Cheques Estímulo COVID-19: En la Herramienta del IRS “Obtener mi pago”: Qué significa “Estado de pago no disponible”?

La aplicación IRS “Get My Payment” YA está abierta y funcionando.

El portal está destinado a permitir que los estadounidenses establezcan depósitos directos con el IRS si aún no lo han hecho, para que puedan recibir sus pagos de estímulo más rápido. Sin embargo, muchas personas ya están reportando frustraciones con la herramienta.

Específicamente, las personas informan problemas al completar su información, solo para recibir la notificación de que su “estado de pago no está disponible”. El IRS no ha aclarado qué grupos de personas están recibiendo esta información, ni por qué.

Esto es lo que necesita saber:

Literally all my friends have received their stimulus checks except me. Then then I go to the “get my payment” tab in the IRS website and this is what pops up…. 🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️

Anybody else in the same boat as me? #IJustWantMyStimulusCheck 😫😩 pic.twitter.com/A70Zw6EDk2

— Jason Andrew Hale✨👑 (@EchoesFromAbove) April 15, 2020