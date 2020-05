Experto asegura que inmunidad de rebaño es la mejor forma de luchar contra pandemia. ¿Cómo se logra?

Experto contra el cierre aconseja inmunidad de rebaño para salvar más vidas.

Knut Wittkowski es un profesor e investigador que argumenta en contra de los cierres de estado para hacer frente a la pandemia COVID-19 porque cree que la nación necesita alcanzar “inmunidad de rebaño” para una lucha efectiva contra el virus.



Cuando todo comenzó, la razón por el encierro era para evitar que los hospitales se sobrecargaran. No hay indicios de que los hospitales pudieran haberse sobrecargado, independientemente de lo que hicimos. Para que pudiéramos abrir de nuevo, y olvidar el asunto. Espero que la intervención no haya tenido demasiado impacto porque lo más probable es que empeore la situación.

En una entrevista con Spiked el 15 de mayo de 2020, Wittkowski dijo:

Wittkowski también argumenta que el COVID-19 no es peligroso “a menos que tengas comorbilidades severas relacionadas con la edad. Así que si usted está en un asilo de ancianos porque ya no puede vivir solo, entonces infectarse es peligroso”. (Según encontró un análisis de una fundación sin fines de lucro, casi el 40% de las muertes por COVID-19 en todo el país se concentran en hogares de ancianos y centros de asistencia, esto, por lo menos en estados reportando los datos. Puedes leer este análisis, incluyendo el porcentaje de muertes por estado en tales instalaciones, aquí.)

Puedes leer la entrevista completa de Wittkowski con Spike aquí.

Le dijo al medio que el costo del cierre, incluye el aumento en casos de suicidios y de violencia doméstica, así como las personas que no van a los hospitales para otras dolencias cuando deberían. (Un estudio en JAMA Psychiatry encontró que “la posibilidad de resultados adversos en el riesgo de suicidio es alta” debido a las medidas tomadas para prevenir COVID-19, tales como los cierres. Un artículo del New York Times informó que la violencia doméstica estaba aumentando debido a COVID-19 en todo el mundo. Algunas ciudades han reportado un aumento de las cifras de violencia doméstica durante la pandemia.)

Quién es Knut Wittkowski?

Esto es lo que necesitas saber:

1. La Universidad Rockefeller publicó una declaración desvinculándose de Knut Wittkowski

El 13 de abril de 2020, la Universidad Rockefeller, donde Wittkowski ha trabajado, publicó una declaración diciendo: “Las opiniones expresadas por Knut Wittkowski, desalentando el distanciamiento social con el fin de acelerar el desarrollo de la inmunidad de rebaño al nuevo coronavirus, no representan las opiniones de la Universidad Rockefeller, su liderazgo o su facultad”.

La declaración continuó: “Wittkowski fue empleado previamente por Rockefeller como bioestadístico. Nunca ha tenido el título de profesor en Rockefeller.

2. YouTube eliminó un video con Wittkowski, dicen los reportes

El New York Post describió a Wittkowski como un antiguo afiliado a la Universidad Rockefeller y señaló que YouTube causó gran controversia al eliminar un video de él hablando sobre el coronavirus que había sido visto más de 1 millón de veces. El artículo llama a Wittkowski un “crítico feroz de los pasos actuales de la nación en la lucha contra el coronavirus” y dice que es defensor de la inmunidad de rebaño como un enfoque para batallar contra el COVID-19.

Según The Post, en el video borrado Wittkowski dijo: “Con todas las enfermedades respiratorias, lo único que detiene la enfermedad es la inmunidad de rebaño. Alrededor del 80% de las personas necesitan haber estado en contacto con el virus, y la mayoría de ellos ni siquiera habrán reconocido que estaban infectados”. El Post informó que Wittkowski es un “ciudadano alemán” que “desobedece las restricciones del coronavirus de Nueva York, caminando por su vecindario del Upper East Side sin máscara y comiendo en restaurantes subterráneos”.

3. Wittkowski es autor de un artículo de investigación sobre el COVID-19

Wittkowski fue autor de un estudio de investigación el 28 de marzo de 2020 llamado “Los primeros tres meses de la epidemia COVID-19: Evidencia epidemiológica de dos distintas cepas de propagación del virus SARS-CoV-2 e implicaciones para las estrategias de prevención”. Puedes encontrarlo aquí . Es una preimpresión, lo que significa que aún no ha sido revisada por pares. Haz clic en “review PDF” para ver el estudio completo.

El artículo dice:

Aproximadamente un mes después de que la epidemia COVID-19 alcanzara su pico en la China continental y el SARS-CoV-2 emigrara de la China hacia el oeste a Europa y luego a Estados Unidos, los datos epidemiológicos comienzan a proporcionar información importante sobre los riesgos asociados con la enfermedad y la eficacia de las estrategias de intervención. Al igual que otras enfermedades respiratorias, incluida la epidemia del SARS de 2003, el virus permanece tan solo unos dos meses en una población determinada, sin embargo, la incidencia máxima y la letalidad pueden variar

Wittkowski descubrió que los datos sugerían que había al menos dos cepas de COVID-19 en el mundo. El estudio de interés del análisis dice: “El Dr. Wittkowski es actualmente el CEO de ASDERA LLC, una empresa que descubre nuevos tratamientos para enfermedades complejas de datos de estudios de asociación en todo el genoma. Uno de estos tratamientos podría ser potencialmente eficaz contra las enfermedades del virus (incluido el coronavirus)”.

El estudio argumenta:

Los cierres pueden ser efectivos durante el mes que le sigue a la incidencia máxima en infecciones, cuando termina el aumento exponencial de los casos. La contención anterior de personas de bajo riesgo simplemente prolonga el tiempo que el virus necesita para circular hasta que la incidencia sea lo suficientemente alta como para iniciar la “inmunidad de rebaño”. La contención posterior no es útil, a menos que sea para evitar un rebote si la contención comenzó muy pronto.

Según el artículo:

El Dr. Wittkowski recibió su doctorado en ciencias de la computación de la Universidad de Stuttgart y su ScD (Habilitación) en Biometría Médica de la Eberhard-Karls-Universidad de Tubinga, ambas en Alemania. Trabajó durante 15 años con Klaus Dietz, un epidemiólogo líder que acuñó el término “número de reproducción”, en la Epidemiología del VIH antes de dirigir durante 20 años el Departamento de Bioestadística, Epidemiología y Diseño de Investigación de la Universidad Rockefeller, Nueva York. El Dr. Wittkowski es actualmente el CEO de ASDERA LLC, una empresa que descubre nuevas intervenciones contra enfermedades complejas (incluyendo el coronavirus) de datos de estudios de asociación en todo el genoma.

4. Trabajos previos de Wittkowski incluyen una investigación sobre el VIH/SIDA

En LinkedIn , Wittkowski dice que es director ejecutivo/fundador de Asdera, LLC en Nueva York. “ASDERA desarrolla y otorga licencias de IP para nuevos medicamentos de datos genéticos. Un medicamento para prevenir el mutismo en el autismo fue otorgado con licencia a Q BioMed (QBIO). Ahora, ASDERA está buscando socios para comercializar una clase de tratamientos (patentes pendientes) para mejorar la autofagia y reducir la inflamación en condiciones relacionadas con la edad, incluyendo enfermedades metastásicas, neurodegenerativas, cardiovasculares y metabólicas”, escribió.

Fungió como jefe de bioestadística, epidemiología y diseño de investigación, centro de ciencia clínica y traslacional de la Universidad Rockefeller en Nueva York y fue un investigador asociado principal allí, desde 1998, según su página de LinkedIn. También fue un “biométrico” en la misma universidad.

Ha sido coautor en estudios para temas como “Aplicaciones Estadísticas en Genética y Biología Molecular”.

Antes de eso fue consultor de la Academia de Medicina de Nueva York. Fue coautor de un artículo de investigación sobre el comportamiento del riesgo sexual para el VIH.

Wittkowski también enumera ser investigador invitado para los Centros para el Control de Enfermedades durante seis meses en la década de 1990 en la división de la prevención del VIH/SIDA y fue profesor asistente en la Universidad de Tuebingen durante cuatro años.

También se desempeñó como profesor visitante para la Universidad de Waterloo, el Departamento de Estadística y Ciencias Actuariales y la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. Fue asociado en el Centro de Estudios Clínicos y Conductuales del VIH durante menos de un año en 1995, y fue coautor de un artículo que trataba sobre “el efecto protector de los condones y el nonoxynol-9 contra la infección por el VIH”.

Wittkowski estuvo en la Universidad de Tuebingen durante 10 años como asociado de investigación postdoctoral y asociado de investigación. Recibió acreditación docente en esta universidad en biometría médica. Recibió un doctorado en ciencias de la computación de la Universidad de Stuttgart en la década de 1980, según su página de LinkedIn.

Cindy Lu, directora de Biogen, escribió una recomendación en LinkedIn para Wittkowski que lee: “El Dr. Wittkowski es muy conocedor, agradable y fácil de colaborar. Siempre entiende sus necesidades y busca la mejor manera de trabajar para usted. Un gran profesional y un gran hombre!”

Un artículo escrito por Wittkowski sobre el VIH/SIDA dice: “Recientemente se ha abogado que evitar a las parejas que pueden estar en alto riesgo de portar el VIH proporciona una protección 5000 veces mejor contra una infección VIH que el uso de condones. En este documento, se demuestra que en gran medida estas directrices se basa en suposiciones poco realistas”. Más de sus publicaciones aquí.

5. Puntos de vista de los expertos sobre la inmunidad del rebaño

Heavy se puso en contacto con Sciline, organización que conecta a los periodistas con expertos en COVID-19, para preguntar sobre las opiniones de otros expertos sobre la inmunidad de rebaños y la cuarentena. Sciline envió un número de enlaces citando a expertos sobre los temas.

Un artículo de Sciline dice: “¿Qué es la inmunidad de rebaño y qué parte de la población necesita anticuerpos COVID-19 para lograrlo?” (Lea el documento completo aquí. También expresa las opiniones de expertos sobre los anticuerpos.)

“La inmunidad de rebaño se refiere a tener suficientes individuos inmunes para que un virus no puede propagarse rápidamente e infectar a un gran número de personas. El umbral necesario para una inmunidad efectiva de rebaño depende de la contagiosidad del virus: por ejemplo, el sarampión es extremadamente contagioso y, por lo tanto, al menos el 90% de las personas necesitan ser vacunadas para prevenir brotes. Los expertos han estimado que una inmunidad de rebaño de 60-70% probablemente proporcionaría beneficios contra el COVID-19. Estados Unidos está muy lejos de esto; incluso con 1 millón de casos confirmados, si los probados representan sólo el 10% de todos los casos, el número total de individuos con inmunidad demostrada seguiría siendo inferior al 10% de la población estadounidense”.

-John Williams, MD, Profesor de Pediatría, Universidad de Pittsburgh; Director, i4Kids; Jefe, Enfermedades Infecciosas Pediátricas, Hospital Infantil upMC de Pittsburgh (Publicado 5/6/2020)

“La inmunidad de la población , o protección de rebaño, describe el fenómeno de que suficientes personas en una comunidad se vuelven inmunes a un germen de modo que cuando se introduce el germen, digamos de alguien que viaja desde ‘fuera de la manada’, el germen no se afianza, pero se llega a un callejón sin salida debido a la inmunidad en la mayoría de las personas. Todavía no tenemos forma de saber cuántos en una población tienen que ser inmunes o parcialmente inmunes al virus para lograr algún tipo de protección, pero sabemos que a medida que más y más personas se vuelven inmunes, el número de personas individuales que están infectadas por cada caso de COVID-19 bajará considerablemente. Tomemos la varicela como ejemplo. Imagina una clase de estudiantes de 4to grado. Hay 15 estudiantes en la clase, todos vacunados contra la varicela. Si un nuevo estudiante viene a la escuela y tiene varicela, el virus no tiene adónde ir debido a la inmunidad del salón de clases.

No se produce ningún brote, y todo está bien. Pero, ¿qué pasa si sólo 12 estudiantes han sido vacunados? Ahora que un caso original probablemente se convertirá en 4 casos. Esta es la razón por la que la inmunidad de la población es tan importante – es la manera más segura de detener los gérmenes en seco”.

– C. Buddy Creech, MD, MPH, Director, Programa de Investigación de Vacunas Vanderbilt, Profesor Asociado, Enfermedades Infecciosas Pediátricas, Escuela de Medicina y Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt (5/6/2020)

“Depende, pero por lo general más del 70% de la población necesita anticuerpos para lograr inmunidad de rebaño”.

Arturo Casadevall MD, PhD, Cátedra de Microbiología Molecular e Inmunología, Profesor Distinguido Bloomberg, Escuela de Salud Pública Johns Hopkins (5/6/2020)

“Estamos tratando de obtener algo llamado inmunidad de rebaño, el concepto de que hay suficientes personas en un grupo que son inmunes a una enfermedad. Aquellos que aún no han tenido la enfermedad podrían evitar infectarse porque todos a su alrededor ya la han tenido y ya no serán infecciosos. Así que hay cálculos sobre cómo se mide esto que tiene que ver con la transmisión de la enfermedad en sí… En general, para esta enfermedad – para el COVID-19 – probablemente querríamos ver entre 60 a 70% de la población siendo inmune antes de que podamos decir que estamos cómodos. Creo que otros pueden darle otros números, pero ese es el sentido general.

— Nahid Bhadelia, MD, MA, Directora Médica, Unidad de Patógenos Especiales, Escuela de Medicina de la Universidad de Boston (Publicado 5/7/2020)