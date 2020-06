Indignación en México: asesinan a niño de 2 años raptado a su padrastro

En un hecho que ha causado el repudio y la idignación de los mexicanos, las autoridades investigan la manera como fue asesinado un pequeño de apenas dos años de edad, identificado como Edrik Sebastián Moreno Núñez, quien fue hallado sin vida el fin de semana.

Las autoridades del Estado de México reportaron el hallazgo del cuerpo del menor el mediodía del viernes, luego de que residentes dieran aviso de una especie de “envoltorio abandonado” en una bolsa de plástico negra, al lado de un tiradero de basura.

Así lo reveló el sitio Infobae, donde se agregó que el menor habría sido inicialmente raptado de los brazos de su propio padre en la colonia de Ecatepec, Estado de México

El periódico Excelsior manifestó que el padrastro del menor reportó que dos hombres en el barrio Recursos Hidráulicos le habrían quitado al pequeño el miércoles pasado.

A través de su página de Twitter, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) emitió la Alerta Amber para tratar de encontrar al niño con vida, sin éxito

Tras el hallazgo del cadáver, las autoridades identificaron al menor como el niño desaparecido y fuentes policiales aseguraron que la investigación se encuentra en curso, pero no han revelado detalles tendientes a determinar quienes acabaron con la vida del niño ni los móviles que los llevaron a cometer semejante crimen.

Según Infobae, el menor fue encontrado en la autopista México-Pirámides, en Ecatepec, Estado de México, en un terreno baldío de Venta de Carpio.



“Se toma conocimiento de un menor muerto del sexo masculino de 3 a 4 años, el cual presenta golpes en la cara, envuelto en una cobija, en espera del arribo del Ministerio Público, pendiente el levantamiento”, reportó el citado medio haciendo referencia al comunicado de las autoridades, en donde se agregó que el cuerpo tenía signos de violencia, y severos golpes.



El asesinato del niño recordó de inmediato al de la pequeña Fátima Cecilia Aldrighett Antón, ocurrida el pasado 15 de febrero, tras cuatro días de haber sido denunciada como desaparecida por parte de su madre, tambien en el Estado de México.

Por el hecho se confirmó el arresto de Mario Alberto Reyes Nájera y Gladis Giovanna Cruz Hernández, acusados por las autoridades de haber secuestrado, abusado sexualmente y asesinado a la niña.

La encargada de revelar el macabro plan fue la tía del presunto asesino, identificada como Irma Castañeda, quien confesó que la pareja llegó a su casa tras 16 años de no ver a su sobrino, y al actuar de manera sospechosa ella los confrontó y les sacó la verdad.

“Ellos llegaron aquí a un cuarto que yo tenía y los vi muy raros, entonces viendo todo lo que estaba pasando con la niña, yo les dije. ‘Quién mató a la nina’, y me dijeron: ‘queremos hablar con usted’. Me dijeron que habían matado a la niña y les pregunté si fue por dinero y se quedaron callados, y dijo la chica que no. Les pregunté: ‘fue por venganza’, y me dijo la chica que no… Él dijo: ‘yo la agarré y ella le puso los cinturones’ comenzó narrando la mujer, en entrevista con Noticias Televisa, donde soltó lo peor de la historia de la pareja, que tiene tres hijos.

“Ella me dijo que él quería una niña para hacerla su novia para toda la vida, que él quería un regalito y si no iba a agarrar a una de sus hijas y que no la iba a dejar entrar a la casa si no llegaba con una niña y así la agarró”, dijo la tía del presunto homicida, quien agregó que al preguntarle cómo se había prestado para semejante acto enfermo, la mujer de su sobrino dijo: “es que le tengo mucho miedo… y cuando vimos que ya andaban buscándola, pues la matamos”.