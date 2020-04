TurboTax ofrece ayuda para recibir cheques de estímulo por COVID-19: Dónde?

Una gran mayoría de americanos está preocupada por poder recibir sus cheques de estímulo y para darles una mano, TurboTax les está ofreciendo una forma de asegurar que tengan acceso a su dinero.

El 4 de Abril, TurboTax lanzó totalmente gratis un mecanismo de registro diseñado para ayudar a registrarse con el IRS a los americanos que no requieren presentar una declaración de impuestos, asegurando así el recibo de sus cheques.

NEW: Our free Stimulus Registration product was designed specifically to help the millions of Americans, who aren’t required to file a tax return, get their stimulus check fast — find out if that’s you: https://t.co/KTV04xXDE0 pic.twitter.com/pQClUJRl7e

— TurboTax (@turbotax) April 4, 2020