Patricia Ripley es sospechosa de matar a su hijo autista: ¿qué confesó de la muerte del niño de 9?

Patricia Ripley, la madre del niño autista, no verbal de 9 años que fue encontrado muerto en un canal de campo de golf, ahora está acusada de asesinato en primer grado por la muerte del niño, según los registros de la corte y la cárcel.

Las autoridades la acusan de decirle a la policía esta frase al hablar de su hijo: “él va a estar en un lugar mejor”.

Según el Miami Herald, la policía ahora cree que la madre casada, quien tiene dos hijos, inventó una historia elaborada y falsa acerca de que dos hombres negros que supuestamente secuestraron a su hijo, la sacaron de la carretera cerca de Home Depot. La policía dice que obtuvo imágenes de video vigilancia que “la mostraron empujando al niño‘ hacia el canal”, informó el Herald, y agregó que Ripley está acusada de decirle a la policía que” llevó a la víctima al canal donde se ahogó”.

Ripley está acusada de admitir que ella inventó la historia sobre el secuestro de su hijo, según una estación de noticias local en Miami, CBS-4.

Los registros judiciales de Miami-Dade muestran que Ripley ahora está detenida acusado de asesinato en primer grado. Fue arrestada a las 3 a.m. del 23 de mayo. Ripley se encuentra actualmente en la cárcel local sin derecho a fianza.

El Herald comparó el caso con los infames asesinatos perpetrados por Susan Smith. Smith ahogó a sus dos hijos en un automóvil e intentó culpar a un negro ficticio.

El Departamento de Policía de Florida confirmó en Twitter que Alejandro fue encontrado muerto. En una conferencia de prensa, un portavoz de la policía de Miami dijo antes de que se emitieran los cargos, que no descartaba acciones de juego sucio.

“El Departamento de Policía de Miami-Dade, Oficina de Homicidios, está investigando después de que el cuerpo de un niño varón fuera encontrado muerto en un canal de golf”, dijo un comunicado de prensa de la policía.

“Según los investigadores, los oficiales uniformados respondieron al lado sur del campo, ubicado a lo largo de la SW 62nd Street e hicieron contacto con un testigo que descubrió el cuerpo mientras caminaba junto al terraplén. El Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade también respondió y declaró que el niño había fallecido”.

WPLG-10 informó que Alejandro era un paciente en el Centro de Terapia My Kid, en el suroeste del condado de Miami-Dade. Una mujer, Antoinette Uribe, cuyo hijo también asistió al centro, le dijo a la estación de noticias que Alejandro era feliz, dulce y dijo: “Él era el mundo para sus padres”.

Se emitió una Alerta Amber poco después de que Patricia Ripley le dijo a la policía que su hijo de 9 años fue secuestrado mientras conducía, informó el South Florida Sun-Sentinel.

El Departamento de Policía de Miami-Dade (MDPD), la Oficina de Víctimas Especiales, Unidad de Personas Desaparecidas, originalmente escribió que estaba “investigando el secuestro de un autista varón, de nueve años”.



La policía dijo inicialmente que según los investigadores, la víctima estaba con su hijo mientras conducía hacia el oeste por SW 88 Street desde 157 Avenue, cuando notó que la seguía un vehículo desconocido. El conductor del vehículo desconocido intentó deslizar lateralmente su vehículo, obligándola a desviarse hacia la SW 158 Avenue. Luego, el vehículo la bloqueó, mientras un pasajero masculino la emboscaba, exigiéndole drogas. Después de afirmar que no tenía drogas, él le robó su teléfono celular y secuestró a su hijo, huyendo hacia el sur en el vehículo desconocido.

La policía ahora dice que en realidad la mujer se sentó sola en el Home Depot dentro de su automóvil durante 20 minutos antes de llamar a la policía, según The Miami Herald.



Esa noche, el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida describió a los dos presuntos secuestradores como uno vestido de negro con un pañuelo negro cubriéndole la cara y otro con trenzas, informó el Sun-Sentinel; los dos conducían un sedán azul claro.

