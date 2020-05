¿Puedes propagar el coronavirus si no tiene síntomas? La respuesta es ¡sí!

Un creciente número de estudios esta encontrando que algunas personas dan positivo con el COVID-19 pero son asintomáticas. Este hallazgo tiene importantes implicaciones para las normas en lugares como hogares de ancianos, donde el personal sin síntomas pero positivo podría interactuar con los más vulnerables. También tiene implicaciones sociales más amplias a medida que algunos estados levantan las órdenes de estancia en el hogar.



Sin embargo, ¿pueden las personas propagar el COVID-19 aun no tengan síntomas? Todavía hay mucho que no sabemos sobre el coronavirus, y la investigación continua desarrollando. Sin embargo, expertos y estudios de investigación han encontrado repetidamente que las personas que son asintomáticas pueden propagar la infección si la tienen.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, “Se cree que COVID-19 se propaga principalmente a través del contacto cercano de persona a persona. Algunas personas sin síntomas pueden propagar el virus. Todavía estamos aprendiendo acerca de cómo se propaga el virus y la gravedad de la enfermedad que causa”.

Los CDC informan:

Se cree que el virus se propaga principalmente de persona a persona.

Entre personas que están en estrecho contacto entre sí (a una de aproximadamente 6 pies).

A través de gotas respiratorias producidas cuando una persona infectada tose, estornuda o habla.

Estas gotas pueden aterrizar en la boca o ensímosas de personas que están cerca o posiblemente ser inhaladas en los pulmones.

COVID-19 puede ser transmitido por personas que no están mostrando síntomas.

Ya el 19 de marzo, estaba quedando claro que los portadores asintomáticos estaban propagando el virus más de lo que se pensaba. “La transmisión asintomática y levemente sintomática es un factor importante en la transmisión del Covid-19”, dijo el Dr. William Schaffner, profesor de la Vanderbilt University School of Medicine y asesor de los CDC desde hace mucho tiempo, a CNN. “Van a ser los impulsores de la propagación en la comunidad”.

Algunos estudios han encontrado que los portadores asintomáticos pueden representar un gran porcentaje de la población. Un estudio islandés encontró que el 50% de los infectados eran asintomáticos.

Además, algunas personas desarrollan síntomas, pero permanecen infecciosas en los días previos a la manifestación de los síntomas.

En abril, el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Dr. Robert Redfield, le dijo a un afiliado de la estación radial NPR: “De aquellos de nosotros que se vuelven sintomáticos, parece que estamos arrojando virus significativos en nuestro compartimiento orofaríngeo, probablemente hasta 48 horas antes de que mostremos síntomas. Esto ayuda a explicar la rapidez con la que este virus continúa progresando por todo el país porque tenemos transmisores asintomáticos”.

Esto es lo que necesitas saber:

Estudios muestran que personas sin síntomas se han transmitido el COVID-19 y algunos luego desarrollan síntomas ellos mismos

Un creciente cuerpo de investigación ha encontrado que las personas sin síntomas son infecciosas.

El artículo Transmisión asintomática, el talón de Aquiles de las estrategias actuales para controlar el Covid-19 se publicó en el New England Journal of Medicine el 24 de abril de 2020. Según este artículo, “Las estrategias tradicionales de control de infecciones y salud pública dependen en gran medida de la detección temprana de la enfermedad para contener la propagación”. El artículo dice que COVID-19 difiere de otros virus en el pasado debido al “alto nivel de desprendimiento del SARS-CoV-2 en el tracto respiratorio superior, incluso entre pacientes presintomáticos, lo que lo distingue del SARS-CoV-1, donde la replicación se produce principalmente en el tracto respiratorio inferior.”

Los investigadores señalan que un estudio en un asilo de ancianos del estado de Washington encontró que “más de la mitad de los residentes de este centro de enfermería especializada (27 de 48) que dieron positivo a las pruebas eran asintomáticos al momento de llevarse a cabo los exámenes.” Los autores señalaron que “el coronavirus vivo claramente se desprende a altas concentraciones de la cavidad nasal incluso antes del desarrollo de los síntomas”.

La Universidad John Hopkins informó el 12 de mayo que el estudio de laboratorio en Islandia “sugiere que hasta el 50% de las personas que tienen la enfermedad no muestran síntomas. Un estudio realizado en Singapur mostró que los pacientes con COVID-19 pudieron propagar la enfermedad sin mostrar síntomas ellos mismos. “Gigi Gronvall, inmunóloga e investigadora principal del Johns Hopkins Center for Health Security y profesora asociada de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, dijo a la publicación de la universidad, Hub, que un “número creciente de resultados muestra que las personas que son asintomáticas parecen tener la misma carga viral que los casos sintomáticos. Esto significa que, aunque las personas tengan síntomas o no, llevan la misma carga viral. Esto sugiere que la transmisión es posible igual tanto de pacientes asintomáticos como de pacientes notablemente enfermos”.

Dijo que esto es inusual para un virus y que las pruebas todavía pueden detectar el virus en pacientes sin síntomas.

El 1 de abril, una oradora de la conferencia de prensa de la Organización Mundial de la Salud, la Dra. Maria Van Kerkhove, reveló que “a partir de datos que hemos visto desde China, en particular, sabemos que las personas que son identificadas, que están en la lista de asintomáticos, alrededor del 75% de ellos desarrollan síntomas”.

La experta dijo:

Aquellos individuos que se identifican como asintomáticos al momento del reporte y luego desarrollan síntomas, por lo que sería el 75% de ellos, son en realidad presintomáticos. Están en esa fase presintomática. Y luego, por supuesto, la mayoría de las personas que se identifican son sintomáticas. Y sabemos que a través de la transmisión, la transmisión de este virus es impulsada por personas que son asintomáticas.

Otro estudio, Clinical characteristics of 24 asymptomatic infections with COVID-19 screened among close contacts in Nanjing, China, también encontró que algunos pacientes asintomáticos proceden a desarrollar síntomas.

… ninguno de los 24 casos asintomáticos presentó síntomas evidentes durante la detección de ácido nucleico. Cinco casos (20.8%) desarrollaron síntomas (fiebre, tos, fatiga, etc.) durante la hospitalización. Doce (50.0%) de los casos mostraron imágenes típicas de tomografías de tórax ‘ground-glass’ y 5 (20.8%) presentó sombras de rayas en los pulmones. Los 7 restantes (29.2%) casos mostraron imagen tomografía normal y no presentaron síntomas durante la hospitalización.

Un estudio del 5 de mayo sobre Anales de Medicina Interna, The Incubation Period of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) From Publicly Reported Confirmed Cases: Estimation and Application, examinó el período de incubación COVID-19 y encontró:

Aplicando la norma a todos los casos, estimamos que el período medio de incubación de COVID-19 es de 5.1 días… Estimamos que menos del 2.5% de las personas infectadas mostrarán síntomas a un plazo de 2.2 días… tras exposición, y aparición de los síntomas ocurrirá dentro de los 11.5 días… para el 97.5% de personas infectadas.

Un estudio del 16 de marzo de 2020 llamado Presymptomatic Transmission of SARS-CoV-2 — Singapore, January 23–March 16, 2020 también encontró que “en los cuatro grupos para los que se pudó determinar la fecha de exposición, la transmisión presintomática ocurrió 1 a 3 días antes del inicio de los síntomas en el paciente presintomátic”. Este estudio identificó diferentes grupos en los que el COVID-19 se propagó antes de que las personas presentaran síntomas. En un caso:

Una mujer de 55 años (paciente A1) y un hombre de 56 años (paciente A2) eran turistas de Wuhan, China, que llegaron a Singapur el 19 de enero. Visitaron una iglesia local el mismo día y tuvieron inicio de síntomas el 22 de enero (paciente A1) y el 24 de enero (paciente A2). Otras tres personas, un hombre de 53 años (paciente A3), una mujer de 39 años (paciente A4) y una mujer de 52 años (paciente A5) asistieron a la misma iglesia ese día y posteriormente desarrollaron síntomas el 23 de enero, el 30 de enero, y el 3 febrero respectivamente.

Los investigadores encontraron que “la transmisión presintomática podría ocurrir a través de la generación de gotas respiratorias o posiblemente a través de la transmisión indirecta”.

Un artículo de mayo de 2020 Clinical characteristics of 24 asymptomatic infections with COVID-19 screened among close contacts in Nanjing, China, encontró que las personas infectadas por portadores asintomáticos podrían contraer la enfermedad más gravemente en algunos casos. “En general, los portadores asintomáticos identificados a causa de contactos cercanos eran propensos a estar levemente enfermos durante la hospitalización. Sin embargo, el período transmisible podría ser de hasta tres semanas y los pacientes comunicados podrían desarrollar una enfermedad grave”, encontró el estudio.

Un estudio del 15 de abril, Temporal dynamics in viral shedding and transmissibility of COVID-19, “observó la mayor carga viral en hisopos de garganta en el momento de la aparición de los síntomas”. Sin embargo, el estudio también encontró que “44% (intervalo de confianza del 95%, 25–69%) de los casos secundarios se infectaron durante la etapa presintomática de los casos de índice, en entornos con agrupación familiar sustancial, búsqueda activa de casos y cuarentena fuera del hogar. Las medidas de control de enfermedades deben ajustarse para tener en cuenta la probable transmisión presintomática sustancial.”

Un estudio el 13 de abril, Universal Screening for SARS-CoV-2 in Women Admitted for Delivery, examinó a las mujeres en una población obstétrica en Nueva York. “29 de las 33 pacientes que dieron positivo para SARS-CoV-2 al momento de admisión (87.9%) no tenía síntomas de Covid-19 en presentación.”

Un estudio del 20 de marzo examinó “Asymptomatic and Presymptomatic SARS-CoV-2 Infections in Residents of a Long-Term Care Skilled Nursing Facility — King County, Washington”. El estudio encontró:

Aproximadamente la mitad de todos los residentes con resultados positivos no tenía ningún síntoma al momento de la prueba, lo que sugiere que la transmisión de residentes asintomáticos y presintomáticos, que no fueron reconocidos como que tienen infección por SARS-CoV-2 y por lo tanto no aislados, podrían haber contribuido a una mayor propagación.

