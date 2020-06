Top 5 Últimas Noticias Junio 21 de 2020

Hoy en Tulsa, Oklahoma Trump desafió a la pandemia, a las manifestaciones por discriminación racial y a sus detractores con su concentración en Tulsa, Oklahoma, ante una gran multitud, pero no tan numerosa como él esperaba. Su objetivo era reavivar el apoyo a su campaña por la reelección mientras desechaba las preocupaciones de sus propios expertos en salud y continúa avivando las tensiones raciales amenazando a los manifestantes fuera de su espectáculo en Oklahoma.

La campaña de Trump está tratando de culpar a los manifestantes “radicales”, incluso diciendo que algunos supuestamente estaban bloqueando los detectores de metales, por supuestamente ahuyentar a algunos de los partidarios del presidente que iban a asistir a los eventos de la campaña este sábado en Tulsa.

Varios equipos de CNN en el terreno dijeron que no vieron nada de ese tipo de actividad cerca del lugar del evento. Hubo manifestantes en el centro de la ciudad, aunque había un gran perímetro de seguridad que les impedía meterse a unas cuadras de la arena donde se realiza la concentración.

El presidente se dirigió brevemente al recinto con frases como estas: “La extrema izquierda está tratando de vandalizar al país, de castigar y perseguir a quienes no se ajustan a sus criterios… pero nosotros en todo caso hoy estamos aquí”. Con este tipo de discurso Trump agita las flamas del racismo y el enfrentamiento de manera peligrosa en lugar de tener una actitud conciliadora.

Y en medio de la actividad política la pandemia no se detiene y preocupa que luego del mitín político la mayoría de los asistentes que NO llevaron mascarillas podrán contagiar a miles. El presidente justificó en la reunión que los números de casos de Coronavirus han aumentado profusamente porque se han hecho millones de pruebas a las que les imputa las altas cifras del crecimiento. Hoy se atrevió a devir: “Slow down testing”, (Reduzcan las pruebas).

Sea lo que sea, Estados Unidos rebasó el viernes los 30,000 casos de coronavirus reportados en un dia y las 120,000 muertes por la pandemia desde que el COVID-19 llegó al país. El número de infectados diarios ha aumentado notablemente en al menos diez estados, y este reporte preocupa a los expertos.

Por su parte, la OMS advirtió que la pandemia se encuentra en una fase peligrosa y que aún falta mucho camino por recorrer para volver a la normalidad que conocíamos. La organización anunció que la pandemia se está acelerando, pues durante un solo dia, el mundo registró una cifra récord de más de 150.000 infecciones. Más detalles de esta advertencia aqui.

Esta semana tuvo importantes e históricas decisiones por parte de la Corte Suprema de Justicia para los Dreamers y la comunidad LGBTQ entre otras. Por eso es importante conocer a los protagonistas de estas. John Roberts es el presidente del máximo organismo judicial de Estados Unidos, y se ha vuelto reconocido por tener enfrentamientos en los tribunales contra el presidente Trump. Hace ocho años, fue el voto decisivo para decidir programa propuesto por el ex presidente Barack Obama y hace pocos días fue quien logró mantener a DACA. Más detalles aquí.

En materia de turismo y pandemia la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA) anunció este viernes que sus empresas asociadas acordaron de manera voluntaria extender la suspensión de sus operaciones desde puertos estadounidenses al menos hasta el 15 de septiembre debido al COVID-19.

Y para terminar con un tema de fe, el médico venezolano conocido por tratar a los pobres durante la pandemia de gripe española hace un siglo ha sido beatificado por el papa Francisco. El anuncio provocó celebraciones afuera de la iglesia de La Candelaria en el centro de Caracas, que contiene los restos del hoy Santo José Gregorio Hernández.

Si quieres enterarte de estas noticias en más detalle, sigue leyendo:

1. Estados Unidos vuelve a sobrepasar 30,000 casos de COVID-19 en un día

El número de contagios por día llegó a 30,000 el viernes, la marca más alta desde el 1 de mayo. Según el recuento de la Universidad Johns Hopkins el país ya ha confirmado 2,219,976 personas contagiadas y ya sobrepasó las 120,000 muertes por coronavirus.

El aumento de nuevos casos se está registrando en varios estados como Arizona, Florida, California y Carolina del Sur, todos los cuales informaron nuevos aumentos récord en un solo día en las infecciones por coronavirus. Tan solo en Florida, los casos llegaron a 4.049 el sábado.

Por otro lado, Nueva York continúa siendo el estado más afectado de Estados Unidos por la pandemia, con 386,556 casos confirmados y 31,015 fallecidos. Ver La Opinión.

2. Estamos en una fase “nueva y peligrosa” de la pandemia de COVID-19, advierte la OMS

A pesar de que muchos países continúan con el levantamiento de restricciones, la pandemia continúa afectando a miles de personas en el mundo. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, señaló en una conferencia de prensa que “la pandemia se está acelerando” y no se debe bajar la guardia.

“El mundo generó más de 150,000 casos nuevos el jueves, el más alto en un solo día”, confirmó el Director General de la OMS. “Casi la mitad de los casos reportados fueron de las Américas”. El mundo se encuentra en una “fase nueva y peligrosa … el virus aún se está propagando rápidamente, sigue siendo mortal y la mayoría de las personas aún son susceptibles”, agregó.

Ghebreyesus hizo un llamado para que se mantenga el distanciamiento social y se cumplan con los protocolos mínimos de seguridad, como usar las mascarillas apropiadamente y lavarse las manos seguido. “A medida que la pandemia de COVID-19 se acelera, son los más vulnerables quienes sufrirán más. Todos los países ricos y pobres tienen poblaciones vulnerables a un mayor riesgo de enfermedad grave y muerte”, afirmó el funcionario. Más en La Opinión.

3. Quién es John Roberts?: Datos interesantes del juez de derecha de la Corte Suprema que desafía a Trump y a los conservadores con sus decisiones históricas

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, salió al rescate de los liberales, esta vez fue quien dió el decisivo quinto voto de la Corte Suprema para anular la decisión en contra de DACA por parte de la administración Trump, el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia.

En 2012, Roberts fue quien salvó el Obamacare, en 2012, una medida por la que se ganó la ira de muchos republicanos. Roberts fue nombrado hace 15 años, por el presidente George W. Bush, y desde entonces ha ocupado posiciones conservadoras consistentes en la mayoría de las áreas de la ley.

“No decidimos si el DACA o su rescisión son políticas sólidas… El juicio de esas decisiones no es de nuestra incumbencia. Solo abordamos si la agencia cumplió con el requisito de procedimiento de que proporcione una explicación razonada de su acción”, escribió Roberts. Ver CNN.

4. Las principales líneas de cruceros anunciaron que no ofrecerán viajes desde EEUU hasta el 15 de septiembre

Las principales líneas de cruceros como Carnival, Royal Caribbean, Princess y Disney no volverán a navegar desde los puertos de EE. UU. Hasta al menos el 15 de septiembre.

La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros, un grupo comercial que representa a las compañías de cruceros más grandes, anunció el viernes que la industria estaba extendiendo voluntariamente una suspensión de la navegación. Cuando la pandemia de coronavirus comenzó a producirse en marzo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades emitieron una orden de prohibición de navegación para todos los puertos estadounidenses hasta el 24 de julio.

“La orden de no navegar emitida por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) de EEUU expira el 24 de julio y aunque esperábamos poder reanudar la actividad lo antes posible después de esa fecha, es cada vez más claro que se va a necesitar más tiempo para retirar las barreras” que lo impiden, señala un comunicado de CLIA. Más en Infobae.

5. El Papa Francisco aprobó la beatificación del médico venezolano José Gregorio Hernández

El anuncio generó numerosas reacciones de júbilo debido a que el galeno es muy popular en Venezuela, un país mayoritariamente católico. “Todo el país se reconoce en él y lo acepta y lo ama. Digamos que puede ser un elemento que acompaña y une a todos los venezolanos en un momento de dificultades y divisiones”, afirmó el papa.

Decenas de personas celebraron el anuncio en la entrada de una iglesia del centro de Caracas donde están los restos de Hernández, quien también es conocido como el “médico de los pobres”.

Se le atribuyen los avances científicos en Venezuela en los siglos XIX y XX, incluida la introducción del microscopio en el país. Después de sus estudios en Berlín y París, fue responsable de reunir equipos para el laboratorio de fisiología experimental en Caracas, así como de reunir material para nuevos cursos en la Universidad Central de Venezuela, donde dió clases. Detalles en Infobae.

