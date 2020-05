¿Por qué están las banderas a media asta hoy 22 de mayo?

¿Por qué están las banderas a media asta hoy viernes, 22 de mayo? Las banderas en el país la nación ondean a media asta en memoria a las personas que hemos perdido por el COVID-19. El presidente Donald Trump emitió un aviso nacional por los próximos tres días en donde las banderas volaran a media asta. En adición, en algunos estados también se les rinde tributo a otros que se han perdido.



Las banderas son medio personal en memoria de los perdidos de COVID-19

Presidente Donald Trump ha ordenado que las banderas en los edificios federales y monumentos nacionales vuelen a media asta para honrar a las víctimas del coronavirus, informó CNN. Trump hizo el anuncio en un tweet el jueves por la noche.

I will be lowering the flags on all Federal Buildings and National Monuments to half-staff over the next three days in memory of the Americans we have lost to the CoronaVirus…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 21, 2020

Trump escribió: “Voy a bajar las banderas de todos los edificios federales y monumentos nacionales a media asta durante los próximos tres días en memoria a los estadounidenses que hemos perdido ante el coronavirus… El lunes, las banderas estarán a medias en honor a los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas que han hecho el Sacrificio Final por nuestra Nación”.

Basado en el día que envió su tuit, las banderas serán bajadas en honor a las víctimas del COVID-19 el viernes, sábado y domingo. Luego, el lunes, las banderas estarán a media asta por el Día de los Caídos.

Desde principios del 22 de mayo, hay 1.62 millones de casos confirmados de COVID-19 en los Estados Unidos, y 96,354 han muerto. Los siguientes países con la mayor cantidad de casos son son Rusia con 317,554 casos y Brasil con 310,921 casos. En cuanto a muertes, los países con los números más altos son el Reino Unido con 36,042 muertes e Italia con 32,486 muertes.

Estas son las proclamas estatales del hoy jueves

En Connecticut, las banderas estatales y estadounidenses han sido bajadas a media asta indefinidamente en reconocimiento a todos aquellos que perdieron sus vidas o se vieron afectadas por el COVID-19. El gobernador Ned Lamont dijo: “Esta pandemia mundial está afectando las vidas de tantas familias, amigos y seres queridos en Connecticut, y lamentamos por aquellos que se han visto afectados. Este es un momento increíblemente difícil y un período trágico en la historia de nuestro estado. Sigo instando a todos los residentes de Connecticut a quedarse en casa y practicar el distanciamiento social tanto como sea posible, porque no sólo su vida puede depender de ello, sino que también podría afectar la vida de los demás”.

Desde el 22 de mayo, 39,208 personas han sido diagnosticadas con el coronavirus y 3,582 personas han muerto.

En Idaho, las banderas en las instalaciones públicas están volando a media asta hasta el 23 de mayo en memoria del ayudante del sheriff del condado de Bonneville, Wyatt Maser. Maser fue asesinado en el cumplimiento de su deber el 18 de mayo y acababa de integrarse a la oficina del Sheriff en abril de 2019, informó KIVITV. Maser murió cuando intentaba llevar a una mujer con un machete bajo custodia y otro oficial lo atropelló accidentalmente con su coche. El funeral de Maser es el 22 de mayo.

Very tragic for all involved! Just horrible circumstances.. Always remember: Deputy Sheriff Wyatt Maser, Bonneville County Sheriff's Office, Idaho https://t.co/76dfhjtSNj pic.twitter.com/0Rw7y369Jd — Chief Jim Gilbert (@CHIEFGILBERT1) May 19, 2020

Illinois se ha unido a los estados que están bajando sus banderas para rendirle tributo a las víctimas de COVID-19. Las banderas están siendo ondeadas a media asta en memoria a “todos los que han perecido debido al COVID-19 en la Tierra de Lincoln”, según lee la declaración del gobernador JB Pritzker. Desde principios del 22 de mayo, Illinois tenía 102,686 casos y 4,607 muertes.

En Michigan las banderas del estado y estadounidense ondean a media asta indefinidamente, según una proclamación que se puso en marcha el 10 de abril. El gobernador Gretchen Whitmer dijo: “La pandemia del coronavirus ha tenido efectos devastadores en las familias de nuestro estado. Estoy ordenando que las banderas sean voladas a media asta en honor a los que hemos perdido por este terrible virus. Las banderas bajadas servirán para recordarnos a todos que cada vida perdida es una historia y un legado de un ser querido que se ha ido muy pronto. A medida que continuemos, llevaremos sus recuerdos. Mis más sentidas condolencias a las familias de aquellos cuyas vidas fueron trágicamente interrumpidas por el COVID-19”.

Se les pide a los residentes, a las empresas locales y a otros a enarbolar sus banderas a media asta también. En Michigan, desde el 22 de mayo, se han confirmado 53,510 casos y 5,129 muertes.

En Nueva Jersey, todas las banderas estatales y nacionales están siendo voladas a media asta indefinidamente en memoria de los residentes de Nueva Jersey que han perdido la vida por el brote de coronavirus. La proclamación fue emitida por el gobernador Philip D. Murphy el 3 de abril y todavía está vigente. Desde el 22 de mayo, Nueva Jersey tenía 153,441 casos y 10,852 muertes.

La proclamación de Nueva Jersey lee en parte:

CONSIDERANDO QUE, estas personas eran familiares, amigos, colegas y vecinos, e incluyen a los trabajadores de la salud, los socorristas y otros que dieron su vida trabajando con valentía e incansablemente en el frente de la pandemia COVID-19; y CONSIDERANDO QUE, todas y cada una de las vidas perdidas al COVID-19 es una tragedia inmensa para todos nosotros; CONSIDERANDO QUE, lamentablemente sabemos que a pesar de nuestros esfuerzos agresivos, el número de vidas perdidas seguirá aumentando dramáticamente en las próximas semanas y meses, tanto aquí en Nueva Jersey, en todo Estados Unidos, como en todo el mundo; y CONSIDERANDO QUE, la prohibición de las reuniones sociales, que es necesaria para evitar una mayor propagación del virus y pérdida de vidas, impide que los funerales avancen de la manera en que lo harían en circunstancias normales; y CONSIDERANDO QUE, como resultado, no podemos lamentar adecuadamente la pérdida de personas que fallecen durante este tiempo, ya sea de COVID-19 u otras causas, y darles el adiós que todos y cada uno de ellos merecen; y CONSIDERANDO QUE, si bien nada puede compensar plenamente esta cruel realidad, bajar las banderas a media asta puede simbolizar el dolor colectivo de nuestro estado y recordarnos a todos el terrible costo humano que esta pandemia ha infligido sobre este Estado, nuestra nación y el mundo; CONSIDERANDO QUE, es con gran pesar que lamentamos el fallecimiento de todos los que han perdido la vida por el COVID-19 y de los que pueden perder la vida en el futuro, y extender nuestro más sentido pésame a sus familias, amigos, colegas y comunidades; y CONSIDERANDO QUE, es apropiado que mantengamos en nuestros pensamientos y oraciones a todos aquellos que se han visto afectados por la pandemia COVID-19 y están sufriendo; AHORA, POR LO TANTO, YO, PHILIP D. MURPHY, Gobernador del Estado de Nueva Jersey, en virtud de la autoridad que me confiere la Constitución y los Estatutos de este Estado, haga la presente ORDEN y DIRECTIVA: 1. La bandera de los Estados Unidos de América y la bandera de Nueva Jersey se volarán a media asta en todos los departamentos del Estado, oficinas, agencias e instrumentos indefinidamente, a partir del viernes, 3 de abril de 2020, en reconocimiento y luto a todos aquellos que han perdido la vida y han sido afectadas por el COVID-19.

En Luisiana, las banderas estatales y estadounidenses están volando a media asta en edificios gubernamentales y públicos en Baton Rouge hasta la puesta del sol de una fecha indeterminada en memoria de un oficial asesinado a balazos mientras cumplía su deber. El pistolero fue capturado después de un enfrentamiento de cuatro horas, informó WBRZ. El sargento Glenn Dale Hutto fue asesinado a tiros y otro oficial, Derrick Maglone, resultó gravemente herido, informó WBRZ.

Rest In Peace Lt Glenn Dale Hutto, Jr of @BRPD who was shot & killed in the LOD on 4/26/20 while attempting to apprehend a murder suspect. He was a 21 year veteran & was promoted posthumously. Please retweet to honor him 💙😞🙏🏼 #BlueLivesMatter #BackTheBlue #StopKillingUs pic.twitter.com/g3eUtGLyYo — Angel L Maysonet🇵🇷👮🏻‍♂️🐷 (@bigricanman) April 28, 2020

En Massachusetts, las banderas en hogares comunes para soldados y los cementerios veteranos han estado volando a media asta desde el 19 de abril en memoria a los militantes que han fallecido por causa del COVID-19. Las banderas se levantarán cuando concluya la orden de emergencia de COVID-19 del gobernador.



En Nueva York, todas las banderas de los edificios del gobierno estatal volarán a media asta indefinidamente mientras el estado está “en pausa” debido a la pandemia del COVID-19, anunció el gobernador Andrew Cuomo el 8 de abril. Desde el 22 de mayo, Nueva York tenía 366,357casos y 28,885 muertes.

El sitio web de Nueva York dice: “Las banderas de los edificios del gobierno estatal han sido dirigidas a ser voladas a media asta en honor a las personas que hemos perdido por el COVID-19, y se mantendrán tal cuál mientras Nueva York este en PAUSA.

Cuomo dijo en un comunicado: “Cada número es un rostro y hemos perdido a tanta gente, muchos de los trabajadores en el frente que se arriesgan a hacer las funciones esenciales que todos necesitamos para que la sociedad continúe adelante. En honor a los que hemos perdido por el virus, estoy ordenando que todas las banderas sean voladas a media asta. Y sigo instando a todos los neoyorquinos a ser responsables, a adherirse a todos los protocolos de distanciamiento social y recordar que la vida que estás arriesgando puede no ser la tuya”.

En Carolina del Norte, las banderas estatales vuelan a media asta hasta el 23 de mayo en todas las instalaciones públicas en memoria de la activista de derechos civiles Andrea Harris, quien falleció el miércoles después de luchar contra una larga enfermedad. Ayudó a combatir la pobreza en tres comunidades rurales y en 2017 fue nombrada para servir en el Consejo Asesor del Estado para Empresas Históricamente Infrautilizadas.

El gobernador Roy Cooper dijo, en parte: “Andrea Harris era una pionera que nunca dejó de luchar por la equidad social y racial en nuestro estado. Cuando intencionalmente se le cerraron las puertas, se abrió paso para que las mujeres y las empresas propiedad de minorías tuvieran éxito, modeló la excelencia en la defensa y fue mentora de decenas de luchadores por la libertad. Dejó un impacto imborrable en los negocios de Carolina del Norte y en las comunidades afroamericanas, y se le echará de menos. Kristin y yo enviamos nuestras oraciones y las más profundas condolencias a sus amigos y seres queridos”.

Rest in peace, Andrea Harris. pic.twitter.com/2HjZkpjqgH — The Triangle Tribune (@tritribune) May 20, 2020

En Ohio, las banderas estatales y estadounidenses en edificios públicos en el condado de Muskingum y otros edificios gubernamentales específicos están volando a media asta hasta el día del servicio conmemorativo de Annie Glenn. Era conocida como una campeona de aquellos con trastornos del habla, y murió a la edad de 100 años, informó The New York Times. Annie Glenn era la viuda del astronauta y senador John Glenn.

El gobernador DeWine dijo, en parte: “Este es un día muy triste para todos los residentes de Ohio. Annie Glenn era sin duda nuestra [ciudadana] más querida. Ella representó todo lo que es bueno sobre nuestro país. Y, es imposible imaginar a John Glenn sin Annie, y Annie sin John. Crecieron juntos y su historia de amor de toda la vida nos fue inspiradora para todos”.

Saddened to hear of the loss of Annie Glenn, known for being an advocate for those with speech disorders and the wife of former Astronaut and US Senator John Glenn. I remember Annie as a kind person genuinely interested in talking to a newbie astronaut. Godspeed, Annie Glenn. pic.twitter.com/YqejpoU5A2 — Scott Kelly (@StationCDRKelly) May 19, 2020

En Pensilvania, el gobernador Tom Wolf ha ordenado que todas las banderas en las instalaciones de la mancomunidad, edificios públicos y emplazamientos públicos se coloquen a media asta indefinidamente en honor a las víctimas del coronavirus de 2019. La proclamación se puso en marcha el 8 de abril.

En un comunicado, Wolf dijo: “Demasiados habitantes de Pensilvania han perdido la vida a causa de COVID-19, y, por desgracia, muchos más morirán. Ya hemos perdido amigos, padres, abuelos y hermanos. Hemos perdido socorristas. Hemos perdido a miembros de la comunidad. Cada uno de ellos es insustituible. Cada uno merece ser honrado individualmente por sus contribuciones a nuestra mancomunidad, pero esta cruel enfermedad no nos dará un espacio para llorar. Este virus nos impide honrar a los muertos de forma tradicional. No podemos tener funerales, velorios o sentarnos en shivá. Espero que bajar las banderas a media asta brinde un poco de consuelo a las familias y amigos afligidos. Y, espero que nos recuerde la razón de los sacrificios que los habitantes de Pensilvania han hecho por ayudar a su comunidad a sobrevivir a esta crisis”.

Todos los residentes de Pensilvania están invitados a bajar sus banderas a media asta. Desde el 22 de mayo, se registraron 69,372 casos de coronavirus en el estado, y 4,920 muertes.

Tradiciones de banderas a media asta

La costumbre es sólo volar la bandera estadounidense desde el amanecer hasta el atardecer, a menos que la bandera esté bien iluminada durante la noche. En esos casos, la bandera puede quedarse en lugar las 24 horas del día. Hay varios días festivos en donde la bandera de Estados Unidos se baja a media asta cada año. Además, el Presidente de Estados Unidos puede ordenar una proclamación para que las banderas enarbolen a media asta cuando fallece alguien de prominencia o cuando ocurre una tragedia nacional. Los gobernadores de estado también pueden pedir que las banderas nacionales se coloquen a media asta en su estado cuando fallece un funcionario del gobierno actual o anterior.

Esta es la versión original de Heavy.com