Top 5 Últimas Noticias Abril 17 de 2020

El Coronavirus no da pausa ni tregua.

Según el conteo de casos de la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos, hay al menos 667.801 casos de Coronavirus y 32.917 personas han muerto. Para cerrar la jornada del jueves , Johns Hopkins reportó 29.690 casos nuevos y 2.073 muertes.

Son cifras alarmantes pero no obstante su dimensión, el presidente Donald Trump anunció nuevas medidas a poner en práctica para reabrir el país lo más pronto posible ante la avalancha sin precedentes en la historia de despidos que ya suman 22 millones de personas en menos de cuatro semanas.

Y por si fuera poco, ya se agotaron también los fondos de préstamos para pequeños negocios que superaban los 300 billones de dólares. El Gobierno no ha contemplado hasta el momento decretar más.

Volviendo al presidente y su plan de reapertura, este tuvo una larga reunión telefónica con los gobernadores y luego se pronunció en la rueda de prensa diaria mostrándose calmado y controlado al explicar las tres fases del programa.

Según reporta CNN Español, Trump dio a los gobernadores estatales el plan con “criterios de selección estatales o regionales propuestos” para cada fase. Este plan contempla directivas de cuándo reabrir restaurantes, bares, gimnasios y espacios públicos y brinda orientación a los empleadores, así como la introducción gradual de viajes no esenciales. Las escuelas que actualmente están cerradas permanecen así en la primera fase. Los lugares grandes pueden operar bajo estrictos protocolos de distanciamiento social. Los gimnasios pueden abrir siempre que mantengan las pautas de distanciamiento social, pero los bares deben permanecer cerrados.

El presidente dijo que debido a que todos los estados son diferentes, los gobernadores tomarán decisiones basadas en las necesidades individuales.

“Si necesitan permanecer cerrados, les permitiremos hacerlo. Si creen que es hora de reabrir, les brindaremos la libertad y la orientación para cumplir esa tarea y muy, muy rápidamente, dependiendo de lo que quieran hacer”, dijo.

Cambiando de Costa, el estado de California ayudará a los inmigrantes indocumentados afectados en medio de la pandemia a través de un Fondo de Ayuda para Catástrofes para inmigrantes. La medida, que fue anunciada por el gobernador Gavin Newsom, entregará pagos en efectivo desde los $500 dólares. Newsom enfatizó la importancia de agradecer a quienes en este momento se arriesgan en los trabajos de primera línea. Más detalles abajo.

Y cada día que pasa se conoce un poco más sobre este invisible flagelo que alteró nuestro mundo. Un estudio revela nueva información sobre el temido coronavirus que causa más alarma. Según los resultados, el virus puede ya infectar incluso antes de que los enfermos que lo padecen presenten síntomas y por ende contagiar más fácilmente en los primeros días, con mayor intensidad. Explicación detallada abajo.

Son muchas las empresas e instituciones en situaciones insostenibles actualmente, pero el servicio postal en Estados Unidos está colapsando a causa de la pandemia y podría suspenderse en Septiembre. La USPS pidió más de 75 mil millones de dólares al Congreso para atravesar la crisis y evitar la ruina. Hay 630,000 empleos en riesgo, pelo la Casa Blanca no se ha mostrado dispuesta a ayudar.

Para finalizar, el futuro de la OMS es incierto luego del anuncio dado por Trump en el que suspende el financiamiento por parte de su gobierno, justo en medio de una situación tan crítica como lo es la pandemia por coronavirus ¿Quiénes son sus otros contribuyentes?.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves nuevas pautas para prevenir la propagación del Covid-19 mientras se reabre la economia del pais. El mandatario aseguró desde la Casa Blanca, que todo el país se ha recuperado de los picos de coronavirus según datos de su gobierno.

Expertos en salud advirtieron que el país necesita aumentar las capacidades de aplicar pruebas y rastrear contactos antes de relajar las restricciones.

Trump dejó en manos de los gobernadores la decisión sobre cuándo adherirse a un plan de reapertura que consta de tres fases y no tiene calendario, aunque dejó claro que los estados que cumplan con los requisitos y así lo deseen podrán hacerlo a partir de mañana mismo.

Trump aseguró que 29 de los 50 estados en EE.UU. están ya en condiciones de iniciar la reapertura del viernes en la primera fase, a la que se puede acceder si los casos de coronavirus han decrecido en un periodo de 14 días y los hospitales operan en situación de normalidad.

En esa fase, las escuelas seguirán cerradas, las visitas a las residencias de ancianos prohibidas, se pedirá a los ciudadanos que eviten concentraciones de más de 10 personas, se seguirá incentivando el teletrabajo y negocios como restaurantes, gimnasios o cines podrán abrir cumpliendo normas de distanciamiento social.

En una segunda fase, las escuelas podrán volver a abrir, también los bares, deberán evitarse concentraciones de más de 50 personas, se seguirá incentivando el teletrabajo pero se podrán reemprender los viajes considerados no esenciales.

Finalmente, en fase tres se abrirán las visitas a residencias y hospitales, los centros de trabajo operarán sin restricciones, pero negocios como bares, restaurantes y cines deberán seguir cumpliendo con normas de distanciamiento social.

Durante la rueda de prensa en la que presentó su plan, Trump animó a los gobernadores a sumarse a la reapertura pero “paso a paso” y de forma “cuidadosa”. Más aquí en Qué Pasa.

CA sobresale gracias a las comunidades inmigrantes, no a pesar de ellas.

El Gobernador @GavinNewsom anunció el primer fondo en la nación para ayudar a las familias inmigrantes de CA.

Aprendan más y encuentren la guía de recursos para inmigrantes ➡️ https://t.co/snYe5v55Rw pic.twitter.com/pCqwPNqnUA

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) April 15, 2020