La jueza Suprema Ruth Bader Ginsburg se encuentra hospitalizada. ¿Qué le sucedió?

La jueza de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, ha sido hospitalizada debido a una infección causada por un cálculo biliar, según un comunicado de la Corte Suprema.

Ginsburg se encontraba en el hospital como paciente ambulatoria el lunes, 4 de mayo, en el Sibley Memorial Hospital en Washington, D.C., donde los médicos dijeron que tenía un cálculo biliar bloqueando su conducto quístico, informó Fox News. El resultado fue una infección.

La magistrada de 87 años regresó el martes, 5 de mayo al Hospital Johns Hopkins en Baltimore, Maryland para un tratamiento no quirúrgico de la colecistitis aguda, que es la inflamación de la vesícula biliar.

Muchos rápidamente enviaron sus deseos por una pronta recuperación en las redes sociales:

My family and I are sending Justice Ginsburg our best wishes for a speedy recovery. #RBG — Martin Luther King III (@OfficialMLK3) May 6, 2020

La Corte Suprema espera que esté en el hospital uno o dos días, informó la estación. Ginsburg todavía planea participar en los informes orales por teléfono para los que se ha programado.

Aquí está la declaración completa de la Corte Suprema:

“La jueza Ruth Bader Ginsburg se sometió a un tratamiento no quirúrgico debido a colecistitis aguda, una afección benigna de la vesícula biliar, esta tarde en el Hospital Johns Hopkins en Baltimore, Maryland. Después de los informe orales el lunes, la jueza se sometió a pruebas ambulatorias en el Sibley Memorial Hospital en Washington, D.C., dónde confirmaron que sufría de un cálculo biliar que había emigrado a su conducto quístico, bloqueándolo y causando una infección. La jueza descansa cómodamente y planea participar en la teleconferencia de informe oral mañana por la mañana remotamente desde el hospital. Espera permanecer en el hospital por uno o dos días. Se proporcionarán actualizaciones a medida que estén disponibles.”

Esta no es la primera vez que Ginsburg enfrenta problemas de salud

Ginsburg ha tenido problemas de salud en el pasado. En 1991, luchó contra cáncer colorrectal y en 2009 desarrolló cáncer de páncreas. En 2018 desarrolló cáncer de pulmón y parte de su pulmón izquierdo fue extirpado como tratamiento, informó el New York Times . Su cáncer de páncreas regresó en forma de tumor maligno en agosto de 2019 y se sometió a una intensa terapia de radiación para tratarlo.

La Corte Suprema publicó una declaración en agosto de 2019, afirmando: “El tumor fue tratado de forma concluyente y no hay evidencia de enfermedad en otras partes del cuerpo”. En enero de 2020, Ginsburg le dijo al Washington Post que estaba “libre de cáncer”.

Ginsburg también ha tenido lesiones no relacionadas con el cáncer. En noviembre de 2018, CNBC informó que Ginsburg sufrió una caída en su oficina y se fracturó tres costillas. También se fracturó dos costillas en 2012.

En 2014, fue al hospital después de sentir molestias durante un entrenamiento físico y los médicos le colocaron una endoprótesis en el corazón.

Ginsburg, nombrada por el presidente Bill Clinton, tomó juramento el 10 de agosto de 1993 y actualmente es la juez más antigua en el banquillo. El tribunal se encuentra actualmente dividido 5-4 a favor de jueces designados por los republicanos. Ginsburg es una de cuatro jueces designados los demócratas.

Ginsburg es devota al entrenamiento físico

Ginsburg es conocida por mantener un riguroso programa de ejercicio.

Tras el susto del cáncer de colón, Ginsburg empezó a implementar rutinas de ejercicios a su vida y se ha mantenido haciéndolo desde entonces. En 2017, su entrenador Bryant Johnson escribió “The RGB Workout“, un libro sobre su regimen de ejercicios.

Su entrenamiento incluye estiramientos, press de banca, planchas y lagartijas, entre otros ejercicios. En 2018, entrenó con el presentador Stephen Colbert para su programa de TV, The Late Show with Stephen Colbert:

Stephen Works Out With Ruth Bader GinsburgSupreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg invited Stephen to Washington, D.C., to settle the case of "Do you even lift?" Subscribe To "The Late Show" Channel HERE: http://bit.ly/ColbertYouTube For more content from "The Late Show with Stephen Colbert", click HERE: http://bit.ly/1AKISnR Watch full episodes of "The Late Show" HERE: http://bit.ly/1Puei40 Like "The Late Show" on Facebook HERE: http://on.fb.me/1df139Y Follow "The Late Show" on Twitter HERE: http://bit.ly/1dMzZzG Follow "The Late Show" on Google+ HERE: http://bit.ly/1JlGgzw Follow "The Late Show" on Instagram HERE: http://bit.ly/29wfREj Follow "The Late Show" on Tumblr HERE: http://bit.ly/29DVvtR Watch The Late Show with Stephen Colbert weeknights at 11:35 PM ET/10:35 PM CT. Only on CBS. Get the CBS app for iPhone & iPad! Click HERE: http://bit.ly/12rLxge Get new episodes of shows you love across devices the next day, stream live TV, and watch full seasons of CBS fan favorites anytime, anywhere with CBS All Access. Try it free! http://bit.ly/1OQA29B — The Late Show with Stephen Colbert is the premier late night talk show on CBS, airing at 11:35pm EST, streaming online via CBS All Access, and delivered to the International Space Station on a USB drive taped to a weather balloon. Every night, viewers can expect: Comedy, humor, funny moments, witty interviews, celebrities, famous people, movie stars, bits, humorous celebrities doing bits, funny celebs, big group photos of every star from Hollywood, even the reclusive ones, plus also jokes. 2018-03-22T01:43:17.000Z

Johnson dijo que Ginsburg todavía asistía a las sesiones de entrenamiento dos veces a la semana hasta que se emitió la orden de estancia en casa de D.C. este año, según The Cut.

La jueza le dijo a CNN que creía que podía permanecer en su puesto hasta la edad de 90 años, la misma edad que su antiguo colega el juez John Paul Stevens cuando renunció al banquillo.

En octubre de 2019, cuándo el presentador de Bloomberg, David Rubenstein, le preguntó si quería romper ese récord, dijo: “Es mi modelo a seguir”.