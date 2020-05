Violentas Protestas en Minneapolis tras brutal muerte de George Floyd a manos de la policía: Video

Las protestas llenaron las calles de Minneapolis en respuesta a la muerte del joven afroamericano George Floyd bajo custodia policial, el lunes pasado.

Las protestas han estallado en las calles de Minneapolis luego de la muerte de George, como lo ilustra una transmisión en vivo de la manifestación, presentada por el periodista de Unicorn Riot, Niko Georgiades.

George Floyd era un hombre de Minnesota que murió bajo custodia policial. Apareció en un video de su muerte, que mostraba a un oficial de policía de Minneapolis arrodillado en su nuca durante varios minutos mientras Floyd, esposado, le pedía ayuda y le imploraba que se levantara, y le decía a él y a otros oficiales que no podía respirar.

Our stream is now stable from Minneapolis protest about yesterday’s police killing of George Floyd. Watch with us on periscope: https://t.co/SoTevRycPu — Unicorn Riot (@UR_Ninja) May 26, 2020

El alcalde de Minneapolis anunció que los cuatro policías involucrados en la espantosa escena fueron despedidos y que el FBI comenzó una investigación sobre el incidente, informó la estación local de noticias KSTP.

Georgiades dijo que la multitud que comenzó en una vigilia por Floyd aumentó rápidamente a miles. Los activistas participaron en cánticos de “Sin justicia no hay paz”. También condujeron cánticos de “No puedo respirar”, rememorando las mismas palabras pronunciadas por Floyd cuando estaba en el suelo antes de morir.

BREAKING: A video shows a Minneapolis police officer pinning down a black man by the neck with his knee for several minutes as the man screams: "I can't breathe."pic.twitter.com/V9K3IU36ap — Mukhtar M. Ibrahim (@mukhtaryare) May 26, 2020

Georgiades señaló que varios manifestantes marcharon hacia el este por la calle 38, donde ocurrió el incidente, en dirección al tercer recinto.

Las personas que comentaron los videos de las protestas expresaron su aprecio por la mezcla de personas que se unieron para protestar y el hecho de que muchos llevaban máscaras.

A better look at the crowd size of the Minneapolis march for #GeorgeFloyd pic.twitter.com/u0pg0hf4bD — Ryan Faircloth (@RyanFaircloth) May 26, 2020

A medida que avanzaba la noche, hubo manifestaciones de los manifestantes en multitud, muchos de los cuales gritaron ofensas a la policía.

Una mujer gritó: “¿Por qué no escucharon?”, en referencia a las súplicas de Floyd.

Otro manifestante gritó: “ustedes mismos ocasionaron esto, jodiendo, cerdos asesinos”.

The view of the protest from the top of a building next door. @mprnews pic.twitter.com/prBI5cJl1g — Evan Frost (@efrostee) May 26, 2020

Los manifestantes también pintaron graffiti, con palabras como “f *** 12” y “ACAB”, que significa, “todos los policías son bastardos”, según Georgiades.

Tense standoff ongoing at MPD 3rd precinct protest for #GeorgeFloyd windows smashed and tear Gas fired at intersection of 38th and Minnehaha. pic.twitter.com/Aem708MDz7 — Unicorn Riot (@UR_Ninja) May 27, 2020

La situación escaló al punto que la policía estaba disparando a la multitud con balas de goma y arrojando gases lacrimógenos, ante lo que Georgiades anotó que algunos manifestantes estaban recogiendo y devolviendo.

Los sonidos de gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento puntuaban las protestas con mayor frecuencia a medida que las protestas continuaban hasta la noche. Georgiades dijo que fue la mayor cantidad de gas lacrimógeno que había visto en su vida y también dijo que causó varios incendios pequeños que se encendieron en la hierba.

At least several hundred people have filled the streets outside Cup Foods in Minneapolis to protest the in-custody death of George Floyd. March starting now. pic.twitter.com/Mx2k3eV0ad — Ryan Faircloth (@RyanFaircloth) May 26, 2020

Durante su transmisión en vivo, Georgiades dijo que a lo largo de las protestas, algunas personas habían estado rompiendo ventanas alrededor del recinto policial, incluso en el sitio de trabajo de los policías y vehículos personales, según Georgiades.

Uno de los manifestantes dijo que las protestas comenzaron pacíficas pero que habían sido infiltradas por agitadores, lo que generó más tensión entre los manifestantes y la policía.

Protest at 38th & Chicago – many people handing out free masks and hand sanitizer. So far I have only seen one person without a mask #NoJusticeNoPeace #GeorgeFloyd pic.twitter.com/wSyiXBnwBG — Ramona @ home (@ramonah_MN) May 26, 2020

Uno de los manifestantes, que se identificó como el hermano de Paul Castaway, Gabriel Black Elk, dijo que había visto el video y lo hizo llorar, pero su tristeza rápidamente se convirtió en ira. “Cuando los policías se salgan con la suya y todos quieran que sea pacífico, esto es tan pacífico como lo será”, dijo, señalando a la multitud.

VideoVideo related to violentas protestas en minneapolis tras brutal muerte de george floyd a manos de la policía: video 2020-05-27T00:12:30-04:00

Paul Castaway era un hombre nativo americano que fue asesinado a tiros por agentes de la policía de Denver después de que Castaway comenzó a caminar hacia ellos con un cuchillo y amenazó con suicidarse, según el Denver Post.

Esta es la versión original de Heavy.com.