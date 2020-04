Tendré que devolver el dinero recibido de mi cheque de estímulo COVID-19?

Las personas que califican para recibir sus cheques de estímulo por COVID-19 tendrán que devolver ese dinero el proximo año?. NO.

Los cheques de estímulo son un pago único por parte del Gobierno en un esfuerzo por aliviar la crisis económica causada por la pandemia del COVID-19.

Se consideran un “crédito” avanzado de los impuestos del 2020. De manera que cualquier devolución de impuestos futura cuando se presenten las declaraciones para el 2021, NO estará afectada por el cheque de estímulo recibido en este 2020.

Cabe anotar que este dinero recibido por cheque de estímulo NO está sujeto a impuestos y NO se incluirá en los ingresos de los americanos en el 2020.

Esto implica que NO sumará a los ingresos individuales ni afectará sus beneficios.

Bill Smith, Director de la oficina nacional de taxes CBIZ MHM’s dijo a Forbes: “Sus impuestos no van a subir el próximo año por causa de este paquete de estímulo— no hay grandes cambios de impuestos en el CARES Act”.

Aquellos que hicieron más dinero en el 2020, no tendrán que devolver nada del dinero recibido como cheque de estímulo.

Por ejemplo, un individuo que ganó

$50,000 en 2019, calificó para el total de $1,200 de su cheque de estímulo. Si ese mismo individuo gana $100,000 en el 2020, no deberá devolver los $1,200.

Resumiendo, el CARES Act, aprobado a finales de Marzo, usará las declaraciones de impuestos del 2018 y 2019 para determinar la eligibilidad basada en el ingreso.

Quienes presentaron sus impuestos con el IRS recibirán $1,200 y $500 adicionales por cada hijo menor de 17. (El total de $1,200 disminuye para quienes hacen más de $75,000.) Quienes ganan $99,000 o más no son elegibles para los cheques de estímulo.

Mientras los americanos esperan ansiosamente recibir sus cheques de estímulo es importante señalar que 10 millones de estos corren el riesgo de no recibir nada por correo.

Por ejemplo, quienes ganan menos de

$12,200 no requieren presentar una declaración de impuestos. Y precisamente por está razón será difícil para el IRS tanto verificar su ingreso como saber a dónde enviarle sus cheques de estímulo.

Aquellos que son incluidos como dependientes en las declaraciones de renta de otros adultos tampoco califican. Esto quiere decir que los adultos jóvenes mayores de 17 que son aún incluidos como dependientes en la declaración de renta de sus padres (esto incluye a muchos universitarios) no recibirán cheques.

Los adultos discapacitados que son incuidos como dependientes en las declaraciones de sus parientes o padres tampoco podrán recibir sus cheques.

Otros que están en riesgo de no ser beneficiados y caer dentro de la falla del sistema son los inmigrantes sin número de Seguridad Social, aquellos que perdonen sus trabajos en el 2020 pero ganaron más de $99,000 en el 2019, y quienes presentation declaración de renta conjunta por estar casados en 2019 pero ya están divorciados, y tampoco aquellos que deben pagos vigentes de manutención infantil.

Afortunadamente El 4 de Abril, TurboTax lanzó totalmente gratis un mecanismo de registro diseñado para ayudar a registrarse con el IRS a los americanos que no requieren presentar una declaración de impuestos, asegurando así el recibo de sus cheques.

