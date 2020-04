Por qué algunos cheques de estímulo COVID-19 llegan a su cuenta como “pendientes”?

Muchas de las personas que esperan su tan anhelado cheque de estímulo por COVID-19 están informando que los cheques ya están llegando a sus cuentas bancarias pero están listados como “pendientes”.

¿Qué significa esto? Significa simplemente que los fondos serán accesibles próximamente. Según Politico las personas deberán tener acceso al dinero pendiente hasta el miércoles 15 de abril de 2020.

Primero, los bancos recibieron una transmisión del Departamento del Tesoro; luego, el IRS comenzó a procesar ese pago real este lunes y finalmente la gente recibirá el dinero real “el miércoles”, informa Politico. La anotación de “pendiente” es solo parte del proceso bancario entre el Departamento del Tesoro y su banco. Algunos pagos podrían liquidarse antes; de hecho, algunas personas dicen que ya tienen acceso a su dinero, ya que el IRS está enviando los cheques en oleadas, no todos a la vez (debido a la gran cantidad ).

“Estamos por delante de lo previsto para entregar los pagos de impacto económico … Comenzamos a procesarlos el viernes pasado. Esperamos que más de 80 millones de estadounidenses trabajadores reciban el depósito directo para este miércoles “, dijo el 13 de abril el secretario del Tesoro Steven Mnuchin.

El miércoles, si aún no recibió su pago, puede ir a irs.gov y hacer click en “obtener mi pago”. Entonces debería poder recibir el pago dentro de un par de días. Los beneficiarios de la seguridad social recibirán un depósito directo sin hacer nada. “Estamos muy contentos de que eso sea antes de lo previsto”, dijo Mnuchin.

Para el miércoles, 80 millones de estadounidenses deberían recibir un pago de impacto económico a través de su depósito directo. Así lo comunicó la Casa Blanca en su Twitter. (@WhiteHouse) 13 de abril de 2020

Algunas personas han compartido capturas de pantalla de la transacción pendiente de cheques de estímulo que también muestran una fecha de depósito del 15 de abril (fondos accesibles para usar). Las capturas de pantalla muestran los cheques que llegan a las cuentas de esas personas el 13 de abril, lo que significa un período de espera de dos días antes de la compensación.

“¡Mi cheque de estímulo está pendiente en mi cuenta hoy! Nunca se sintió como si realmente estuviera sucediendo hasta ahora”. – Cam Prince (@PrinceCamW) 13 de abril de 2020

“Jajaja mi cheque de estímulo está pendiente en mi acc. ¿Por qué pensé que en realidad nunca podríamos tener una foto?” – gjones stan account (@makandcheeseplz) 13 de abril de 2020

Los cheques son típicamente de $1,200 para personas solteras, pero son de $2,400 para personas casadas que presentan una declaración conjunta (y pueden ser más con niños).

Algunas personas ya dicen (a partir del 13 de abril de 2020) que todavía no han recibido su pago de estímulo; algunas personas dicen que ya lo tienen y que ya pueden acceder a él; y algunas personas dicen que está en su cuenta pero “pendiente”.

El IRS escribió en Twitter que envió el primer lote el sábado: “#IRS depositó hoy los primeros pagos de impacto económico en las cuentas bancarias de los contribuyentes”. Sabemos que muchas personas están ansiosas por recibir sus pagos; continuaremos emitiéndolos tan rápido como podamos “, explicó el IRS.

Por lo tanto, si su cheque está pendiente pero el de su amigo ha llegado, probablemente se deba a que el IRS los envió a diferentes puntos:

“Cuando ves tu cheque de estímulo como una transacción entrante pendiente y has estado en licencia por un par de semanas”. #coronavirus -Anthony Dretzka (@AnthonyDretzka) 13 de abril de 2020

“Tengo un par de amigos que dicen que los suyos están pendientes y uno que lo tiene en su cuenta”, escribió una mujer en Facebook. “El mío está pendiente”, escribió otra mujer, en respuesta a una consulta. “La cantidad aparece pero dice pendiente como mi depósito directo cuando recibo mis cheques el día anterior al día de pago”.

“Eso fue rápido! El cheque de estímulo está pendiente en mi cuenta!” #estímulo

– Michele Mullen (@MicheleMullen) 10 de abril de 2020

Según GVwire, el Departamento del Tesoro “se esperaba que comenzara a notificar a los bancos sobre los pagos entrantes el viernes (10 de abril)”, y eso generalmente lleva unos días en completarse, “lo que significa que el dinero finalmente estará disponible para gastar a mitad de semana”. Por lo tanto, si aparece como pendiente en su cuenta, es una buena señal. Solo debería tomar un par de días para despejar como máximo. La espera no va a ser larga.

Los contribuyentes elegibles que presentaron declaraciones de impuestos sobre la renta para 2019 o 2018 recibirán automáticamente un pago de impacto económico de #IRS. Los padres también recibirán $ 500 adicionales por niño.#COVIDreliefIRS

Político informó el jueves 9 de abril que las personas con depósito directo “tendrán acceso al dinero la próxima semana”. Si no tiene depósito directo, es una historia diferente. El IRS le enviará por correo cheques en papel, y comenzarán a salir a principios de mayo, pero podría llevarle cinco meses llegar a las personas, según Politico.

Las personas revelaron que sus cheques de estímulo están “pendientes” en los informes en Twitter:

“Mi cheque de estímulo está pendiente en mi cuenta de cheques: Oh my God!” 😭😭 ❤️❤️ ❤️.

– Violet (@dumpsterisland) 10 de abril de 2020

Muchas personas recurrieron a las redes sociales para indicar que sus cheques de estímulo estaban en estado pendiente en sus cuentas bancarias.

Coworker: Mi cheque de estímulo está pendiente en mi cuenta bancaria.

Yo cada 30 segundos:”

– Gherna Garage LLC. (@ GhernaJames21) 13 de abril de 2020

La gente publicó memes en Twitter indicando su felicidad de que el control de estímulo haya llegado (casi).

Dios mío … los cheques de estímulo son reales … el mío está pendiente”.

– Vicki (@VN_Vicki) 13 de abril de 2020

Algunas personas casi no creían que los cheques fueran reales: “No es que no pensara que los cheques de estímulo fueran reales”, escribió una mujer. “Pero ¿El míollegó a mi cuenta hoy como una transacción pendiente y ya tengo miedo de gastarlo por alguna razón? ¿Alguien más siente que de alguna manera es una trampa?”.

Nota: NO lo es. No tiene que devolverlo y no se le aplicarán impuestos.

El IRS claramente está desplegando los cheques en fases porque no todos los están viendo todavía.

“La mitad de mi sala de redacción tiene sus cheques de estímulo pendientes en su cuenta y este soy yo en mi aplicación PNC” – Toss a Coin To Your Witcher (@ favabean05)

Los memes y los chistes volaron, aunque para muchos los cheques de estímulo son un impulso muy necesario para sus cuentas bancarias debido a los inconvenientes relacionados con COVID-19:

“Solo una cosa en mi mente con ese cheque de estímulo actualmente pendiente … lol” 😂👍 #babytiger #StimulusChecks

– Matthew Samuelson (@YoungCountryboi) 13 de abril de 2020

Algunas personas pensaron que era extraño que los cheques dijeran “Pendiente”. “Solo quiero saber por qué los cheques de estímulo están pendientes en nuestras cuentas. ¿No confían en la fuente de fondos? ” escribió un hombre en Twitter.

¿Quién califica para un cheque de estímulo?



“Cuando la gente te llama diciéndote que están #Stimuluscheck pendientes y el tuyo no”.- ᴺᴬᴼᴹᴵ🌙 (@Naeexxx) 11 de abril de 2020

El IRS explica: “Los contribuyentes con ingresos brutos ajustados de hasta $75,000 para individuos y hasta $150,000 para parejas casadas que presenten declaraciones conjuntas recibirán el pago completo. Para los declarantes con ingresos superiores a esos montos, el monto del pago se reduce en $5 por cada $100 por encima de los umbrales de $75,000 / $150,000. Los declarantes solteros con ingresos superiores a $99,000 y $198,000 para declarantes conjuntos sin hijos no son elegibles. Los beneficiarios del Seguro Social y los jubilados ferroviarios que de otro modo no están obligados a presentar una declaración de impuestos también son elegibles y no tendrán que presentar una declaración.

Los contribuyentes elegibles que presentaron declaraciones de impuestos para 2019 o 2018 recibirán automáticamente un pago de impacto económico de hasta $1,200 para individuos o $2,400 para parejas casadas y hasta $500 por cada hijo calificado.

Por lo general, el IRS está utilizando su formulario de impuestos de 2019 o 2018 para decidir si recibe el cheque de estímulo (2018 si aún no ha presentado el 2019).

¿Quién probablemente no recibirá un cheque?

Personas cuyo ingreso bruto ajustado es mayor de:

$99,000 si su estado civil era soltero o casado que presentaba declaración por separado

$136,500 para cabeza de familia

$198,000 si su estado civil fue casado y presentó una declaración conjunta.

Los dependientes, las personas sin números de seguridad social válidos y los “extranjeros no residentes” no califican, dice el IRS.

Encuentre la página del IRS con información sobre elegibilidad para la verificación de cheques de estímulo aquí. Y se puede cambiar la opción del idioma a Español.

