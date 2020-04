COVID-19: Programa de préstamos PPP para pequeñas empresas se quedó sin fondos, ¿cuales son tus alternativas?

Ahora que el Programa de Protección de Cheques de Pago ha quedado sin fondos, ¿existen alternativas para financiar tu negocio? Se suponía que el dinero iría a apoyar a las pequeñas empresas afectadas por el brote de coronavirus, pero muchas no obtuvieron la financiación que necesitaban. Aunque las opciones no son tan abundantes ahora como lo eran antes, algunas empresas en algunos estados todavía tienen otras opciones a su disposición. También ya hay un llamado a que se añada más fondos al PPP, lo que también puede suceder en el futuro.

Programas SBA & Otras Alternativas

La Agencia Federal de Pequeños Negocios de los Estados Unidos (SBA, por sus siglas en ingles) tiene otros programas que puedes solicitar, aunque es posible que no se configuren específicamente para cuestiones en relación al COVID-19.

Puedes obtener detalles sobre los préstamos que se enumeran a continuación aquí. Ten en cuenta que todos los programas enumerados a continuación están sujetos a cambios en cualquier momento.

Programa 7(a): Este programa ofrece préstamos de hasta $5,000,000 como un préstamo todo incluido para empresas elegibles. Los fondos se pueden utilizar para capital de trabajo, expansión/renovación, nueva construcción, compra de terrenos o compra de edificios, compra de equipos, accesorios, mejoras en el arrendamiento, refinanciación de deuda por razones convincentes, líneas de crédito estacionales, inventario o para iniciar un negocio.

Préstamos exprés: Estos pueden proporcionar hasta $350,000 por hasta siete años con opción renovable. El plazo para saber si se aprueba o niega el préstamo es de 36 horas.

Préstamos SBA Express Bridge: Estos proporcionan hasta $25,000 a pequeñas empresas que tienen una relación con un prestamista SBA Express. Estos están destinados a ayudar a cerrar la brecha entre el Préstamos ante Desastres por Daños Económicos (EIDL, por sus siglas en ingles).

Alivio de la Deuda de La SBA: La SBA pagará el principal, los intereses y las cuotas de los 7(a), 504 y los microcréditos actuales durante seis meses, más por los mismos que se emitieron antes del 27 de septiembre de 2020. La SBA también está proporcionando aplazamiento automático para préstamos por desastre que estaban en estado de “servicio regular” el 1ero de marzo de 2020.

Ventaja comunitaria: Este programa piloto de préstamos es para prestamistas basados en misiones para ayudar a las pequeñas empresas en mercados desatendidos. El préstamo máximo es de $250,000.

Préstamo 504: Este préstamo está limitado para la adquisición de refinanciación de inmovilizados. Es para ayudar con la creación y retención de empleo.

Microcréditos: Las organizaciones de préstamos sin fines de lucro pueden ofrecer microcréditos a mercados desatendidos. Estos pueden ser hasta un máximo de $50,000 y deben ser utilizados para capital de trabajo, suministros, maquinaria, equipos o accesorios, pero no bienes raíces.

Préstamos de exportación: La SBA ofrece una serie de préstamos de exportación para pequeñas empresas a medida que responden a los desafíos del COVID-19. Estos incluyen el préstamo Export Express, el programa Export Working Capital y el programa de préstamos de comercio internacional.

También existe el programa de Desarrollo de Negocios 8(a) para pequeñas empresas propiedad de entidades o individuos económica o socialmente perjudicados.

El Programa de Desastres por Lesiones Económicas de los Reservistas Militares proporciona hasta $2 millones para cubrir los costos de operación debido a la pérdida de un empleado llamado a servicio activo en las Reservas o la Guardia Nacional.

SCORE ofrece tutoría remota para ayudarte a responder tus preguntas sobre cómo ajustar una pequeña empresa a los cambios del COVID-19. También actualizarán nuevos programas nacionales que puedes solicitar y pueden ofrecer fondos aquí.

The Save Small Business Fund es una subvención ofrecida por la Fundación de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Para calificar debe emplear de 3 a 20 personas, estar en una comunidad económicamente vulnerable y haber sido perjudicado financieramente por el COVID-19. La solicitud se pondrá en marcha el 20 de abril.

Facebook ofrece un Programa de Subvenciones para Pequeñas Empresas y otorga subvenciones y créditos publicitarios a las empresas. Hasta 30,000 pequeñas empresas serán elegibles. Deben ser con fines de lucro, tener de 2 a 50 empleados, estar en negocio durante más de un año, estar cerca de una ubicación operativa de Facebook y enfrentando desafíos del COVID-19. Puedes solicitar el 18 de abril si estás en la ciudad de Nueva York o Seattle, el 20 de abril en el área de la bahía de San Francisco y el 22 de abril en todas las demás ciudades elegibles de los Estados Unidos.

Amazon tiene un Fondo de Alivio para Pequeñas Empresas de Amazon Neighborhood.

Nav’s Small Business Grant ofrece $10,000 y acepta entradas entre el 24 de febrero al 30 de mayo. La subvención no se otorgará hasta junio de 2020. Un negocio recibirá $10,000, otro recibirá $2,000, y otro recibirá $1,000.

Kiva está ofreciendo préstamos de hasta $15,000 para algunas pequeñas empresas de Estados Unidos. Estos son préstamos de interés del 0%. Debes tener sede en los EE.UU., tener 18 años o más, usar el préstamo para fines comerciales, no puedes estar en ejecución hipotecaria o en bancarrota, y debes demostrar capital social al tener un “pequeño número de amigos y familiares que te hagan un préstamo”. Más detalles aquí.

Mainvest ofrece unos préstamos de $2,000 con 0% de interés para las empresas existentes de ladrillo y mortero afectadas negativamente por el COVID-19, si lanzan una ampliación de capital en Mainvest. Ver más aquí.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en ingles) ha observado que los agricultores pueden seguir solicitando préstamos agrícolas y obtener sus servicios actuales de préstamos. Más información aquí. La Agencia de Servicios Agrícolas (FSA, por sus siglas en ingles) está relajando el proceso de concesión de préstamos y ampliando los plazos para que los agricultores respondan a las acciones de servicio de préstamos. Los agricultores también tienen más tiempo para pagar los préstamos de Asistencia de Marketing de la Agencia de Servicios Agrícolas.

Obtén más información sobre los programas de micropréstamos del USDA aquí.

También puedes obtener más información sobre los préstamos del USDA aquí, incluidos los préstamos agrícolas, los préstamos para jóvenes, los préstamos agrícolas de garantía y más.

Solicitar el desempleo

Si no conseguiste un préstamo PPP, algunas empresas están considerando el desempleo como otra opción. Muchos estados ahora ofrecen asistencia para el desempleo por pandemia. Comunícate con el programa de seguro de desempleo de tu estado para obtener más información.

Por ejemplo, la Asistencia para Pandemias de California está aquí y la de Wisconsin está aquí y comenzará a tomar solicitudes el 21 de abril.

Programas estatales

Nota: Los términos de estos programas estatales están sujetos a cambios en cualquier momento. Otros estados también pueden tener programas aun no se enumeren a continuación.

California

San Francisco Hardship Emergency Loan Program (HELP, por sus siglas en ingles): Hasta $50,000.

Los Angeles Small Business Emergency Microloan Program: $5,000 a $20,000

Colorado

Denver Small Business Emergency Relief Program

Connecticut

Recovery Bridge Loan Program de hasta $75,000 para fabricantes en el estado. Se les dará prioridad a quienes están ampliando la capacidad para responder a la escasez de equipo de protección individual (PPE) y por el mismo estilo.

Recovery bridge loan program de hasta $75,000 o tres meses de gastos operativos – No se aceptan más solicitudes en este momento.

Florida

Emergency Bridge Loan Program: $50,000 a $100,000 para las empresas afectadas por el COVID. No se aceptan solicitudes actualmente.

Mira más opciones aquí, incluyendo un programa de compensación de corto plazo, un programa de préstamos para pequeñas empresas, un programa de garantía de microfinanzas, un programa de préstamos para empresas negras y un programa de préstamos para empresas de reconstrucción de la Florida.

Illinois

Chicago Small Business Resiliency Fund

Kentucky

Iniciativa de Comunidad y Desarrollo Económico: Hasta $3,000 en condados específicos. Aplicaciones rodantes.

Louisiana

Louisiana Loan Portfolio Guaranty Program: Hasta $100,000. Sólo pequeñas empresas con menos de 100 empleados.

Minnesota

Small Business Emergency Loan Program: $2,500 a $35,000

Small Business Loan Guarantee Program: Hasta $200,000

Más detalles aquí.

Missouri

Aprende sobre el Programa de Préstamos para Pequeñas Empresas aquí, solo para empresas de 15 o menos empleados, 100% propiedad y localizadas en Missouri, y en buena posición con el departamento del Secretario de Estado.

New Hampshire

Manchester Small Business Recovery Loan Fund: Hasta $25,0000 para 40 pequeñas empresas. Sólo las empresas de Manchester que tuvieron pérdidas o cierres debido al COVID-19. No está claro si los fondos están disponibles todavía o no.

Nueva Jersey

Mira una lista de programas en el estado y un asistente de elegibilidad aquí.

Nuevo México

New Mexico Recovery Fund: Debe tener 40 o más empleados de Nuevo México y la intención de mantener ese número de empleados, además de demostrar el impacto económico del COVID-19.

Nueva York

Nueva York tiene un programa de préstamos de continuidad de pequeñas empresas, pero actualmente está en pausa en la aceptación de solicitudes. Puedes registrarte aquí si vives en Nueva York y deseas actualizaciones sobre programas locales, estatales y federales a medida que se agregan.

Carolina del Norte

Préstamos de Recuperación Rapidos

Oklahoma

Programas para empresas con fines de lucro, incluyendo préstamos y asistencia. Mira una lista aquí.

Oregon

Mira un resumen de opciones aquí.

Pensilvania

Mira las organizaciones de desarrollo económico aquí. El COVID-19 Working Capital Access Program está cerrado. Mira otros programas de financiamiento para todos los diferentes tipos de situaciones (no sólo COVID-19) aquí.

Utah

Utah Leads Together Small Business Bridge Loan Program. Las rondas uno y dos han cerrado.

Washington

Small Business Emergency Grant Program: Muchos condados ya no aceptan solicitudes, la fecha límite es el 17 de abril a las 5PM en otros condados.

Small Business Resiliency Assistance

Seattle’s Small Business Stabilization Fund: Hasta $10,000 – Ronda inicial fue otorgada el 13 de abril. Las solicitudes no están abiertas actualmente, pero habrán nuevas rondas en el futuro.

Ver más opciones aquí.