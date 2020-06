Asesinan a Andrés Guardado: ¿quién mató al joven de Los Ángeles?

Andrés Guardado, un joven de 18 años, quien trabajaba como guardia de seguridad de un taller de carrocería fue asesinado a tiros por un uniformado del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles en Gardena, California. El joven comparte nombre con el famoso futbolista mexicano del Betis, pero no se trata de la misma persona

El hecho ocurrió el jueves 18 de junio por la noche, según informaron los detectives de Homicidios del Sheriff del Condado de Los Ángeles.

“El sospechoso fue alcanzado por disparos en la parte superior del torso y fue declarado muerto en la escena”, dijo el oficial James Nagao, del Buró de Información del Sheriff, en un comunicado. “Ningún uniformado resultó herido durante el incidente”.

#BREAKING LA Sheriff’s deputies shoot and kill an 18 year old Hispanic security guard outside the auto-body shop he was patrolling in Gardena. Police say the guard, who was armed, ran prompting the shooting. #LA #Gardena #PoliceBrutality #Shooting pic.twitter.com/OfOPpNldiL — Eric Wasserman 🦆 "WASS" (@EricWasserman1) June 19, 2020

El tiroteo tuvo lugar justo antes de las 6 p.m.en la cuadra 400 de Redondo Beach Boulevard, cerca de South Figueroa Street, en el área no incorporada de West Compton, según el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles.

Andres Guardado: 18-year-old fatally shot by LA County sheriff's deputy, family says | ABC7A sheriff's deputy fatally shot a man authorities say was armed and who ran away from deputies in Gardena. Family identified the man killed as 18-year-old Andres Guardado, and witnesses say he was armed because he worked as a security guard. Details: https://abc7.com/la-county-sheriffs-deputy-fatally-shoots-man-in-gardena/6255425/ 2020-06-19T16:48:43Z

“Los diputados observaron al individuo, en ese momento él observó a los uniformados”, dijo el teniente Charles Calderaro de la LASD, según ABC7. “El individuo luego produjo un arma y comenzó a correr hacia el sur, lejos de los oficiales a través de negocios cercanos. Los oficiales tuvieron una persecusión corta entre los dos negocios. En algún momento, los agentes se pusieron en contacto con el sospechoso y fue entonces cuando se produjo el tiroteo”.

Calderaro dijo que la víctima no llevaba puesto el uniforme de guardia de seguridad en el momento en que los agentes lo vieron. Los detectives dicen que se recuperó un arma en la escena.

Según lo informado por CBS LA, la familia de Guardado se presentó a la escena del homicidio y tuvieron una acalorada discusión con miembros de la LASD, exigiendo saber qué sucedió.

El propietario de Auto Body Shop dijo que Guardado tenía un historial limpio y que “corrió porque tenía miedo”.

Andrew Heney, dueño del taller de carrocería, le dijo a CBS LA: “Teníamos un guardia de seguridad que estaba al frente porque habíamos tenido ciertos problemas con el etiquetado de personas y cosas así. Y luego apareció la policía, y le apuntaron con sus armas y él corrió porque tenía miedo, y le dispararon y lo mataron. Tiene un historial limpio y todo. No hay razón”.

18 Year Old (Andres Guardado) Shot And Killed By Deputies In GardenaAndres Guardado was shot and killed as he was working as a security guard in Gardena. "He Ran Because He Was Scared" LASD Deputy Shoots And Kills 18yr Old Security Guard. 2020-06-19T06:15:23Z

El Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles dijo que los paramédicos fueron solicitados a la escena por el departamento del sheriff, pero que no hubo necesidad de transportar a nadie al hospital.



Terron Jamal Boone, el medio hermano de Robert Fuller, el hombre negro de 24 años encontrado colgado de un árbol en la ciudad de Palmdale, California, fue asesinado también en un tiroteo por el LASD el 17 de junio.

El abogado Jamon Hicks escribió en un comunicado a Heavy: “Esta tarde tuve que notificar a las hermanas de Robert Fuller que su hermano Terron Jammal Boone fue asesinados por los agentes del Sheriff del condado de Los Ángeles en el condado de Kern”.

“En este momento, hasta que recibamos toda la información, la familia y su equipo legal no tienen más comentarios sobre este incidente. La familia respetuosamente pide que se respete su privacidad. Nuestras oraciones permanecen con la familia Fuller”, agregó.

Robert Fuller was found dead June 10, 2020, hanging from a tree outside City Hall Palmdale. Sign this petition to demand for a thorough and proper investigation #JusticeforRobertFuller https://t.co/czUqCrmE8m — Kim Kardashian West (@KimKardashian) June 12, 2020

El LASD emitió la siguiente declaración sobre el incidente:

“Los investigadores de homicidios se han enterado de que detectives del Departamento de Delitos Mayores del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles estaban buscando a un sospechoso de violencia doméstica. La investigación condujo a los detectives de Gran Crimen a la cuadra 3400 de la calle 15 en la ciudad de Rosamond. Los detectives observaron e identificaron positivamente a un hombre que coincide con la descripción del sospechoso en un vehículo. Los detectives siguieron el vehículo e intentaron detener el tráfico. El sospechoso abrió la puerta del pasajero delantero del vehículo y se enfrentó a los oficiales, disparándoles múltiples veces con una pistola. En ese momento, ocurrió un tiroteo que involucró a un oficial durante el cual el sospechoso fue golpeado varias veces en la parte superior del torso”.

El sospechoso fue declarado muerto en la escena. La mujer conductora también fue alcanzada por disparos y transportada a un hospital local donde fue tratada y dada de alta.

Una niña de siete años también estaba en el vehículo y no resultó herida. Se recuperó una pistola en la escena. Ningún oficial resultó herido.

Esta es la versión original de Heavy.com