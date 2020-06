10 policías matan a hombre armado en Nueva York y desatan la ira

Diez oficiales de policía de Nueva York abrieron fuego contra un hombre después de que los uniformados le ordenaron repetidamente que soltara un arma en Brooklyn, confirmó un comandante de la policía.

Un video compartido por un ciudadano, que se puede ver más adelante, captó el sonido de una gran descarga de disparos en el fondo.

La policía quiso enfatizar que el tiroteo no estaba relacionado con las protestas en curso en la ciudad sobre George Floyd, el hombre de Minnesota cuya muerte provocó manifestaciones y disturbios en Nueva York y el país. También sostuvieron una foto de lo que dicen que era el arma del hombre, durante una conferencia de prensa nocturna el 2 de junio. Todavía no han confirmado la edad ni el nombre del fallecido.

Watch as @nypdchiefofdept provides details of tonight’s police involved shooting. After officers responded to a 9-1-1 call for a shot spotter activation in Brooklyn they encountered an armed suspect who had reportedly just shot another male. pic.twitter.com/kFfMCe4cNy — NYPD NEWS (@NYPDnews) June 3, 2020

El tiroteo ya estaba provocando ira en las redes sociales; sin embargo, la policía insistió en que el hombre estaba armado.

El jefe Terence A. Monahan dijo que “10 oficiales dispararon”. Un periodista le preguntó a Monahan cuántas balas se dispararon. “Numerosas. Todavía es muy temprano para contar”, dijo.

Monahan dijo: “Esta noche … la policía respondió a una activación de disparos en las cercanías de 1668 Bergen Street”.

Al llegar a la escena descubrieron a una víctima masculina que recibió un disparo en la esquina de Rochester Avenue y Bergen Street. Esa no es la misma persona a la que después le disparó la policía.

EMERGENCY at the C/O Bergen Street and Rochester Ave. Ongoing investigation. There was a shooting at the location then police responded and discharged their weapons, striking the armed perpetrator. Police have recovered the perp’s firearm. pic.twitter.com/jQzdSFrPK2 — NYPDBrooklynNorth (@NYPDBklynNorth) June 3, 2020

Según Monahan, los testigos “informaron a los oficiales que el autor (de los disparos) estaba más arriba en la calle Bergen”. Los oficiales se encontraron con un hombre que estaba escondiéndose en un árbol en la cuadra. El hombre estaba armado con una pistola. Observaron una pistola en sus manos. Los oficiales ordenaron al hombre que soltara el arma durante más de un minuto. Eso está en la cámara corporal y en las cuentas de Facebook de los testigos. El hombre rechazó las órdenes de los oficiales.

En ese momento, “los oficiales descargaron sus armas al individuo y le dieron. Se descubrió una pistola en la escena”, dijo Monahan. La policía sostuvo una foto del arma en alto durante la conferencia de prensa.

“El hombre fue declarado fallecido. La víctima original que recibió el disparo fue llevada al hospital y actualmente se encuentra en condición estable”, dijo Monahan.



“Todavía estamos revisando la cámara corporal. Queríamos sacar esto temprano. Escuchamos a los oficiales por más de un minuto; está moviendo sus manos, se está levantando, se va a ir, se va a ir, suelta el arma, suelta el arma, por favor suelte el arma, por favor, suelte el arma”, dijo Monahan. “También tenemos un video de Facebook donde escuchas a los residentes que estaban filmando detrás, gritando al hombre que deje caer el arma, que deje caer el arma. Eso continuó durante aproximadamente un minuto.



ABC 7 informó que el tiroteo policial ocurrió en Kingsborough Houses, en Rochester Avenue y Dean Street.

La gente expresó enojo en Twitter. “¡Omg, la policía estuvo involucrada en un tiroteo en Brooklyn! Además de toda esta mier..!! ¡La víctima está posiblemente muerta! Kingsborough”, escribió un usuario de Twitter.

“Los policías mataron a otra persona en Brookly, esta es una guerra fugaz en este momento”, escribió un hombre en Facebook. Compartió un video más largo, pero luego lo puso en modo privado o lo eliminó.



“¿Cómo puedes justificar dispararle a alguien tantas veces? Parece que un ejército lo perseguía, santo cielo”, escribió un usuario de Twitter en el video.

Crown Heights es un vecindario ubicado en el distrito de Brooklyn de la ciudad de Nueva York.

VideoVideo related to 10 policías matan a hombre armado en nueva york y desatan la ira 2020-06-03T12:15:28-04:00

El NYPD Brooklyn North compartió una foto de una pistola en la hierba y escribió en Twitter: “EMERGENCIA en la calle Bergen y C / O de la avenida Rochester. Investigación en curso. Hubo un tiroteo en el lugar, luego la policía respondió y disparó sus armas, dándole al autor armado. La policía ha recuperado el arma de fuego del delincuente”.

Un video de un ciudadano capturó una gran cantidad de disparos.

Un video inquietante surgió en las redes sociales. Puede verlo a continuación, pero tenga en cuenta que el lenguaje es gráfico. El video captura el sonido de una gran cantidad de disparos.

Omg this is what was happening. I heard those shots but didn’t know what it was!! Pray for us #crownheights #brooklyn #brooklynshooting #newyorkprotest https://t.co/HbG5AknGkS — Professor Liv (@olivia_mariaaa) June 3, 2020

“Hay demasiados policías allí mismo”, dice una persona en el video.

“Lo van a matar”, dice alguien.

“Está corriendo con una pistola, ¿qué estás haciendo?” dice alguien

“¿La tiene en la mano? ¿La tiene en la mano? ” dice una mujer.

“Te van a disparar hermano. Suelta la pistola, tira la pistola”, dice alguien en el video.

Los disparos estallan en la distancia.

“Te lo dije”, dice una mujer.

“Lo mataron”, dice un hombre.

“Está muerto”, dice un hombre.

VideoVideo related to 10 policías matan a hombre armado en nueva york y desatan la ira 2020-06-03T12:15:28-04:00

El hecho, que sigue siendo materia de investigación, ocurre en momentos en que el NYPD ha sido señalado de cometer abusos contra manifestantes en lasa calles de Nueva York. Asimismo, oficiales de policía también han sido atacados.

Esta es la versión original de Heavy.com