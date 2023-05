Salma Hayek presume a su mamá y fans no creen lo que vieron: ¡Parece su hermana gemela!

Salma Hayek siempre impresiona por dondequiera que va.

La estrella mexicana es símbolo de belleza, éxito, clase y juventud. Pero todo parece indicar que lo lleva en las venas, pues como dejó ver un video compartido este viernes en sus redes sociales, su mamá es toda una belleza.

Con motivo del Día de las Madres, Salma colgó en su Instagram un clip, en el que presumió de su hermosa mamá.

La veracruzana además quiso hacer mención de otras madres que han sido imporantes en su vida, y les dedicó unas bonitas palabras.

“Que valiosos son los momentos de conexión con las madres, abuelas y las hijas e hijos Feliz día de las madre en todos los países que lo celebran hoy incluyendo a mis abuelitas que nos siguen dando amor desde el cielo ♥️ #felizdiadelamadre #motherdaughter”, fue el comentario de la protagonista de la película “Frida”.

En el clip, se aprecia a la mamá se la actriz bailando con su nieta, mientras sonríe, y de inmediato los comentarios de los fans de Salma aparecieron, coincidiendo en que doña Diana Jiménez, quien es cantante de ópera, no solamente es una mujer preciosa sino que parece la hermana gemela de su hija.

“Feliz día de las Madres para ti y tu bella mamá ! Que hermoso momento nos compartes …Gracias 🥰🥰🥰”, “tu mami y tú son idénticas”, “Ella es su mamá? Ud se parece mucho a su mamá. Que Dios las bendiga ❤️ y feliz día de las madres ❤️”, “esa es Salma?”, fueron algunas de las primeras reacciones en aparecer.

La publicación de Salma honrando a su madre fue tan exitosa, que en solo un par de horas superó las 100 mil reproducciones.

“Que gusto verlas juntas. Las recuerdo con cariño. Saludos a ambas”, “muchas felicidades Salma ❤️”, “esos momentos no tienen precio”, “saludos a tu gemela salmita”, comentaron otros admiradores de la mexicana, quien es reconocida además por su gusto por la moda, como dejó ver en la reciente MET Gala en Nueva York, donde brilló, ataviada en un vestido rojo.

En el 2015 la estrella mexicana habló con la revista ES Magazine, donde aseguró que sus mejores maestros de moda fueron los diseñadores.

“Tengo mucho más respeto por las personas involucradas en la moda. Cuando realmente llegas a saber lo que han hecho para sacar esas colecciones, el nivel de creatividad. Los diseñadores son superhéroes. Tienen que ser artistas y ser creativos bajo tal estrés, expectativa y competencia”, comentó la preciosa actriz.

“No soy una modelo típica. Cuando no pareces una modelo, tienes que aprender a vestirte: qué funciona y qué no. En diferentes puntos, todos me enseñaron trucos: qué acentuar, de qué alejarme y qué hace una pulgada hacia arriba o una pulgada hacia abajo. Es una ciencia”, agregó Salma Hayek.

Dinos que te parece la mamá de Salma.