¿ Qué dicen Dr Juan y Lysol sobre reclamo de Trump de “ ingerir o inyectar” desinfectante?

OJO EN CASA: El fabricante de Lysol y Dettol, Reckitt Benckiser (RB.L) advirtió a las personas contra el uso de desinfectantes para tratar el coronavirus, después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sugiriera a los investigadores que intentaran poner desinfectantes en los cuerpos de los pacientes, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Lo advierten también médicos y expertos como el Dr Juan de Univision como veremos en este articulo.

Como reporta Reuters, la empresa, preocupada luego de que la afirmación del Presidente causara muchas inquietudes por tal declaración emitió un comunicado urgente aclarando la cuestión:

“Bajo ninguna circunstancia nuestros productos desinfectantes deben administrarse en el cuerpo humano (por inyección, ingestión o cualquier otra vía)”, dijo la compañía.

Qué dijo Trump?

Todo este dilema surgió cuando Trump durante la conferencia habitual diaria dijo que los investigadores deberían tratar de aplicar sus hallazgos a los pacientes con coronavirus insertando luz o desinfectante en sus cuerpos.

Cita textual:

“¿Hay alguna manera de que podamos hacer algo así por inyección, adentro o casi una limpieza?” dijo. “Sería interesante comprobar eso”.

Como también lo reporta CNN en Español Reckitt dijo que debido a la reciente especulación y la actividad en las redes sociales, se le preguntó si el uso interno de desinfectantes puede ser apropiado para la investigación médica o el uso como tratamiento para el coronavirus. Precisamente por eso lanzó el comunicado diciendo que sus productos no deben inyectarse ni ingerirse.

“Tenemos la responsabilidad de proporcionar a los consumidores acceso a información precisa y actualizada según lo aconsejado por los principales expertos en salud pública”, dijo la compañía.

Qué dicen los expertos?

Inmediatamente después de que el Presidente hiciera afirmaciones como ésta los expertos intervinieron alarmados:

“Veo que el desinfectante lo noquea en un minuto. ¿Hay alguna manera de que podamos hacer algo así mediante la inyección en el interior o casi una limpieza? Sería interesante comprobar eso”, dijo Trump. “Suena interesante”.

El corresponsal médico jefe de CNN Dr. Sanjay Gupta inmediatamente declaró anoche que esto simplemente está mal.

“Quiero decir que sabemos la respuesta a esto”, dijo en el programa “Anderson Cooper 360” de CNN el jueves. “Creo que todos saben que esto sería peligroso y contraproducente”.

La Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. advierte regularmente al público sobre el consumo de cloro, o incluso la inhalación de vapores de cloro. También es irritante para la piel.



Y el famoso Dr Juan quien está al frente de Univisión en lo referente a toda la información relativa a la pandemia también reaccionó de inmediato con este video que publicó en su cuenta de Instagram anoche. Haz click aquí para ver el video.

En sus propias palabras el Dr. Juan dice:

“Nunca imaginé, cuando empecé a cubrir y aconsejar sobre el Coronavirus que tendría que pasar tanto tiempo explicando mitos y mentiras peligrosas. La gente puede tratar de hacer muchas cosas que atentan a su salud”, explicó.

Y continuó específicamente:

“Lo que dijo Trump es absurdo.

No se tiene siquiera que estudiar ni investigar lo de las inyecciones de desinfectantes!”.

“Esto no lo digo por cuestión política, o porque lo dijo un político, haría esta advertencia así la hubiera hecho desde un artista a cualquier otra persona: Es preciso escuchar a los profesionales de la salud”. Enfatizó claramente.

“Es un comentario lamentable que no entiendo”, dijo y finalizó su video con una clara advertencia:

“Quiero aclarar cualquier tipo de duda:

PARA TRATAR EL CORONAVIRUS O PARA PREVENIRLO NO TRATE NINGÚN TIPO DE DESINFECTANTE. NO TRATE NINGÚN PRODUCTO DE LIMPIEZA PORQUE SE VA A HACER DAÑO A SU SALUD”.

Recomendaciones finales

No puede estar más claro y reconfirmado por médicos expertos. “A palabras necias, oídos sordos”.

La mejor prevención de contagio es permanecer en casa si es posible, y tomar la precaución de usar cubrebocas, guantes y una higiene consciente y constante.

