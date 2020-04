Top 5 Últimas Noticias Abril 23 de 2020

A mitad de esta penúltima semana de Abril, Estados Unidos registró 1.738 nuevas muertes por coronavirus y el total asciende a 46.583. Esta cifra representa un descenso comparado con los más de 2.700 muertos registrados el día martes.

En todo caso la cantidad de casos positivos, casi alcanza 840.000, es decir 17.000 más enfermos en tan sólo 24 horas.

Tristemente nuestro país continúa teniendo la mayor cantidad de decesos y transmisiones del planeta. El epicentro del brote continúa teniendo lugar en el estado de Nueva York, que ya superó las 15.000 víctimas fatales, casi un tercio del total nacional. Más detalles de estas cifras en Infobae.

Aunque el mundo aún no ha podido superar una primera ola de contagios por coronavirus, los científicos se adelantan y advierten que una segunda podría ser mucho peor.

Una nueva etapa de contagios podría coincidir con la gripe estacional lo que sería una situación grave para el sistema de atención sanitaria. Tenemos más detalles.

Visto lo anterior, varios expertos en Estados Unidos ponen en duda la disposición del país para disminuir las medidas de prevención. Un informe dio como resultado que se necesitan realizar 20 millones de pruebas al día para reabrir el país, mientras que otro asegura que solo se necesitan entre 3 a 30 millones de pruebas semanales ¿Tiene el país las pruebas suficientes?

Siguiendo con esta temática, un estudio en Los Ángeles indicó que la ciudad podría tener más casos de coronavirus que los registrados de forma oficial. Los investigadores llegaron a esta conclusión luego de identificar que que al menos 4% de una población de 8 millones de personas fue infectada antes del 9 de abril.

Ohio atraviesa una situación crítica en una de sus cárceles, pues un 73% de internos ha dado positivo al COVID-19. La prisión se ha convertido en uno de los lugares con mayor riesgo de contagio del país.

Una iniciativa que vale la pena compartir es la del gobernador Gavin Newsom de California quien anunció el martes una nueva iniciativa donde a través de un nuevo sitio web a nivel estatal, busca reunir voluntarios para ayudar a las comunidades en la crisis de COVID-19. La campaña, denominada “Californianos para todos”, tiene el objetivo de que todos los californianos sanos y capaces puedan cooperar en sus áreas mientras enfrentan la emergencia. Ejemplos a seguir y modelos a implementar en diversos puntos de la Nación.

Por si fuera poco, otro preocupante llamado hizo la ONU, pues la pandemia por coronavirus podría afectar a futuro hasta a 265 millones de personas, no precisamente por contagio sino por hambruna. La escasez de alimentos podría alcanzar a “unas tres docenas de países”. Veremos esta dramática situación?

Si quieres enterarte de estas noticias en más detalle, sigue leyendo:

Crece la preocupación por lo que podría ser una segunda oleada de coronavirus. Varios científicos han manifestado su temor de que en invierno se podría sufrir una segunda ola de contagios, que podría ser mucho peor que la primera, no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo.

La preocupación más grande es que el virus podría coincidir con la temporada gripe, dijo este martes Robert Redfield, director de los Centros Estadounidenses para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC), por ende, hizo un llamado a los estadounidenses a vacunarse contra la gripe.

“Hay una posibilidad de que el asalto del virus en nuestro país el próximo invierno será de hecho más difícil que el que acabamos de atravesar”, dijo Redfield, citado en una entrevista con el Washington Post publicada la noche del martes.

Quedarse en casa es por ahora la única solución mientras se desarrolla una vacuna o hasta que en el mundo se logren realizar casi un millón de pruebas diarias para reaccionar eficientemente a los nuevos contagios. Más en Infobae.

La polémica por las pruebas de coronavirus continúan. El mandatario estadounidense insistió que su gobierno ha brindado a los estados la capacidad suficiente para que se realicen todas las pruebas necesarias, sin embargo, expertos aseguran que el número de pruebas necesario para reabrir el país es bastante alto.

“Lo que necesitamos hacer es mucho más grande de lo que la mayoría de la gente cree. Necesitamos realizar 5 millones de pruebas por día a principios de junio para ofrecer una reapertura social segura”, dicen los autores de los informes, que incluyen más de 45 economistas, científicos sociales, abogados y especialistas en ética.

Posteriormente, para julio, el número deberá aumentar a 20 millones de pruebas diarias. El informe se dio a conocer este lunes en un panel de líderes de pensamiento en todo el espectro político llamado COVID-19, en medio de la insistencia de Donald Trump por levantar las órdenes de aislamiento. Más en Ezanime.net.

USC-LA County Study: Early Results of Antibody Testing Suggest Number of #COVID-19 Infections Far Exceeds Number of Confirmed Cases in Los Angeles County. Visit https://t.co/ykORK5zq65 for more pic.twitter.com/2Yw6mZ6D5j

— LA Public Health (@lapublichealth) April 20, 2020