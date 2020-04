Top 5 Últimas Noticias Abril 15 de 2020

Estados Unidos registró ayer martes el día de mayor número de nuevas muertes por coronavirus: 2.129. Los casos de contagio superan los 608,000, las muertes superan los 25,000. Un total alarmante que incluye casos de los 50 estados, la ciudad de Washington y otros territorios americanos.

Estas cifras terribles contrastan con el deseo de reapertura del país sumido en una grave crisis económica y la polémica de las últimas 24 horas que se ha desatado con el tema.

Estados Unidos no cuenta aún con la capacidad de analizar y rastrear los casos de covid-19, y esta es la medida clave que el país necesitará para comenzar el proceso de reapertura. Estás son las palabras del médico más influyente de la nación en enfermedades infecciosas: “Tenemos que contar con algo que sea eficiente y en lo que podamos confiar, y todavía no estamos allí”, dijo el Dr. Anthony Fauci el martes en una entrevista con The Associated Press. Los comentarios de Fauci llegan el día después de que el presidente Trump prometiera “pronto” directrices para los gobernadores para reabrir la economía.

Pero el plan de Donald Trump para reabrir el país lo más pronto posible no se detiene pese a los comentarios de los gobernadores de varios estados que parecen no estar de acuerdo. El mandatario aseguró que tiene el poder suficiente para levantar las restricciones federales y presentará muy pronto su plan para volver a la “normalidad”.

El gobernador de Nueva York Cuomo hoy le contestó que no es ningún rey para disponer a su antojo de cuando será la reapertura.

En el campo político hoy se destacó el mensaje del ex- presidente Barack Obama para apoyar y endosar a Joe Biden como candidato demócrata para reemplazar a Donald Trump en la Casa Blanca en las próximas elecciones del martes de 3 de noviembre.

Durante su mensaje de respaldo, Obama resaltó además los valores de Biden a lo largo de toda su carrera y resaltó el aporte que durante las epidemias de H1N1 y ébola su ex vicepresidente realizó como parte de su administración. Como reporta Infobae siempre se supo que Obama apoyaría a quien fuera el nominado demócrata, especialmente si se trataba de su amigo (y Vicepresidente por ocho años), Biden.

Regresando al tema obligado del Coronavirus, el gobierno federal autorizó la primera prueba de saliva para diagnosticar el virus. La prueba fue desarrollada por la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey y plantea un método más seguro para el personal médico y más cómodo para los pacientes. Aquí abajo más detalles

Otro asunto que preocupa en los Estados Unidos es el de abastecimiento de alimentos que se encuentra en una difícil situación a causa de la pandemia que ya ha dejado muertos y enfermos precisamente en las cadenas de producción de carne del país. El cierre de plantas y la salud de los trabajadores preocupan a los norteamericanos pensando en el futuro y a la accesibilidad productos básicos.

Daremos también un vistazo a Europa, que vive este martes una nueva jornada trágica por la pandemia de coronavirus. Si bien la tasa de incremento de muertos y contagios se desaceleró en la mayoría de los países, los primeros se siguen contando de a cientos y los segundos de a miles. Como reporta Infobae

El Reino Unido es nuevamente el país del continente que reporta el mayor número de decesos en las últimas 24 horas. El Departamento de Sanidad informó que 778 personas murieron y que más de 5.000 dieron positivo en ese lapso. El balance total en el país asciende a 94.845 personas contagiadas y 12.129 fallecidas.

Y en España, se está implementando en España a partir de este lunes, algunos trabajadores de los servicios no esenciales están volviendo a sus lugares de trabajo. Inicialmente, los primeros en regresar serían los trabajadores de la industria pesada.

Y para finalizar, una noticia que ya es un escándalo y puede escalar aún a ligas mayores. Se trata de Taiwán y la Organización Mundial de la Salud.El presidente de Taiwán arremetió contra el responsable de la organización, ahora los problemas continúan con la publicación de una carta que comprueba que el gobierno de Taiwán había advertido a la institución de la situación en diciembre pasado. Trump por su parte retiró su apoyo a la OMS y todavía falta mucha tela por cortar en este “rollo”.

1. Trump avanza plan para abrir el país “incluso antes de lo previsto” y responde a reto de gobernadores

El gobierno estadounidense se encuentra dividido entres quienes consideran pertinente abrir pronto la economía y quienes no. Varios gobernadores crearon un bloque para decidir el rumbo de las restricciones, sin embargo, el presidente Donald Trump recalcó que él tiene “total autoridad” para decretar la reapertura del país y mover de nuevo la economía.

En medio del debate el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo dijo “No tenemos un rey Trump, tenemos un presidente Trump”, refiriéndose a una parte de la Constitución que establece que las normas de cumplimiento de las leyes a nivel local son potestad de los estados.

“Si eres presidente de Estados Unidos, tú autoridad es total”, dijo Trump reafirmando su poder y asegurando que su equipo de expertos están trabajando para reabrir el país incluso antes de lo previsto. A lo largo del día de hoy el presidente presentará sus grupos de trabajo para regresar a la “normalidad”. Más él La Opinión.

2. ¿Quiénes serían los primeros trabajadores no esenciales en regresar a sus empleos

Autoridades federales y estatales reportaron avances en el aplanamiento de la curva de contagios de coronavirus en Estados Unidos y aunque la lucha contra el coronavirus está lejos de su fin, regresar paulatinamente a la normalidad sería más pronto de lo esperado.

Es posible que para mayo, los trabajadores de la industria pesada (automotriz, puertos, plantas químicas, etc) y de construcción sean los primeros trabajadores no esenciales en regresar a sus trabajos conservando las medidas de distanciamiento social en sus respectivas áreas de trabajo. Así lo implementó España desde este lunes a pesar de que sus cifras siguen siendo altas.

Se espera que después de julio vuelvan a su trabajo las personas que trabajan en escuelas y universidades, pero que no son educadores. Y que quienes trabajen en oficinas conserven el teletrabajo en algunos casos o regresen gradualmente. De esta forma las guarderías retomarían su servicio a medida de que los trabajos de oficina retornen. Más en La Opinión.

3. EEUU aprobó un test de saliva para diagnosticar el coronavirus que reduciría el riesgo de contagio para los trabajadores de salud

La FDA autorizó el primer test con saliva para la detección del coronavirus. La prueba fue desarrollada por la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey y su uso le ahorrará al paciente la incomodidad de que le extraigan muestras de la nariz o garganta.

Otro de los objetivos del nuevo método, es reducir el riesgo de contagio para el personal sanitario y reducir la escasez de las pruebas convencionales. La implementación seria por medio de un tubo de plástico en el que los pacientes deben escupir varias veces.

Inicialmente, el método estará disponible en hospitales y clínicas afiliadas a la Universidad. La precisión de los resultados ya ha sido confirmada pues coincidió en un 100% con los resultados de las pruebas convencionales. Detalles en Infobae.

4. ¿Peligra el suministro de alimentos en Estados Unidos?

Los trabajadores de alimentos hacen parte de los trabajadores de primera línea y según la ONU, el coronavirus amenaza el suministro mundial de alimentos. Una completa nota de CNN nos informa seriamente sobre el suministro de alimentos en medio de la crisis de Covid-19.

Hace unos días se conoció la noticia de que una de las plantas de procesamiento de cerdos más grandes del país dejará de producir hasta nuevo aviso, la decisión fue tomada debido a las condiciones de salud de los empleados, pues 240 ya están contagiados y representan aproximadamente la mitad de los casos de coronavirus en Dakota del Sur.

El reto está en mantener la cadena de producción funcionando mientras se cuida la salud de quienes hacen parte de esta. Tanto los trabajadores agrícolas, cortadores de carne, empacadores, conductores de camiones,trabajadores de almacenes, empleados de caja, entre otros, deben ser una prioridad. Aquí más información en CNN Español.

5. Crece el escándalo: Taiwán reveló los correos que le envió a la OMS en diciembre alertando sobre la epidemia del coronavirus

La polémica entre la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Taiwán nació luego de que la OMS desmintió que el gobierno de Taiwán había advertido sobre el nacimiento de un nuevo tipo de neumonía que se había comenzado a observar en Wuhan.

Sin embargo, Taiwán hizo público un correo electrónico que fue enviado a la OMS en diciembre. “Fuentes de noticias indican hoy que al menos siete casos de neumonía atípica fueron reportados en Wuhan, China. Sus autoridades sanitarias respondieron a los medios que no creían que los casos fueran SARS; sin embargo, los ejemplos están todavía bajo estudio, y los casos fueron aislados para tratamiento. Agradecería mucho si tienen información relevante para compartir con nosotros. Muchas gracias por su atención en este asunto”.

La OMG, dirigida por Tedros Adhanom Ghebreyesus había asegurado que la carta nunca existió. Aquí más información en Infobae.

