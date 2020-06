[VER]: Policía de Seattle enfrenta “multitud violenta” luego de tiroteo en CHOP

Los agentes de policía de Seattle intentaron alcanzar a las víctimas de disparos dentro de la zona autónoma de Seattle conocida como CHOP o CHAZ.

Encontraron resistencia Y y lo que describieron como una “multitud violenta”. A continuación se puede ver un video de una cámara corporal publicado por la policía de Seattle, pero tenga en cuenta que contiene lenguaje gráfico.

6/20/2020 Critical Incident Updatehttps://spdblotter.seattle.gov/2020/06/20/homicide-investigation-inside-protest-area/ 2020-06-20T21:50:27Z

La policía explicó que el video “incluye imágenes de la cámara usadas por el cuerpo de los oficiales y otros videos de código abierto”. En el video, la policía dice: “¡Por ​​favor, salgan del camino para que podamos llegar a la víctima! ¡Todo lo que queremos hacer es llegar a la víctima! Los manifestantes deberían ¡Bajar sus armas!”

La policía también publicó la secuencia CAD completa de los tiroteos. Puede leerlo aquí. Básicamente se trata de un registro de despacho.

La “Zona Autónoma” de Seattle es un área de seis cuadras de la ciudad del Estado de Washington que incluye el recinto policial este ahora abandonado. Se llama “Zona Autónoma de Capitol Hill” o CHAZ o CHOP para abreviar. (CHOP significa Capitol Hill Organized Protest).

Los manifestantes se apoderaron del área después de que la policía abandonó el recinto y lo declaró “autónomo”. Los bloqueos identifican las fronteras de CHAZ. Un letrero dice: “Ahora está saliendo de los Estados Unidos”.

Esto es lo que necesita saber:

