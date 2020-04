[FOTOS]: Multitudes se reúnen en Jacksonville Beach, en la Florida después de su reapertura

Las playas de Jacksonville Beach, Florida reabrieron a las 5 PM el viernes por la tarde, mientras el estado relajaba algunas de sus restricciones de estadía en casa. Según las noticias locales, los residentes vitorearon cuando se eliminaron las barreras de acceso a las playas. El alcalde de Jacksonville Beach, Charlie Latham, dijo que a pesar de la reapertura, las medidas de distanciamiento social seguirán aplicándose y los funcionarios y socorristas patrullarán el paseo marítimo para asegurarse de que la gente cumpla.



“El tiempo que estas playas permanezcan abiertas depende 100% en los bañistas”, dijo Latham al anunciar a la decisión de reabrir. “Buscamos evitar que la gente se acumule aquí. Si quieren salir a hacer ejercicio, eso es genial. Si tenemos que cerrar la playa de nuevo, lo haremos. La seguridad sigue siendo nuestra máxima prioridad”.

Imágenes de Jacksonville Beach se han compartido en las redes sociales y muchas muestran la acumulación de personas reunidas.

Lot of folks antsy to get back on the beach for exercise. Don't forget the social distancing. #FirstAlertWX @actionnewsjax pic.twitter.com/SDYucKGLDs

#Florida beach is crowded within 30 MINUTES of reopening at 5pm, despite state recording 1,413 new #COVID19 cases – its highest one-day increase since the pandemic crisis began #floridabeaches #FloridaMorons #SaturdayMorning #SaturdayThoughts #StayAtHome https://t.co/j85ET7wcMe pic.twitter.com/Y9OTppl9Co



Otro usuario señaló que parecía que la gente estaba “siguiendo en gran medida las reglas”:

Admiral Florida Man awoke to open beaches in north Florida. Allowed to walk, jog, dog walk, bike. People out in numbers largely following rules. Everyone looks slightly zombie-like but in improving spirits. I wore a Navy shirt to raise everyone’s spirits. pic.twitter.com/3GcyyzOhNh

Beaches and parks in Duval County will reopen Friday, April 17 at 5 p.m. with certain restrictions. Beaches will only be open from 6am to 11am and 5pm to 8pm

Please watch the video for additional details and follow this link for the press release. https://t.co/TmkOmXhphS pic.twitter.com/206hiEbRyZ

— City of Jacksonville (COJ) (@CityofJax) April 16, 2020