Cheques de estímulo COVID-19: cronograma de pagos segunda ronda [ACTUALIZADO]

La segunda ronda de cheques de estímulo COVID-19 parece cada vez más probable. Ver aquí.

El gobierno de Trump ha manifestado reiteradamente interés en una segunda ronda, y el propio presidente Donald Trump ha dicho explícitamente que su gobierno tiene planes para una segunda ronda de pagos “dramáticos” para el pueblo estadounidense.

El lunes, el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, quien previamente no estuvo de acuerdo con la idea de controles de estímulo adicionales, dijo durante una aparición pública que una segunda ronda “bien podría ser” parte del próximo paquete de estímulo.

Eso no significa que alguien deba esperar que llegue un pago de estímulo por correo o en su cuenta bancaria en las próximas semanas. El Senado se encuentra actualmente en un receso de dos semanas y tendrá otro receso de verano en agosto.

El apoyo político del Partido Republicano para una segunda ronda de pagos ha aumentado lentamente en el último mes. En una entrevista el 22 de junio, el editor político nacional de Scripps, Joe St. George, le preguntó a Trump si el pueblo estadounidense podría esperar otra ronda de pagos de estímulo. Trump respondió con una confirmación inequívoca y agregó: “Haremos otro paquete de estímulo, será muy bueno, muy generoso”.

VIDEO: President Trump commits to 2nd stimulus. He says details would be announced in the coming weeks. The President would not tell me how much of a check Americans will receive. pic.twitter.com/Abd5E8P3Au

— Joe St. George (@JoeStGeorge) June 22, 2020