Cheques de estímulo COVID-19: Cuándo los recibirás? [Información Actualizada]

El IRS (Internal Revenue Service) ya había anunciado que va a crear un sencillo portal de internet para que los americanos puedan en estos días actualizar su información de depósitos directos para recibir sus cheques de estímulo

Este portal del IRS permitirá a los usuarios confirmar su información bancaria para que su dinero del paquete de ayuda económica del gobierno pueda llegarle directamente a su cuenta bancaria.

El portal no está disponible todavía a pero en todo caso la página sobre el Coronavirus del IRS sí brinda información apenas esté funcionando.

La información más reciente del IRS proviene de una declaración realizada el 30 de Marzo: “En las próximas semanas el Deparamento del Tesoro planes desarrollar un portal de internet para que los individuos provean su información bancaria al IRS online, y así poder recibir sus pagos inmediatamente en lugar de cheques por correo”.

La razón por la que tanta gente se preocupa por el asunto del depósito directo en lugar del envío del cheque por correo, es que la última opción les permitirá recibir su dinero de una forma muchísimo más rápida. En muchos casos podría significar una diferencia de meses!

Por el momento existe alguna información sobre cuándo puedes esperar el dinero del paquete de estímulo del gobierno dependiendo de si ya tienes tu establecida la opción de depósito directo a tu cuenta bancaria o esperas el cheque por correo. (Con la primera opción será mucho más rápido).

Esto es lo que debes saber:

NEW: Our free Stimulus Registration product was designed specifically to help the millions of Americans, who aren’t required to file a tax return, get their stimulus check fast — find out if that’s you: https://t.co/KTV04xXDE0 pic.twitter.com/pQClUJRl7e

— TurboTax (@turbotax) April 4, 2020