Salma Hayek habla de Jennifer López: ¡Mira el calificativo con el que se refirió!

Los seguidores de Salma Hayek no paran de hablar del majestuoso vestido rojo que la mexicana llevó durante la pasada MET Gala 2023 en la ciudad de Nueva York, donde se convirtió en una de las diosas de la noche.

La protagonista de la película “Frida” brilló en el evento, que este año rindió homenaje a uno de los grandes de la moda, y que tenía por nombre “Karl Lagerfeld: A Line of Beauty”, por cuenta de un bustier rojo en cuerina con falda multiencaje y tul con cola, pero no fue la única que impresionó en la gala.

Una vez terminado el evento, Salma aprovechó su cuenta de Instagram para confesar con mucha humildad, que aunque tiene claro que ella es una de las divas del mundo del entretenimiento, no es la única.

La veracruzana incluso fue más allá y reconoció públicamente su admiración hacia Jennifer López, con quien lleva varios eventos queriéndose tomar una foto a su lado, y no se han dado las cosas.

“Las verdaderas Divas se admiran se respetan y algunas veces se vuelven buenas amigas”, dijo salma en el mensaje compartido en su red social. “Me hubiera encantado tomarme una foto con #jlo, que por cierto se veía hermosa, pero desafortunadamente nunca nos cruzamos. Prometo encontrarla la próxima vez”.

Y es que la estrella de Hollywood, quien desfiló en el evento al lado de su esposo, el empresario francés, Francois-Henri Pinault, al igual que medios especializados en moda y el público en general, reconocieron que la llamada Diva de El Bronx lució despampanante en el vestido que llevó a a la gala.

Tras la confesión de Salma, sus seguidores no pudieron evitar hacer todo tipo de comentarios, en los que la aplaudieron por ser capaz de rendir honor a otras latinas que se han destacado en el mundo del entretenimiento, sino por ser una mujer bella y muy inteligente.

Incluso la también actriz Zoe Saldaña fue de las primeras en comentar y aseguró: “Tú siempre nos mantienes a todas conectadas. Te amo por eso Salmita”.

Otros mensajes hacia la mexicana incluyeron frases como: “Te quierooooo”, “Hermosuras latinas junto a J.Lo”, “eres increíble Salma”, “Te amo linda ❤️❤️❤️” y “siempre bella, elegante y sexy”.

En el evento, Salma Hayek se encontró con su amiga Penélope Cruz, a quien aprovechó para felicitar por su reciente cumpleaños.

“Mi querida Penélope, feliz cumpleaños.!!!🎂🎁🎉 Cuando llega un año mas, como consuela saber que no estamos solas. Y tu y yo siempre nos tendremos a través de esta vieja amistad que es la única que envejece porque tu y yo NO♥️”, dijo la actriz en su Instagram.

En el 2015 Salma habló abiertamente sobre su opinión acerca de la moda, y en diálogo con la revista ES Magazine, dijo que aprendió a encontrar el balance perfecto y admiración por los diseñadores.

“Tengo mucho más respeto por las personas involucradas en la moda. Cuando realmente llegas a saber lo que han hecho para sacar esas colecciones, el nivel de creatividad. Los diseñadores son superhéroes. Tienen que ser artistas y ser creativos bajo tal estrés, expectativa y competencia”, comentó Salma a la citada publicación.

“No soy una modelo típica. Cuando no pareces una modelo, tienes que aprender a vestirte: qué funciona y qué no. En diferentes puntos, todos me enseñaron trucos: qué acentuar, de qué alejarme y qué hace una pulgada hacia arriba o una pulgada hacia abajo. Es una ciencia”, advirtió Salma sobre la moda y el buen vestr. “Son una especie de ingenieros (los diseñadores), especialmente cuando tienen un cuerpo desafiante como el mío. Para la moda, mi cuerpo es un reto”.