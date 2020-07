¿De cuánto serán los beneficios extendidos de desempleo por COVID-19? ¿Menos de $600?

Muchos estadounidenses han contado con el beneficio semanal de desempleo COVID-19 de $600 para superar la pandemia de COVID-19. Esos beneficios adicionales están a punto de agotarse.

Si el Senado, controlado por los republicanos acepta una extensión, ¿cuánto podrán esperar recibir los estadounidenses? Aunque eso no está claro (y la extensión tampoco lo está), los comentarios de algunos altos funcionarios de la administración Trump dejan en claro que la gente probablemente podría esperar menos esta vez de $600 a la semana, quizás $200- $400 en su lugar. Eso se debe a que algunos republicanos creen que los $600 le dieron a las personas un incentivo para no trabajar.

El beneficio adicional de desempleo de $600 expira en 49 estados el 25 de julio, según The Washington Post, que agregó que los beneficios vencen en el estado de Nueva York el 26 de julio.

Mucha gente confía en esos cheques. Según Vox, hasta junio, 33 millones de estadounidenses recibieron beneficios de desempleo. El Congreso había aprobado los beneficios adicionales de $600 después del primer golpe de COVID-19. Las personas obtienen esa cantidad además de los beneficios estatales de desempleo. Depende del Senado controlado por los republicanos si aprobar una extensión porque los demócratas ya lo han hecho en la Cámara. El líder de la mayoría del Senado ha indicado que el debate sobre el segundo paquete de estímulo podría comenzar la tercera semana de julio en el Senado. Se espera que la extensión venga entonces, si es así.

“La Ley de Ayuda Económica, Alivio y Seguridad de Coronavirus (CARES) amplió sustancialmente el Seguro de Desempleo (UI) para ayudar a los trabajadores a perder empleos como resultado de la pandemia de Covid-19. Una disposición de la ley crea un beneficio semanal adicional de $600 conocido como la Compensación federal de desempleo pandémico. El monto del pago, $600, está diseñado para reemplazar el 100 por ciento del salario promedio de los EE. UU. Cuando se combina con los beneficios estatales promedio de IU “, explicó en mayo un documento de trabajo de investigadores de la Universidad de Chicago.

Los republicanos alguna vez se opusieron firmemente a cualquier extensión del beneficio de $600.

Sin embargo, según The Washington Post, altos funcionarios de la administración Trump han telegrafiado recientemente que están abiertos a una extensión pero no de $600.

Algunos republicanos creen que el beneficio semanal adicional de $600 proporciona un incentivo demasiado alto para no trabajar. Según The Post, el secretario del Tesoro Steven Mnuchin dijo en televisión que la administración quiere asegurarse de que los beneficios extendidos no excedan el 100% de los salarios pasados ​​del trabajador.

El asesor económico de Trump, Larry Kudlow, indicó que la administración está abierta a las “reformas” de desempleo, informó The Post, y agregó que un compromiso que se está suspendiendo reduciría los $600 adicionales a entre $200 y $400, además de enviar un segundo cheque de estímulo a algunos estadounidenses. Un portavoz de la Casa Blanca le dijo a The Post que el presidente no apoya extender los $600 completos, pero podría estar abierto a menos.

El artículo de la Universidad de Chicago descubrió que “el 68% de los trabajadores desempleados que son elegibles para UI recibirán beneficios que exceden las ganancias perdidas. La tasa de reemplazo promedio es del 134%, y uno de cada cinco trabajadores desempleados elegibles recibirá beneficios al menos dos veces mayores que sus ganancias perdidas. Por lo tanto, la Ley CARES en realidad proporciona expansión de ingresos en lugar de reemplazo para la mayoría de los trabajadores desempleados. También mostramos que existe una variación considerable en los efectos de la Ley CARES entre ocupaciones y estados, con importantes consecuencias distributivas. Por ejemplo, el trabajador minorista mediano que está despedido puede cobrar el 142% de su salario anterior en UI, mientras que los trabajadores de supermercados no reciben ningún aumento de sueldo automático. Los conserjes que trabajan en negocios que permanecen abiertos no necesariamente reciben ningún pago de riesgo, mientras que los conserjes desempleados que trabajaban en negocios que cierran pueden cobrar el 158% de sus salarios anteriores”.

El líder de la mayoría, Mitch McConnell, ha estimado que ocurrirá un segundo paquete de estímulo

El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, está “prediciendo” que sucederá un segundo “paquete de rescate” de estímulo COVID-19, y dijo que “bien podría” incluir pagos de un segundo cheque de estímulo directo a algunos estadounidenses.

Sin embargo, qué forma tomará y si las personas recibirán un segundo cheque de estímulo, y en qué cantidad, es incierta. Según Bloomberg, McConnell, un republicano, hizo los comentarios en una conferencia de prensa en su estado natal de Kentucky. El sitio de noticias informó que McConnell dijo: “No deberíamos agregar más a la deuda nacional, pero estoy pronosticando que tendremos un paquete de rescate más, que comenzaremos a debatir y discutir la próxima semana”.

Los comentarios de McConnell se dieron el lunes 6 de julio en Kentucky. ¿Podría haber un límite de ingresos más estricto en un segundo cheque de estímulo?.

McConnell insinuó que tal vez sí, y dijo: “Creo que las personas que han sido más golpeadas son las que ganan alrededor de $40,000 al año o menos. Y muchos de ellos trabajan en la industria hotelera ”. Dijo que la industria de la hospitalidad, hoteles, restaurantes, fue duramente golpeada. Agregó que el Senado considerará una propuesta el 20 de julio.

El presidente Trump dijo recientemente: “Haremos otro paquete de estímulo, será muy bueno, muy generoso”. Cuando se le preguntó si habría una segunda verificación, Trump también dijo: “Lo haremos, lo haremos” y dijo que sería “muy dramático, muy bueno”.

