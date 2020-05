[VIDEO] Conmovedor reencuentro entre un hombre y su burra tras confinamiento en España

Un español ha publicado un conmovedor video de su reencuentro con su amado burro mascota tras relajarse las restricciones del coronavirus en España.

El hombre se reunió con la bestia después de un estricto período de dos meses de cierre en el país y finalmente se le permitió ver a su mascota de nuevo cuando España entró en la fase 1 del levantamiento del cierre.

En el video, el hombre, Ismael Fernández, de 38 años, se puede escuchar llamando a su burro, Baldomera, apodado “Baldo”, en las colinas del sur de España. El burro, que parece haber estado esperando ansiosamente el regreso de su amo, sale corriendo a saludarlo.

“¿Dónde está mi burro? ¿Dónde está? ¿Dónde has estado? Mejor aún, ¿dónde he estado?”

El burro comienza a rebuznar con entusiasmo al tiempo que el hombre comienza a llorar.

“También te he echado de menos”, continúa Fernández.

Huffington Post informó que han pasado dos meses desde que Fernández vio por última vez a Baldomera, el burro de la familia.

Según Huffington Post, la reunión tuvo lugar en las afueras de la casa de campo de Fernández en El Borge. Compartiendo el video en Facebook, escribió que no estaba avergonzado de que le mostraran lágrimas como una señal de su amor incondicional por su mascota.

Baldomera fue un regalo de jubilación que Fernández le dio a su padre, Antonio, hace dos años. El burro de cinco años tiene su propia cuenta de Instagram.

https://www.instagram.com/baldomerayyo/?utm_source=ig_embed

Metro informa que Fernández no estaba seguro de si Baldomera lo reconocería después de que su hermano hubiera estado cuidando del burro y otros animales en la propiedad rural durante un largo período de tiempo en su ausencia.

Las personas se han vuelto creativas con sus mascotas durante el cierre y están publicando los resultados en línea

El cierre ha inspirado a un sinnúmero de personas a explorar su creatividad con sus mascotas y recurrir a las redes sociales para compartir los resultados.

Las travesuras de una rata que le gusta pintar han sido capturadas en Instagram

Según Yahoo News, una rata mascota de Manchester, Reino Unido, ha creado obras de arte que se venden por miles de dólares.

Su dueña, Jess Indseth, de 19 años, ha llamado a su rata mascota, Gus, una “mini Matisse” después de que él creara obras de arte usando un conjunto de pintura infantil no tóxica que ella compró.

El arte se ha vendido en Etsy a $40 cada uno y enviado a países como Corea del Sur y Nueva Zelanda.

Indseth dijo que tras comprarle a Gus a un criador en 2018, rápidamente se dio cuenta de que era “mucho más tranquilo” que sus otras dos ratas mascotas, Boo y Dot.

Utilizando el cereal Cheerios como método para entrenar a la rata a pisar el papel, se encontró con que había un mercado para su arte cuando publicó muestras en Instagram, y un comprador inmediatamente se interesó.

Y según My Modern Met, un grupo de ratas pertenecientes al estudiante de veterinaria de 21 años del Reino Unido, Steph Toogood, han creado una serie de obras maestras en miniatura después de haber sido proporcionados con pequeños lienzos y pinturas.

La vet animó a sus mascotas a comenzar a pintar tras la pérdida de una de sus ratas, el capitán Jack Sparrow, en 2018.

”Pensé que sería encantador para mis chicos hacer algo similar cuando están conmigo para que se quede cuando se hayan ido, así que conseguí algunos mini lienzos y pintura, y han creado piezas conmemorativas para que las guarde”, dijo.

Incluso el artista británico Banksy no es inmune a los encantos de las ratas

El niño terrible del mundo del arte británico, Banksy, conocido por sus trucos publicitarios, que por lo general prefiere mostrar su trabajo al aire libre, se ha inspirado en el reino animal mientras se mantiene a seguro en el interior durante el cierre, informa el Daily Mirror.

Junto con la descripción “mi esposa odia cuando trabajo desde casa”, el artista que prefiere mantenerse incognito compartió una serie de imágenes de su baño cubiertas en sus bocetos de ratas de obras de arte anteriores.

Esta es la versión original de Heavy.com