informar su Tarjeta perdida o robada de inmediato. Su tarjeta se desactivará para evitar que alguien la use y se solicitará una nueva tarjeta de reemplazo”. Mayor información aquí en este link.

Ya lo sabe: REVISE, VERIFIQUE y CONSULTE si cree que pudo haber perdido su tarjeta EIP. Todavía está a tiempo.