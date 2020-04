La Florida decide abrir playas a pesar de la continua propagación del coronavirus

Este miércoles la Comisión del Condado de Sarasota de la Florida votó para reabrir sus playas a partir del 27 de abril, pero sólo para ciertas actividades. El condado cerró sus playas el 19 de marzo en un esfuerzo por frenar la propagación del COVID-19.



Un tuit del gobierno del condado de Sarasota dijo que lo único que la gente podrá hacer en la playa es caminar, correr, nadar, surfear y pescar. Sarasota se encuentra en la costa oeste de la Florida con seis islas como barrera – todas llamadas “keys” – que abarcan 40 millas de costa que componen sus playas . A pesar de que las playas están reabriendo, las reglas de distanciamiento social todavía siguen vigentes.

Según el Herald-Tribune de Sarasota, los parques infantiles y las áreas de concesión estarán cerrados, y no se permitirán actividades como el yoga en la playa, círculos de tambores y deportes que la gente usualmente juega en la playa. Según el documento, las razones citadas para reabrir la playa son por la salud mental y el ejercicio, con un comisionado pidiendo que no haya restricciones en la playa en absoluto. En la reunión de ayer, el comisario Christian Ziegler dijo que la gente ha estado “encerrada, y sólo se les puede mantener así por tanto tiempo”.

Otros condados de la Florida abrirán las playas con diferentes restricciones

El condado de Charlotte, justo al sur del condado de Sarasota, decidió abrir sus playas sin restricciones el 27 de abril, y según un comunicado de prensa , los parques para perros y campos deportivos se abrirán el 24 de abril. Sin embargo, el condado dice que no se permiten actividades organizadas.

Flagler County, en el lado atlántico de la Florida abrió sus 18 millas de playas el miércoles por un tiempo limitado de prueba, de acuerdo a las autoridades del condado.

El administrador del condado Jerry Cameron dijo en un comunicado: “Nuestros residentes han estado cumpliendo muy compatibles con las [restricciones] en nuestros parques, y eso nos hace sentir muy seguros de que esta apertura limitada de la playa tendrá éxito. El grado en que podemos ampliar las horas depende de cómo responda el público a esta reapertura inicial”.

Las personas que van a la playa no pueden congregarse y las horas de visita son limitadas. Se permite caminar, andar en bicicleta, surfear y pescar.

Según Newsweek, otros condados de Florida donde las playas están abiertas son Bay, Brevard, Dixie, Gulf, Levy, Monroe, Okaloosa y St. Johns. El condado de Duval de Jacksonville enfrento críticas después de que se abrió la semana pasada y fotos de la playa llena de gente se difundieron en las redes sociales y varios medios de comunicación.

Cada condado y las playas tienen sus propias reglas y horarios. El Tampa Bay Times informó que el gobernador de la Florida Ron DeSantis dijo en una conferencia de prensa el 17 de abril, que estaba de acuerdo con que algunos municipios empezaran a reabrir las playas. Dijo que mientras se siguen las prácticas de seguridad y distanciamiento social, es importante que las personas obtengan sol, aire fresco y ejercicio. El periódico citó a DeSantis diciendo que los condados necesitan: “hacerlo de una buena manera. Hacerlo de una manera segura”.

Con el COVID-19 todavía propagándose algunos dicen que es demasiado pronto para abrir las playas

Según el Departamento de Salud del Estado , la Florida todavía está trabajando para aumentar su capacidad de pruebas. Alrededor del 10 por ciento de los que se han hecho la prueba en la Florida resultaron positivos. Actualmente, 28,309 personas han dado positivo con el COVID-19 y 893 han muerto. Desde el 21 de abril habían 260,320 resultado de pruebas negativas

News4Jax reportó que el Dr. Mohammed Reza, un especialista en enfermedades infecciosas de Jacksonville les expresó que cree que es imprudente reabrir tan pronto. El Dr. Reza dijo:

Creo que estamos abriendo las playas prematuramente. La forma en que mejor puedo describirlo es: te doy una receta para 10 días para una infección bacteriana. Tomas las medicina por dos o tres días y te sientes mejor, y piensas 'oh, no necesito tomarlo más'. Eso es exactamente lo que estamos haciendo en este momento. Y esto da miedo porque esa infección empeorará mucho y regresará con gran fuerza. Lo hemos visto en otros países.

El alcalde de Jacksonville Beach, Charlie Latham, le dijo a Fox News que él junto con los otros tres alcaldes del condado de Duval decidieron que “sentían que el público estaba listo para mantener los estándares de distanciamiento social y para ejercer un buen juicio y ha resultado muy bien”.

Latham dijo que no han tenido problemas con personas desobedeciendo las reglas de distanciamiento social y el único arresto en la playa ha sido por una orden de asesinato fuera del estado. De lo contrario, no han emitido multas o citaciones y dijeron que eso sucedía más cuando las playas estaban cerradas porque la gente se estaba colando de todos modos.