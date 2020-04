Muere por COVID-19 hermano de la demócrata Elizabeth Warren

El hermano mayor de Elizabeth Warren, Donald Reed Herring, murió el martes por la noche en Oklahoma, tres semanas después de dar positivo con el coronavirus. Tenía 86 años.



Warren anunció personalmente la noticia en Twitter el jueves por la mañana. Escribió: “Mi hermano mayor, Don Reed, murió de coronavirus el martes por la noche. Se unió a la Fuerza Aérea a los 19 años y ejerció su carrera en el ejército, incluyendo cinco años y medio en combate en Vietnam. Era encantador y gracioso, un líder natural.

Agregó: “Lo que lo convertía en aun más especial era su sonrisa, rápida y torcida, siempre parecía engendrar su propia luz, una que iluminaba a todos a su alrededor”.

My oldest brother, Don Reed, died from coronavirus on Tuesday evening. He joined the Air Force at 19 and spent his career in the military, including five and a half years off and on in combat in Vietnam. He was charming and funny, a natural leader. https://t.co/b8m0xKzAmM — Elizabeth Warren (@ewarren) April 23, 2020



El tuit de Warren fue el primero en mencionar que un miembro de su familia había estado luchando contra el COVID-19. En una declaración al periódico Globe, escribió: “Estoy agradecida con las enfermeras y otros empleados en el frente que cuidaron de mi hermano, pero es difícil saber que no hubó familia para tomarlo de la mano o decir ‘te amo’ una vez más. Y ahora no habrá funeral para aquellos de nosotros que lo amamos, apoyarnos”, dijo Warren. “Voy a extrañar a mi hermano.”

Fue hospitalizado con neumonía en febrero

Según el Boston Globe, Herring fue un veterano de 20 años de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Asistió a la Universidad de Oklahoma y antes de graduarse se alistó en la Fuerza Aérea. En total, Reed voló 288 misiones de combate en Vietnam.

En febrero, fue hospitalizado con neumonía. Años antes, fue diagnosticado con cáncer y se sometió a tratamiento.

Según The Boston Globe, Herring fue trasladado a cuidados intensivos en el Norman Regional Hospital el 15 de abril. Falleció el 21 de abril.

Los tres hermanos mayores de Warren, Don, John y David, vivían (y los dos últimos siguen viviendo) vidas tranquilas en Oklahoma, donde Warren creció. Cuando el Boston Globe viajo hasta Oklahoma a principios de 2020 en un intento por entrevistar a Don Reed, este “se negó a hacer comentarios”.

Alrededor de ese mismo tiempo, una encuesta mostró que casi un tercio de los partidarios de Warren sentian que su habilidad para dirigir el ejército era una debilidad. Según The Washington Examiner, la respuesta de Warren fue: “Sabes, tengo tres hermanos que están en el ejército, y sé cuánto sacrifican nuestras familias militares”.

Continuó: “Creo que el trabajo principal del comandante en jefe es mantener a Estados Unidos a salvo. Y creo que se trata de juicio. Creo que empieza con conocer a nuestros militares. Soy parte del Comité de Servicios Armados del Senado. Trabajo con nuestros generales, con nuestros líderes militares, con nuestra inteligencia, pero también visito a nuestras tropas”.

En una entrevista separada, Warren expresó que aunque ella invitó a sus tres hermanos a estar más involucrados en su campaña, sintieron que “no es su mundo”.

En enero, Warren publicó un anuncio con sus tres hermanos (mostrado arriba). En el anuncio, dos de los tres hermanos dijeron que planeaban votar por su hermana: Don Reed no menciona si votaría o no por Warren. Poco después del lanzamiento del anuncio, Mediaite informó, “… Don Reed Herring, el mayor, no habla nada de su hermana en el anuncio, y sólo se le escucha recordar con sus hermanos”.

Asistió a la Universidad de Oklahoma durante un año antes de unirse a la Fuerza Aérea

Warren era tan sólo una niña pequeña cuando su hermano se inscribió en el ejército y salió de Oklahoma. Se le ha citado diciendo: “Llegué a conocer a Don Reed mucho más a través de lo que su ausencia significaba para mi madre y mi papá”.

Según el Washington Post, Herring voló bombarderos B-47 y B-52 en misiones de combate en Vietnam. Finalmente se convirtió en piloto del escuadrón B-52 y comandante de avión. A lo largo de su carrera en el ejército, Herring ganó condecoraciones como la medalla de la unidad sobresaliente de la Fuerza Aérea y una Medalla Aérea con ocho racimos de hojas de roble.

Sus triunfos, sin embargo, no vinieron sin tristeza. Warren ha mencionado que los tres hermanos perdieron a sus esposas. “Mis tres hermanos eran viudos. Lo vi de primera mano, lo difícil que es perder a tu compañero de vida. Y cómo el impacto financiero de una larga y difícil batalla médica puede simplemente aplastar a una persona”. La primera esposa de Herring murió de leucemia después de 27 años de matrimonio.

A Herring le sobreviven su esposa y dos hijos, John y Jeffrey.