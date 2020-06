Mujer embarazada aparece asesinada colgada de un árbol: ¿quién la mató?

Una mujer embarazada de 28 años fue asesinada encontrada apuñalada y colgada de un árbol en un suburbio de la ciudad de Johannesburgo, Sudáfrica, el lunes.

La joven, identificada como Tshegofatso Pule, había estado desaparecida desde el 4 de junio, y su cuerpo fue descubierto el 8 de junio, según el medio de comunicación sudafricano Sowetan Live.

El portavoz de la policía de Gauteng, el Capitán Kay Makhubele, confirmó la noticia a Sowetan Live.

Our deepest condolences to the family & friends of Tshegofatso Pule & Naledi Phangindawo, violence that is perpetrated on women continues to be the ultimate pandemic plaguing our society, we call for justice to be served. #JusticeForTshegoPule #justiceforNaledi pic.twitter.com/ltodVzsE00

“La fallecida fue encontrada por un miembro de la comunidad, colgada de un árbol, quien luego notificó a la policía. También se confirma que la fallecida está embarazada. Los sospechosos son desconocidos en este momento”, dijo el oficial. Makhubele dijo que Pule también había sido apuñalada en el seno izquierdo.

Según el medio de noticias, Pule fue vista por última vez antes de visitar a su novio en un área llamada Florida, que es un suburbio de otra área llamada Roodepoort, a unas 10 millas al oeste de Johannesburgo. El novio no fue identificado, pero Sowetan Live informó que es un hombre casado y tiene una esposa.

Un portavoz de la familia dijo al medio de comunicación: “No podemos especular sobre lo que la llevó a la muerte, pero sabemos que las cosas no estaban bien con su novio. Su esposa también sabía sobre Tshego y siempre estaba peleando con ella”.

La última vez que la familia de Pule escuchó de ella supo que se había peleado con su novio y le estaba “exigiendo irse”, eso fue el jueves por la noche, según el medio de comunicación. Su familia intentó comunicarse con ella y su novio durante todo el fin de semana, pero dijeron que sus teléfonos estaban apagado. El domingo finalmente presentaron un informe de persona desaparecida.



Where is the Buzz informó que Pule fue vista en un video de vigilancia acompañada por su novio, y luego fue vista metiéndose en un Jeep gris y saliendo de la casa del novio mientras él se quedaba atrás.

La violencia en Sudáfrica se denominó crisis nacional en septiembre de 2019. Una mujer es asesinada cada tres horas allí, según VOANews, que dice que “muchas son agredidas y violadas antes de su muerte”.

Enough is enough. How many more hashtags? Can we just take it to the streets. Or do something. It can't be business as usual. Something needs to give. 💔😭 #AmINext #JusticeForTshegoPule #justiceforNaledi

VOANews informó: “Las últimas estadísticas sobre delitos publicadas por el Departamento de Policía revelan la profundidad de la crisis: casi 3.000 mujeres fueron asesinadas entre abril de 2018 y marzo de este año [2019]. Esto se traduce en siete por día”.

Tshegofatso Pule's uncle talks about the last time they saw her. #TshegofatsoPule #femicide #murder #eNCA Courtesy #DStv403 pic.twitter.com/xvTJFkJwbe

Una organización llamada Cesvi, que trabaja contra la violencia contra las mujeres y los niños en Sudáfrica, informa que el país tiene el “mayor número de casos de violencia contra las mujeres en el mundo. En Sudáfrica, el 40% de los hombres han golpeado a sus parejas y uno de cada cuatro ha cometido delitos sexuales. Incluso si solo el 2% lleva a la presentación de cargos, la violencia contra las mujeres es un fenómeno creciente y hasta una de cada cuatro mujeres ha sufrido palizas o abusos”.

Aún no se han realizado arrestos en el caso, pero #JusticeForTshegoPule está pidiendo el fin de los asesinatos.

El tío de Pule, Tumisang Katake, dijo a la estación de noticias eNCA que la policía estaba interrogando al novio, pero dijo que no podía compartir ningún detalle mientras la investigación está en curso.

Blame the South African Justice System!

Because men see that they can get away with killing women

They kill to be called “grootman” amongst their peers because they raped,killed, murdered,sent to jail then released all within a few days#JusticeForNaledi #JusticeForTshegoPule

