Cheques de estímulo COVID-19: IRS los está enviando a personas fallecidas

Mientras millones de personas en los Estados Unidos esperan ansiosamente los cheques de estímulo del IRS en medio de la pérdida de empleos de COVID-19, algunos de esos cheques se envían a personas fallecidas.

La Ley de Ayuda, Ayuda y Ayuda Económica por Coronavirus (CARES) fue aprobada por el Congreso y promulgada el 27 de marzo de 2020. El paquete de ayuda económica fue elaborado en un esfuerzo por ayudar a las pequeñas empresas, trabajadores y familias durante la pandemia, con más de $2 billones programados para aquellos que cumplen con los criterios. El dinero comenzó a salir a mediados de abril. Si bien muchos de los que aún no han recibido sus cheques se preguntan por qué demorará tanto, otros informan que se ha enviado dinero de estímulo a sus seres queridos fallecidos.

Los familiares de los destinatarios fallecidos que han recibido cheques por error no tienen claro qué se supone que deben hacer legalmente con el dinero de estímulo, y algunos políticos como el representante de Kentucky, Thomas Massie, expresaron críticas sobre la forma en que el gobierno federal está manejando la dispersión de los fondos. Así tuiteó: “El gobierno tiene tanta prisa por salir de los préstamos para pequeñas empresas y los $1,200 de cheques de estímulo que se cometerán muchos errores y el fraude será rampante. ¡Enviar cheques a estadounidenses fallecidos es solo el comienzo!”

The government is in such a rush to get the small business loans & $1,200 checks out the door that many mistakes will be made, and fraud will be rampant.

Sending checks to deceased Americans is just the beginning! https://t.co/JGPWQmaePz

— Thomas Massie (@RepThomasMassie) April 17, 2020