Top 5 Últimas Noticias Abril 24 de 2020

Hoy jueves, además de las dolorosas cifras de casos, 879,430 y de muertes en Estados Unidos, que casi alcanzan las 50,000 (49,769 oficiales) debido a la Pandemia del COVID-19, nos preocupa también la cifra de los desempleados que ya ha alcanzado un récord histórico.

Más de 4,4 millones de trabajadores despedidos solicitaron prestaciones por desempleo la semana pasada, a medida que los recortes de personal se intensifican en una economía que permanece casi cerrada. Así lo reporta Univisión Noticias.

Esto quiere decir que alrededor de 26 millones de personas han solicitado ayuda por desempleo en las cinco semanas desde que comenzó la epidemia de coronavirus, que obligó a millones de empleadores a detener sus actividades.

Como bien lo dice Jorge Salinas en el Noticiero Univisión de las 6pm: “Aproximadamente uno de cada seis trabajadores estadounidenses ha perdido su empleo desde mediados de marzo, lo que constituye la peor serie de despidos registrada”.

Los economistas han pronosticado que la tasa de desempleo para abril podría llegar hasta el 20%. Este récord en la cantidad de personas que han solicitado el subsidio en las pasadas cinco semanas significa que se borraron todos los empleos creados desde la crisis financiera del 2008 y que se puso fin a la mejor racha que ha tenido el mercado laboral estadounidense en su historia.

Como reporta Infobae, además de esta aterradora situación, es posible que surja otra ola de despidos próximamente, debido a la inminente quiebra de miles de empresas pequeñas que han pedido infructuosamente préstamos del gobierno federal.

“El número total de personas que ya están

recibiendo asistencia pública por desempleo ha llegado a la cifra récord de 16 millones, superando la cima anterior de 12 millones alcanzada en 2010 al ceder la Gran Recesión: Este ha sido un golpe devastador para muchas familias y pequeños negocios”, apuntó Aaron Sojourner, economista de la Universidad de Minnesota. “Es algo fuera de su control y de lo cual no tienen culpa alguna”.

Prácticamente todos los sectores de la economía han sido afectados por despidos súbitos y masivos. Más detalles aquí por Infobae.

Mientras la crisis por contagios del virus continúa, el gobierno estadounidense se encuentra tomando fuertes decisiones para atravesar la situación. Un segundo paquete de ayuda busca beneficiar a pequeñas empresas y hospitales del país fue aprobado por el Senado por unanimidad por $480,000 millones y la decisión ahora está en manos de la Cámara baja que lo aprobará sin duda en breve.

De las noticias de mayor importancia del día es que Trump ya firmó el polémico decreto que prohibiría por 60 días la inmigración a Estados Unidos, la medida afecta con pocas excepciones a millones de personas que estaban en proceso de migrar al país. Trump dijo que el decreto es necesario para proteger los empleos estadounidenses.

Otra devastadora realidad es que el gobierno de Donald Trump dejó por fuera a miles de “Dreamers” de las becas otorgadas para ayudar a la situación económica de los estudiantes afectados por la pandemia. Varias universidades han dado a conocer su rechazo ante la política.

Para matizar con una noticia más reconfortante para algunos, el gobierno anunció un plan para que las personas que no cuentan con seguro médico no deban pagar ningún tratamiento de coronavirus en caso de ser infectados. Los hospitales y medicos deberan pasar sus facturas directamente al gobierno y no deberan hacerles preguntas sobre su estado migratorio a los pacientes.

Por último, una mujer californiana que “murió repentinamente” a principios de febrero, sería la primera víctima mortal relacionada con el coronavirus en Estados Unidos. La mujer de 57 años no presentaba problemas de salud.

Si quieres enterarte de estas noticias en más detalle, sigue leyendo:

1. La Cámara Baja vota un plan de casi medio billón de dólares para aliviar a las pequeñas empresas

Legisladores de Estados Unidos se reunieron el jueves presencialmente para votar una partida adicional de medio billón de dólares para apuntalar la economía del país, inicialmente se rechazó una medida para que la votación de la Cámara Baja se realizara a distancia.

Más de 200 miembros de la Cámara de Representantes fueron convocados a Washington para votar sobre un paquete de ayuda de $ 484,000 millones que busca reactivar un programa de préstamos para pequeñas empresas en dificultades y hospitales que necesiten fondos y pruebas de coronavirus de manera urgente.

El paquete de ayudas fue aprobado el martes por el Senado y se espera que la Cámara lo apruebe para ponerlo en marcha. Por ahora, las ayudas no beneficiarían a los gobiernos estatales, que también se enfrentan a una preocupante situación económica. Más en Univisión.

2. Trump firma a orden ejecutiva que suspende en parte la inmigración legal a Estados Unidos

El presidente Donald Trump firmó el miércoles la orden ejecutiva con la que suspende de forma temporal durante 60 días y con algunas excepciones la llegada de inmigrantes a Estados Unidos, como medida para combatir la crisis por el COVID-19.

La medida pondría en pausa los procesos de residencia y de permisos de trabajo de miles de personas. Entre las exenciones se encuentran los refugiados, trabajadores esenciales, profesionales de salud y sus familias, y extranjeros considerados “en el interés nacional”.

Aunque el objetivo de la medida pretende preservar los empleos para los trabajadores estadounidenses en medio de la crisis económica por el coronavirus, cientos de personas ven la medida de Donald Trump con un interés político más que de salud.

Según informes esta orden ejecutiva está siendo revisada actualmente en el departamento de justicia y podría ser emitida muy pronto. Más en La Opinión.

3. Drama de los dreamers: Excluidos de toda ayuda gubernamental por COVID-19

Los dreamers quedan afuera de las ayudas para aliviar el impacto del coronavirus. Donald Trump vetó a la mayoría de estudiantes internacionales y a todos los estudiantes que entraron en Estados Unidos de forma ilegal de las becas universitarias de emergencia del paquete de rescate de $2.2 mil millones para aliviar el impacto del coronavirus que fueron aprobadas por el Congreso.

El departamento de educación dijo que la medida se alinea a las otras leyes federales. “Este fondo de ayuda financiado por el contribuyente debe ir dirigido a los ciudadanos estadounidenses, algo que se indica de forma repetida en toda la ley”, dijo Angela Morabito, vocera del departamento sobre el paquete de rescate .

Las becas que incluyen más de 6.000 millones de dólares pretenden ayudar a los estudiantes a cubrir gastos imprevistos derivados de la pandemia. Se estima que más de un millón de alumnos internacionales están matriculados en universidades estadounidenses. Aquí más información. Más en El Universal.

4. Gobierno asumirá casos de pacientes con Covid que no tiene seguro médico

Los pacientes con coronavirus que sean atendidos en hospitales que han recibido ayudas federales, no recibirán cobros por los servicios médicos una vez que hayan superado la enfermedad. Los hospitales que han recibido fondos tendrán que certificar que no enviaran facturas médicas sorpresas.

Adicional a esto, el gobierno del presidente Donald Trump anunció el miércoles un plan para comenzar a pagar a hospitales y médicos que atienden a enfermos de COVID-19 que no tengan seguro médico. Esta posibilidad se había planteado desde hace un mes al inicio de la crisis y ahora parece estar cerca de concretarse.

La medida se llevaría a cabo por medio de un programa federal que reembolsaría los costos de los centros sanitarios que para pacientes no asegurados costará entre 14.000 y 48.000 millones de dólares. Más en Infobae.

5. Una mujer de 57 años en California: La primera fallecida por covid en Estados Unidos, según autopsia

Las nuevas autopsias realizadas esta semana y que revelaron dos muertes por covid-19 anteriores al que se tenía registrado como primer fallecimiento por esa enfermedad en el país (el 29 de febrero) indican de momento que la primera muerte en el país a causa de esta enfermedad no fue la de un hombre en el estado de Washington, sino la de una mujer de 57 años en California.

Según un reporte del diario L.A Times, se trata de Patricia Dowd, residente del Área de la Bahía, que trabajaba como gerente para una compañía de semiconductores, “hacía ejercicio de manera rutinaria, observaba su dieta y no tomaba medicamentos”.

Dowd había tenido síntomas de una gripe y se había estado sintiendo mal en días anteriores y aunque parecía que empezaba a recuperarse, seguía sin encontrarse bien. La hallaron muerta dos horas después de que hubiese hablado con un hermano por teléfono, diciendo que no asistiría a un evento familiar por no estar del todo recuperada. La familia creyó que había sufrido un infarto.

Nuevas autopsias continúan realizándose y mientras avanza el proceso podrían aparecer fallecimientos por covid-19 aún anteriores al de Patricia Dowd, ocurrido el 6 de febrero. Más en Los Ángeles Times.

