Cheques de Estímulo por Coronavirus: Quiénes califican para recibirlos?

Los cheques de estímulo para el 2020 son una de las muchas estrategias potenciales para la recuperación económica que están considerando los políticos luego de la crisis que está causando el Coronavirus. Esta es la versión en español del artículo publicado por nuestra página hermana Heavy.com

El propuesto plan implicaría uno o dos envíos de cheques de $1,000 dólares o más para la mayoría de los americanos que llegarían en cuestión de semanas y cuenta con el apoyo de ambos partidos en el Congreso además del sello de aprobación del mismo Presidente Trump.

Desafortunadamente no todos recibirán estos cheques. Para ser específicos el paquete multimillonario que aprobó el Congreso el pasado 18 de marzo NO incluye la propuesta de estos cheques. Ese paquete SÍ contempla algunas medidas de alivio para los americanos incluyendo el pago de licencia por enfermedad para los trabajadores más no los estímulos para los ciudadanos.

La propuesta no ha sido sometida a votación aún. Pero el apoyo a la iniciativa es cada vez más numeroso.Aquí la aplicación para deshabilitados o incapacitados.

La información a continuación está basada en partes de la propuesta de los cheques de estímulo que ha sido suministrada a la prensa de acuerdo a la forma como ha sido expuesta por la administración Trump y por supuesto, está sujeta a cambio. NADA está finalizado aún acerca de la propuesta de estímulo con cheques. Muchos que no crean poder calificar lo harán finalmente, o viceversa.

Esto es lo que se se conoce hasta el momento

sobre las cualificaciones de cheques de estímulo en lo concerniente a cuáles americanos podrían recibir un cheque y cuáles no:

Los cheques de estímulo serán probablemente distribuidos a la clase Media y baja, dijo,’ Mitch McConnell

El Secretario de Tesoro Steve Mnuchin dijo: “Estamos contemplando el envío de cheques a los americanos inmediatamente…quiero decir ahora mismo en las siguientes dos semanas”. Mnuchin no definió el monto. https://t.co/fGuwrsbtfV pic.twitter.com/n8vtFOlZv9

— ABC News (@ABC) March 17, 2020

En una rueda de prensa Mnuchin confirmó que la administración Trump desea explícitamente enviar los cheques de estímulo en el plazo inmediato a las tres semanas siguientes a la aprobación del paquete de estímulos.

Inmediatamente después de la conferencia

Mnuchin dijo en noticias Fox, “El plan comprende $500 billones en dos partes. La primera $1,000 por persona y $500 por niño, o $3,000 para una familia de cuatro”, explicó.

La propuesta ya aclaró que los cheques serán hasta por $1,200 por adulto. Según la propuesta el primer cheque sería enviado alrededor de Abril 6, estimado,segundo por otra ola de pagos despachada a mediados de Mayo, dependiendo del impacto de Coronavirus en la economía.

El jueves, el senador Mitch McConnell dijo “El segundo pilar mayor de nuestra legislación será aún más directo [que el primer paquete de medidas de emergencia]: Ayuda financiera directa a los americanos”. McConnell dijo también que esta ayuda potencial sería distribuída “de la clase media hacia abajo. Punto”.

Aquí hay más detalles de quién calificaría y quién no para estos cheques, basados en la propuesta actual:

Los cheques serían distribuidos a los contribuyentes que ganen menos de 99,000 si son solteros o $198,000 si presentan impuestos en conjunto

Según la propuesta los cheques se “reducirían para los contribuyentes de más altos ingresos y serán distribuidos por rangos si un contribuyente individual tiene $75,000 en ingresos brutos individuales y $150,000 en ingresos conjuntos. El cheque sería completamente omitido para contribuyentes individuales con ingresos mayores a $99,000 y $198,000 si son contribuyentes conjuntos. El IRS tomará esos montos basados en las declaraciones de impuestos del año 2018”.

En un nivel más minucioso la propuesta explica que esta distribución se hará de la siguiente manera: “El monto devuelto se deduce por $5 de cada $100 que el ingreso de un contribuyente exceda al umbral de la repartición”.

Entonces aquellos que esperan recibir la cifra completa ($1,200 for adulto) tendrían que estar ganando menos de $75,000 como contribuyente individual o menos de $150,000 si son contribuyentes conjuntos con su cónyugue. Si su ingreso fue mayor a esa cifra en el 2018 su cheque será reducido o tal vez no llegue.

Millionarios, No Residentes e Indocumentados NO recibirán cheques

Muchos americanos según esta propuesta estarán excluidos del paquete de estímulos incluyendo millonarios, no residentes e indocumentados.

Contribuyentes con ‘Mínima o ninguna capacidad de pagar impuestos’ calificarán para un cheque con monto mínimo de $600 para solteros y $1,200 para casados

Como los cheques de estímulos están basados en las declaraciones de renta del 2018 hay un desglose diferente para los que tienen pocos ingresos y para los que no tienen ningún ingreso. Mientras esos individuos tengan al menos “$2,500 de ingreso cualificado la propuesta mantiene que son elegibles para un nivel menor de cheque de estímulo de $600 para contribuyentes individuales y $1,200 para contribuyentes conjuntos.

Este vacío en la propuesta podría terminar en que varios americanos con mayor necesidad de cheques de estímulo: Jornaleros, meseros y aquellos que viven de propinas, se queden excluidos.

La propuesta no aplica para quienes ganaron más de $99,000 en 2018, pero perdieron su empleo por Coronavirus

La propuesta no aplica para quienes ganaron más de $99,000 en 2018, pero perdieron su empleo por Coronavirus. Si la propuesta avanza hasta ser votada por el Congreso es probable que haya extensas negociaciones acerca de quiénes explícitamente recibirían el cheque y por cuánto. Muchos creen que el término “clase media” abarca a un rango muy amplio de americanos y estilos de vida. Haciendo entonces difícil predecir quiénes de esa “clase media” recibirán el cheque.

Según un reporte de Septiembre de 2018 del Pew Research Center 52% de la población americana es considerada “clase media”. Este reporte se basó en datos recolectados en el 2016, durante el cual un hogar de clase media americana (hogar con mínimo 3 miembros) representó un ingreso de $78,442.

En el 2009 durante la crisis, el Acto de Estímulo Económico envió $14.2 billones de cheques de estímulo a los americanos en la forma de un único pago de Seguridad Social, Ingreso de Seguridad Suplementaria, Veteranos y Pensionados de los Ferrocarriles específicamente a manera de cheques de $250 a más de 52 millones de americanos para que inyectaran con estos capitales liquidez inmediata al sistema con sus compras de bienes y servicios.

Pero de dónde viene todo ese dinero de los cheques de estímulos? La respuesta sencilla es: De los mismos impuestos. De manera que lo que parece como dinero “sin costo” no es tan sencillo. Muchos otros argumentan que la propuesta ofrece demasiado poco para demasiados americanos.