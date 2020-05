Cheques de estímulo COVID-19: ¿Perdió la fecha límite para los beneficios de VA / SSI?

Los beneficiarios de los Ingresos de seguridad suplementarios y los beneficios del Departamento de Asuntos de Veteranos con niños, elegibles para recibir cheques de estímulo debían presentar sus reclamos antes del 5 de mayo.

Esto les permitía obtener sus $500 adicionales por niño como parte de sus cheques de estímulo de coronavirus, si no han presentado declaraciones de impuestos en los últimos dos años. ¿Pero qué pasa si se vence la fecha límite?

Según el Servicio de Impuestos Internos,los que no cumplieron con la fecha límite del 5 de mayo deberán presentar una declaración de impuestos de 2020 el próximo año para reclamar los $500 adicionales para los hijos dependientes.

Como las declaraciones de impuestos para 2020 no deben entregarse hasta abril del próximo año, esto significa una larga espera por el dinero.

También significa que las personas que normalmente no presentan declaraciones de impuestos pueden tener que hacerlo el próximo año, ya que la mayoría de las personas que entran en esta categoría tienen pocos o ningún ingreso gravable y no necesitan presentarla.

A las personas que reciben Ingresos de Seguridad Suplementarios o beneficios del Departamento de Asuntos de Veteranos, tienen hijos menores de 17 años reclamados como dependientes y no presentaron una declaración de impuestos en 2018 o 2019, se les pidió que presentaran un reclamo antes del 5 de mayo utilizando la herramienta de no declarante en el Sitio web del IRS. Esto no significa que estas personas corren el riesgo de perder el pago de estímulo estándar de $1,200; significa que el pago adicional de $500 no se enviará hasta que presenten sus impuestos el próximo año.

El IRS dijo que enviará cheques automáticamente a las personas que reciben beneficios del gobierno

Si bien el gobierno ha anunciado que enviará automáticamente los pagos de $1,200 a las personas que reciben beneficios del gobierno, es posible que el IRS no tenga información sobre los dependientes elegibles de esas personas.

Como señaló CNBC, esta no es la primera fecha límite que se debe cumplir en medio de la pandemia de coronavirus. Aquellos que reciben beneficios de Seguro Social y Retiro Ferroviario tuvieron hasta el 22 de abril para presentar información sobre sus dependientes. Esos individuos comenzaron a recibir sus cheques la semana pasada; sin embargo, CNBC informó que a algunos pagos todavía les faltaba el pago de $ 500 para menores dependientes.

No tiene que devolver el dinero de su cheque de estímulo

Las personas que reciben un cheque de estímulo no tienen que devolver el dinero.

Los cheques, que fueron aprobados a través de la Ley CARES, son un pago único del gobierno y se consideran un crédito anticipado sobre los impuestos de 2020.

Los reembolsos de impuestos que vencen en 2020 y 2021 no se verán afectados por la verificación de estímulo. Los $ 1,200 y todo el dinero adicional no están sujetos a impuestos y no se incluirán en el ingreso imponible 2020 de los estadounidenses.

Bill Smith, director gerente de la oficina nacional de impuestos de CBIZ MHM, le dice a Forbes: “Sus impuestos no aumentarán el próximo año debido a este paquete: no hay grandes cambios en el impuesto sobre la renta en la Ley CARES”.

El IRS está utilizando las declaraciones de impuestos de 2018 y 2019 para determinar la elegibilidad de una persona para los controles de estímulo en función de los ingresos. Los adultos que presentaron impuestos al IRS y ganaron hasta $ 75,000 en el año recibirán $ 1,200 cada uno, más $500 adicionales para niños dependientes menores de 17 años.

El monto del estímulo disminuye para aquellos que ganan más de $75,000 por año y se retira por completo para individuos que ganan $99,000 o más anualmente.

Como informa ProPublica, la legislación de la Ley CARES ha excluido a millones de estadounidenses, como aquellos que ganan menos de $12,200 anuales y no están obligados a presentar una declaración de impuestos. Las personas mayores de 17 años, pero que todavía se consideran dependientes de los impuestos de sus padres, que incluye a muchos estudiantes universitarios, también pasarán desapercibidas.

Este es el artículo original en inglés de Heavy.com