COVID-19: Cambios en la política de reembolso de Ticketmaster enfurece a los fans

Ticketmaster discretamente actualizó su política de reembolso esta semana, enfureciendo a los fans que ahora se están enterando que el dinero solo será reembolsado por eventos cancelados y no eventos reprogramados, como se les informó anteriormente.



El New York Times publicó una captura de pantalla de la política anterior de Ticketmaster que decía: “Reembolsos están disponibles si su evento se pospone, reprograma o cancela”. Ahora, la política de reembolso ha cambiado, y lee: “Los reembolsos están disponibles si su evento es cancelado.”

Por el momento, la compañía les está comunicando a los fans que si tienen entradas para un evento que se reprogramó o pospuso pero no pueden asistir, pueden vender sus entradas en ticketmaster.com y los honorarios del vendedor serán eximidos siempre y cuando la reventa se haya publicado entre el 17 de marzo y el 31 de mayo.

Según una actualización publicada en Twitter el 14 de abril, Ticketmaster dice que no depende de la empresa emitir lo reembolsos, más bien depende de los organizadores de eventos. Según la compañía, en una situación sin precedentes con 30,000 eventos que se han visto afectados en medio de la pandemia del coronavirus y sin un camino claro hacia adelante con respecto a cuando se volverán a permitir reuniones de grandes multitudes, los organizadores de eventos están teniendo dificultades para establecer nuevas fechas.

Los organizadores tienen sus propias políticas sobre reembolsos, y Ticketmaster escribió, “aunque no podemos garantizar que todos los organizadores de eventos ofrezcan reembolsos para sus eventos programados, anticipamos que la gran mayoría tendrán la opción disponible una vez que se hayan determinado nuevas fechas”.

CNBC informó que el presidente de Live Nation, Joe Berchtold, dijo: “El 90 por ciento de todos los programas impactados están en proceso de ser reprogramados; El diez por ciento han sido cancelados”. Live Nation es propietaria de Ticketmaster desde 2010.

Haz clic en este enlace para ver el estado de los eventos de Ticketmaster.

En cuanto al cambio de la política de Ticketmaster, la gente en Twitter tuvo mucho que decir.

@jasonseville dijo: Compré entradas para eventos a los que podía asistir porque estaría en esa zona. ¡Ahora no puedo asistir y están manteniendo más de $3,000 de mi dinero como rehén! Aparte de eso, muchos eran regalos que son inútiles para mis seres queridos y yo estoy necesitando el dinero. ¡No están reembolsando a nadie!

