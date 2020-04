Cheques de estímulo COVID-19: Millones de personas de bajos recursos NO los recibirán. Quienes?

Los americanos están esperando ansiosamente sus cheques de estímulo pero millones de individuos de muy bajos ingresos quienes no declaran renta están corriendo el riesgo de perder la oportunidad de recibir este dinero.

Para aquellos que no presentan declaración de renta, será imposible de verificar por parte del IRS cuál es su nivel de ingresos o saber a dónde enviarles un cheque.

Y es que no todos los ciudadanos tienen la obligación de presentar una declaración de impuestos cada año. Por ejemplo, aquellas personas que ganan menos de $12,200 al año no deben hacerlo.

En un reportaje de CNN, Elaine Maag, investigadora del Urban-Brookings Tax Policy Center compartió: “Estas personas están muy desconectadas del sistema de impuestos, por lo que será muy difícil hacerles llegar sus pagos”.

Según el diario The Washington Post 8 de 10 contribuyentes se han inscrito para la modalidad de depósito directo en sus declaraciones de rentas anteriores, lo que implica que entre 50 a 70 millones de americanos esperan recibir los $1,200 (o $2,400 para pareja declarando conjuntamente) a través de la modalidad de depósito directo para la semana de Abril 15 como acaba de especificar el Tesoro.

Para aquellos que no han presentado sus declaraciones de renta para el 2019, el IRS usará los datos de su declaración de renta del 2018 para determinar el pago.

Las personas que aparecen como dependientes de otro adulto en su declaración de renta, no recibirán sus propios cheques. Los padres recibirán por su hijos menores de 17 años, $500 extra por niño.

Desafortunadamente muchos individuos que tienen más de 17 años y están ya en la universidad, pero siguen haciendo parte de la declaración de impuestos de sus padres como dependientes, tampoco recibirán pagos de estímulo, como lo reporta Motley Fool

Los adultos discapacitados reclamados como dependientes por sus padres o parientes tampoco califican para recibir cheques de estímulo.

Los adultos que incluyen a sus padres mayores como dependientes en sus declaraciones de impuestos tampoco lograrán que sus padres puedan calificar, como lo reportó CNN.

Los siguientes tampoco califican para recibir cheques de estímulo:

* Immigrantes sin número de Seguridad Social Social

* Quienes perdieron su trabajo en el 2020 pero ganaron más de $99,000 en el 2019

* Aquellos que declararon conjuntamente con sus parejas en el 2019 pero ya no están casados en el 2020

* Quienes tienen pagos pendientes de manutención infantil

Un “simple” portal de internet se está creando para aquellos que no tienen en los archivos del IRS su información. En todo caso, hasta el 8 de Abril el portal no había sido habilitado. Se espera que lo haga a finales de Abril o principios de Mayo según reporta CBS News.

La página de Coronavirus del IRS ofrecerá información sobre el portal y su disponibilidad.

El IRS ya dijo que aquellos que no tienen la información registrada en sus archivos podrán ingresar esta información de pagos a través del portal que se creará, pero no han dado más información hasta el momento.

El 4 de Abril Turbo Tax lanzó una alternativa gratis para registrarse en el caso de los americanos que NO requieren presentar una declaración de renta con el IRS para que puedan recibir su cheque.

NEW: Our free Stimulus Registration product was designed specifically to help the millions of Americans, who aren’t required to file a tax return, get their stimulus check fast — find out if that’s you: https://t.co/KTV04xXDE0 pic.twitter.com/pQClUJRl7e

— TurboTax (@turbotax) April 4, 2020