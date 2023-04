Salma Hayek posa en bikini a sus 56 años: ¡Fans no pueden creer lo que vieron!

Salma Hayek sigue impresionando en sus redes sociales, y esta vez la mexicana dejó a millones de cibernautas alrededor del mundo con la boca abierta, luego de posar en un diminuto bikini, con el que a sus 56 años se roba todas las miradas.

La actriz mexicana recurrió a su cuenta de Instagram para confesar una vez más que es amante del mar, y tras dejar un mensaje, colgó sus fotos en un bikini color verde neón, que parecían de una jovencita de la mitad de su edad.

“Cada vez que necesito sentirme renovada salto al océano 🌊; cada vez que necesito sentirme renovada, me meto al mar 🌊 #vidaoceánica”, fue el comentario con el que Salma compartió el exitoso post.

Fue tal el impacto que las imágenes de Salma causaron, que en solo unas horas su bikinazo se volvió tendencia y logró más de 1 millón 400 mil “likes”, al igual que miles de comentarios.

En sus mensajes para Salma, sus fieles admiradores se declararon impactados y aseguraron que la mexicana parece no envejecer.

“¡Pensé que esto era una foto antigua”, “Tu y Maribel Guardia, entran al mar y salen con 2 años menos en cada ocasión.😮”, “Diosa😍”, “Siento esto ❤️” y “una sirena Espectacular!!😍😍😍”, y “Que bendicion 🙌”, dijeron admiradores de la estrella del séptimo arte

Otro de sus fieles fans aprovechó la publicación de la protagonista de la telenovela orginal de Teresa para aplaudirla por su labor de defensa del medio ambiente.

“Desde mi punto de vista, la conexión con la naturaleza y la pertenencia es lo más sexy que has hecho por la comunidad global en tu vida privada que has elegido compartir con nosotros. Y el biquini verde lima que escogiste es moda sirviéndome brotes, sirviéndome poder y nueva vida e imaginación y sirviéndome esperanza. Gracias”, afirmó el admirador de la actriz.

Aunque es bien sabido que Salma Hayek, quien el próximo 2 de septiembre festejará su cumpleaños número 57, se cuida mucho en su alimentación y el ejercicio, hace unos años hizo una revelación que muchos entendieron como su secreto para mantenerse eternamente joven,

La actriz habló con el periódico The New York Times, y dijo que no se lava la cara cuando se levanta, aunque el detalle está en que cada noche se limpia bien el rostro.

“Nunca me limpio la cara por las mañanas. Mi abuela me enseñó que por la noche tu piel repone todas las cosas que perdiste durante el día”, comentó la estrella azteca. “Además, si me lavo muy bien la cara por la noche, ¿por qué iba a estar sucia cuando me levanto? Lo que pasa es que las empresas quieren que utilices más productos”.

Salma también habló sobre lo importante que es proteger la piel del sol.

“No me pongo protector solar a menos que vaya a estar expuesta al sol todo el día. ¿Por qué? Creo que los químicos de los solares no son buenos para la piel. Me parece que solo hay que usarlos cuando los necesitas”, declaró la latina.

Dinos que te parece Salma Hayek a sus 56 primaveras.