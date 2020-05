COVID-19: Texas reabre el estado, mientras que aumenta el número de muertos

El 30 de abril de 2020, los casos reportados junto con el número de muertes por el COVID-19 en Texas continúan ascendiendo, mientras que el estado sigue adelante con los planes de reapertura el 1 de mayo. A continuación, un desglose de los casos y muertes en Texas.

Texas tiene 28,000 casos de COVID-19 y 782 muertes

Mientras que el número de casos en Estados Unidos actualmente se encuentran en más de un millón con más de 63,000 muertes, Texas también está experimentando un aumento en ambos junto con muchos otros estados del país.

Desde el 30 de abril, Texas ha reportado 28,087 casos y 782 muertes. Aproximadamente 12,507 pacientes se han recuperado, y hay 1,686 casos confirmados de pacientes hospitalizados por el COVID-19.

El total de pruebas que se ha llevado a cabo en Texas es actualmente 314,790. Esta gráfica a continuación de Texas Health and Human Services muestra el total.



Puedes ver el tablero completo, actualizado diariamente a la 1PM hora Central, aquí

La tendencia sigue mostrando una trayectoria ascendente en casos y muertes en el estado. El 29 de abril, hubieron 42 muertes por COVID-19 en Texas (27 nuevas fatalidades el día anterior). También el 29 de abril, hubieron 883 nuevos casos en comparación con 874 nuevos casos el día anterior, según Texas Health and Human Services. Estas dos gráficas muestran tendencias en muertes y casos a continuación. Puedes ver la gráfica completo aquí.



El siguiente mapa, proporcionado por MappingSupport.com, muestra las tendencias actuales de muertes por estado de COVID-19. Rojo significa que las muertes están aumentando y verde significa que están disminuyendo. Un círculo indica las tendencias de los 14 días anteriores y un triángulo indica las tendencias de los siete días anteriores. Puedes ver el mapa completo aquí . En Texas, la tendencia ha estado en rojo durante siete días y 14 días.Según el Texas Tribune , el índice de casos es muy alto, especialmente en los condados de Donley y Moore, pero la administración de pruebas todavía es bajo en las áreas rurales. El condado de Harris tiene el mayor número de casos y muertes, seguido por el condado de Dallas, el condado de Tarrant y luego el condado de Travis.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, todavía está permitiendo que la orden de estancia en casa caduque en el estado al final de la semana y dejando que algunas empresas reabran, informó KVUE. Abbott señalo que las personas que están preocupadas aún pueden quedarse en casa si prefieren.

Un reportero de KVUE le preguntó sobre los datos que afirmaban que Texas no alcanzaría el número de muertes pico hasta el 2 de mayo.

Abbott dijo, en parte: “El punto es: estos modelos han mostrado ser ineficaces y muy erróneos durante todo este tiempo. Tenemos que tener cuidado siguiendo esos modelos… Mi decisión no se tomó sin haberla pensado. Se tomo en cuenta la opinión de médicos- cuatro grandes médicos, incluyendo un ex jefe de la FDA… Sabemos que hay gente en Austin y en otros lugares que tiene miedo de salir. Esta no es una orden para que tengas que salir. Si no quieres salir, no salgas”.

La recomendación original del presidente Donald Trump para reabrir el país incluyó que los estados deberían mostrar una trayectoria descendente en casos documentados y síntomas del COVID-19 dentro de un período de 14 días antes de pasar a la primera fase de reapertura del estado.