El vestido de casi 2 millones de lentejuelas de Salma Hayek: ¡Requirió 3,000 horas de trabajo!

Salma Hayek no deja de impactar, y cuando sus fans caen rendidos de admiración ante los majestuosos diseños que la actriz luce, aparecen siempre nuevos modelitos que dejan a sus admiradores con la boca abierta.

Así lo dejó ver una vez más la estrella de Hollywood, durante su reciente aparición en el Festival de cine de Cannes, donde fue invitada a la gala “Kering Women in Motion Award”, y se robó elogios de seguidores y fashionistas.

La mexicana, de 56 años, lució espectacular en un vestido negro de Balenciaga, parte del catalogo primavera-verano 2023 de la casa de modas, que en el caso de salma tuvo una alteración al abrirle espacio a un medido escote.

Y cuando ya el Festival de cine de Cannes ha terminado, Salma no solamente agradeció a todo el equipo de trabajo que la acompañó para brillar como lo hizo, sino que además hizo un par de revelaciones sobre el majestuoso vestido.

La protagonista de la película “Bandidas” aseguró en su cuenta de Instagram que ese modelito fue el resultado de arduas horas de trabajo manual, que superó las 3,000, y además mencionó el increíble número de lentejuelas que el trajecito negro llevaba, y habló del llamativo collar que lució solo en fotos, pues al evento se fue sin la joya.

“(Agradezco) al equipo de @gucci me trajo el impresionante collar que escogi solo para enterarse de que quería guardarlo para otra ocasión, hasta las 270 horas de costura a mano, 1’976.000 lentejuelas negras y 2,769 horas de bordado a mano, que tomó hacer mi vestido @balenciaga de 15 kg”, comentó Salma, revelando que caminar con ese diseño fue un asunto titánico, pues siendo ella una mujer de 110 libras de peso, tuvo que llevar encima 33 libras adicionales.

Salma también quiso reconocer a quienes están detrás de toda la producción para que ella pueda lucir majestuosa, y en su Instagram hizo varias menciones especiales.

“El Festival de Cine de Cannes es mucho trabajo. Comenzando por mi amigo @gregwilliamsphotography, que me ha estado fotografiando desde mi primera experiencia en Cannes, o mis chicas de peluquería y maquillaje @jennifer_yepez y @sofiatilbury @katewilliams0n, cuyas habilidades artísticas solo podrían apreciarse si me hubieran visto cuando me desperté ese día”, dijo Salma con mucha sinceridad.

“Muy orgullosa de la 8va Gala Anual de ‘Women in Motion’ de Kering en Cannes, donde tuvimos el privilegio y la oportunidad de honrar la inspiradora carrera de la legendaria artista e innovadora @michelleyeoh_official ❤️ @kering_official”, agregó la estrella en otra publicación donde habló de la gala donde presumió del modelito Balenciaga.

Salma también se robó miradas en la alfombra roja del festival de Cannes, por cuenta de un modelito de Alexander McQueen, de amplio escote, que sigue dando de que hablar.

Un dato curioso, que la actriz reveló en 205, es que a pesar de ser uno de los íconos de la moda, al inicio de su carrera sentía que jamás podría brillar como lo ha venido haciendo en cuestiones de buen vestir.

“No soy una modelo típica. Cuando no pareces una modelo, tienes que aprender a vestirte: qué funciona y qué no. Y en diferentes puntos, todos (sus amigos diseñadores) me enseñaron trucos: qué acentuar, de qué alejarme y qué hace una pulgada hacia arriba o una pulgada hacia abajo. Es una ciencia”, dijo la mexicana en entrevista con la revista ES Magazine.